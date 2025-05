Top e Flop, i protagonisti di venerdì 23 maggio maggio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 23 maggio 2025

TOP

FELICE VENTURA

Felice Ventura

Il suo sembra essere un destino “segnato”, nel senso che il suo è un nome che mette d’accordo tutti… o quasi. Il nome di Felice Ventura per la presidenza di Rai Pubblicità rappresenta molto più che una casella “secondaria” nell’ambito delle nomine dell’azienda “del cavallo”.

Perché? Per un motivo semplice quanto gigante: Ventura andrà quasi certamente a guidare quella parte del servizio televisivo pubblico che oggi, in virtù del suo format, paga pegno allo strapotere mercatale delle reti Mediaset. E de relato, diciamo da un punto di vista “politico” ma non più cencelliano dopo la riforma Renzi, il suo sarà un ruolo cruciale.

Lo scoop di AdnKronos

La sede Rai di Viale Mazzini (Foto: Livio Anticoli / Imagoeconomica)

A dare la notizia in anteprima AdnKronos. Agenzia che spiega come quello dell’attuale direttore delle Risorse Umane Rai sia “il curriculum” più accreditato. Il Cda ufficiale è previsto per la giornata di oggi ed il suo arrivo al vertice della concessionaria di pubblicità del servizio pubblico pare certo.

A discapito di chi? Di Silvia Calandrelli, “data per certa fino a pochi giorni fa, ma bloccata evidentemente da un mancato accordo politico all’interno dell’azienda”. Era successo tutto a metà aprile, quando la seduta del Cda che avrebbe dovuto consacrare quest’ultima si era risolta con un non voto. Questo “perché il curriculum dell’ex direttrice di Rai Cultura era arrivato ai consiglieri con pochi minuti di ritardo”.

Una svista che, secondo alcune ricostruzioni, fu “un modo per evitarne la nomina”.

Calandrelli che dice no

Silvia Calandrelli

Il dato era in realtà molto meno tecnico: La Calandrelli aveva denunciato con una lettera official una certa “fase di inattività”. Poi che le venisse affidata “immediatamente, se non l’attività precedentemente espletata, un’attività equivalente”. E “considerando che il nuovo incarico paventato (quindi la presidenza di Rai Pubblicità – nda) non può essere paragonabile all’attività svolta in precedenza”. Insomma, alla papabile numero uno la sua papabile destinazione non era piaciuta neanche dalle sole voci di corridoio.

E Felice Ventura ha dovuto solo aspettare che, per fisiologia, si arrivasse a considerare il suo nome. Serviva un manager di grande esperienza e capacità? E lui non ha mai dato a vedere che lo fosse in maniera guasconeggiante, motivo per cui è stato scelto. Perché è un signor manager con una skill in più: non se la tira.

Da Risorse a risorsa.

PIERGIANNI FIORLETTA

Piergianni Fiorletta

La confessione va fatta. Quando Piergianni Fiorletta si candidò per tornare la terza volta sindaco di Ferentino fu facile pensare che la parte del suo Programma elettorale in cui si parlava di musei ed attrattori per diventare una città di Cultura fosse in larga parte fuffa.

Al tempo stesso va reso onore all’evidenza dei fatti. Con discrezione, costanza ed un ostinato senso del dovere, Piergianni Fiorletta sta realizzando ciò che in molti avevano bollato come sogni irrealizzabili. E invece oggi, sotto il palazzo Martino Filetico, quel museo lapideo immaginato quasi due decenni fa, è ormai pronto ad aprire le sue porte. Un’opera silenziosa ma decisiva, che riaccende il cuore culturale della città.

Il museo che viene da lontano

Museo Lapideo

Nel 2007, mentre Ferentino era schiacciata da un bilancio in profondo rosso, Fiorletta fece una scelta che all’epoca parve quasi ostinata: salvare la parte bassa del palazzo Filetico destinato alla vendita, con l’idea – visionaria per allora – di realizzarci un museo. Da lì, tra mille ostacoli e anni di attesa, quel sogno è rimasto vivo. Oggi, grazie anche al lavoro del consigliere delegato Alessandro Rea, il progetto si concretizza: 620 metri quadrati di esposizione, su due livelli, tra pietre romane, epigrafi e un sarcofago che racconta secoli di storia ferentinate.

Il museo non sarà solo un contenitore di reperti. Sarà uno snodo del sistema culturale cittadino, un punto d’accesso alla memoria collettiva e un volano turistico, all’altezza della storia di Ferentino. Con la riapertura del teatro romano prevista per settembre – frutto anche di un lavoro amministrativo di lungo periodo – si completa una visione organica: cultura come infrastruttura.

L’altro traguardo incredibile

Il rendering della stazione Tav di Frosinone-Ferentino

Eppure, mentre porta a casa risultati concreti, Fiorletta non smette di guardare avanti. C’è chi lo considera un illuso per l’insistenza sulla stazione in linea dell’Alta Velocità a Ferentino. Lui, invece, continua a crederci. Nonostante le evidenze dicano che le possibilità siano scarse, il sindaco si appella a un consenso politico territoriale che, sulla carta, è forte: dal presidente Rocca al vicepremier Tajani, da Confindustria alla Cisl, passando per tanti sindaci del comprensorio. Per Fiorletta non è questione di probabilità, ma di responsabilità: se il treno passa – in senso letterale e figurato – non si può restare a guardare.

Quello che Ferentino sta vedendo oggi è il risultato di una visione che non urla, ma costruisce. Una politica fatta di pietre e progetti, non di post e proclami. In un tempo di slogan e visibilità effimera, Fiorletta dimostra che l’ambizione silenziosa può cambiare il volto di una città.

Tra sogni e realtà.

FROSINONE FORMAZIONE

Il futuro non si studia, si costruisce. Un’aula dopo l’altra, una competenza dopo l’altra. Il Centro di Formazione Professionale di Cassino, parte dell’azienda speciale Frosinone Formazione Lavoro, ha messo in campo l’iniziativa “Una scuola per il futuro” con la quale sta riscrivendo il significato stesso di formazione professionale. Niente corsi polverosi, niente lezioni fini a sé stesse: qui si insegna a diventare imprenditori, a lavorare nel mondo reale, a stare sul mercato – e a farlo con stile.

Il settore è quello del benessere, ma la filosofia è quella dell’eccellenza. Parrucchieri ed estetiste, sì, ma con in tasca una cassetta degli attrezzi che va ben oltre forbici e creme. Qui si formano professionisti completi: capaci non solo di prendersi cura del cliente, ma anche di gestire un’attività, promuoverla, farla crescere. Perché oggi il talento non basta: serve visione.

Il laboratorio di idee

Il progetto ha preso la forma di un vero e proprio laboratorio d’idee. Sono stati organizzati seminari mirati, affidati a professionisti del settore, ciascuno portando in aula il pezzo mancante del puzzle. Lorenzo Ricca ha spiegato perché senza comunicazione e marketing anche il miglior centro estetico rischia l’anonimato. Sara Del Signore ha illustrato i diritti dei lavoratori del settore, perché sapere è potere – e protezione. Margherita Grieco ha guidato i ragazzi tra le normative che regolano gli spazi di lavoro, rendendoli sicuri e a norma. E Silvia De Cesare ha chiuso il cerchio parlando di numeri: costi fissi, variabili, profitti, e i finanziamenti (agevolati o meno) che possono trasformare un’idea in un’impresa.

Ma non è solo il contenuto a fare la differenza. È lo spirito. Che porta tra i banchi un’aria concreta, energica, moderna. Lo dicono i risultati, ma soprattutto lo dicono i volti degli studenti: entusiasti, coinvolti, motivati. Non si limitano a imparare un mestiere: imparano a gestirlo, a difenderlo, a renderlo sostenibile.

“Un progetto che funziona e che serve”, dicono da Frosinone Formazione Lavoro. Non è solo una frase di rito. È la realtà. Perché oggi più che mai serve una formazione che guardi avanti, che anticipi il mondo del lavoro, che dia ai giovani non solo un lavoro, ma un futuro.

Fabbrica di talenti.

FLOP

ADOLFO URSO

(Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

E’ difficile elaborare un giudizio positivo a tutto tondo sul ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Difficile perché il suo è un dicastero talmente cruciale che se arrivano tempo bui per ciò di cui ci si occupa alla fine devi essere non solo bravo, ma un mezzo drago. E lui, Urso, drago non lo è, e neanche draghiano al punto da motivare il fatto che non è un drago. L’ultima riprova?

Il recentissimo tavolo di confronto tra il governo e i sindacati metalmeccanici, quello che era stato convocato con somma urgenza e poco cognizione di causa “per fare il punto sull’ex Ilva di Taranto”.

Ex Ilva: mani in alto

A presiedere, ed a riprova del fatto che di Urso neanche a “casa sua” riconoscono ormai le skill, il sottosegretario Alfredo Mantovano. E l’esito? Nullo, meno che neutro, non se ne è fatto nulla a tutto è stato sospeso.

Da quanto si apprende quel tavolo così cruciale “sarà nuovamente riunito lunedì al ministero del Lavoro”. Chi lo ha annunciato? Esatto, proprio lui, Urso, quello che avrebbe dovuto sputare fiamme dalla bocca per arrivare ad una soluzione condivisa per risolvere il più grande rebus industriale, lavorativo, sindacale ed ambientale dell’Italia contemporanea.

Urso invece non ha fatto altro che dare menzione del rinvio durante il Question time alla Camera. Tutto rimandato al 26 maggio, quando i sindacati dovranno dare merito e nota della loro convocazione.

Menzione al Question time

L’Aula della Camera dei Deputati a Montecitorio

Quali? Eccoli: Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Ugl Metalmecanici e Usb. Urso non perde occasione per scialare robine tiepide e dialetticheggianti. Come questa: “Il governo intende perseguire tutte le strade possibili per garantire la ripresa produttiva del sito siderurgico dell’ex Ilva in un percorso di piena decarbonizzazione attraverso tre forni elettrici”.

La dercarbonizzazione, già, quella che tutti usano come cluttorio e nessuno come tema chiave. Lo ha spiegato benissimo Michele De Palma, leader della Fiom. Così: “Siamo a un passo da una situazione molto più complessa: dobbiamo evitare che diventi irreparabile, per questo siamo venuti a Palazzo Chigi e per questo abbiamo sospeso l’incontro”.

Urso avrebbe dovuto evitare che quel summit diventasse bandiera ideologica, ma non ha saputo scongiurare il solo inutile e solito esito. Quello che aggiorna solo l’agenda, ma non il problema con la sua risoluzione.

Dicastero lento.