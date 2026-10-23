Top e Flop, i protagonisti di venerdì 23 ottobre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 23 ottobre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 23 ottobre 2026.

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TOP

GIACINTO IADECOLA

Al Quirinale, accanto al presidente Sergio Mattarella, Giacinto Iadecola posa con il diploma di Alfiere del Lavoro. Ha 19 anni, ha studiato al liceo «Carducci» di Cassino, ha chiuso con una media del 9,9 e con il massimo dei voti e la lode alla maturità. È uno dei 25 ragazzi scelti dalla Federazione nazionale Cavalieri del Lavoro tra 3.875 candidature valide e ha già scelto Giurisprudenza alla Sapienza.

I n queste stesse settimane altri ragazzi, coetanei o poco più giovani, sono entrati in cronaca per ragioni opposte. A Milano, il 17 e il 18 ottobre, più di duecento fermati per gli scontri in piazza Duomo, per l’80% minorenni. A Roma, due minorenni di 16 e 17 anni hanno ammesso le aggressioni a passanti compiute a bordo di una microcar nera tra il 4 e il 5 ottobre. Come se non si fossero resi conto di ciò che facevano, di dove stavano: uno dei ragazzi di Milano ha raccontato di essere andato in piazza a guardare perché aveva visto la notizia su TikTok.

(Foto: Roby Bettolini © Imagoeconomica)

Iadecola ci dice che non c’è una regola e non c’è un’eccezione: ci sono ragazzi, ci sono ragazzi diversi, ci sono diversi modi di usare la testa. Non dipende dai genitori, non dipende solo dai genitori, non dipende solo dall’educazione, non dipende solo dall’ambiente e dal contesto: dipende soprattutto da come si vuole usarla la testa.

La parola che Giacinto ha scelto ai microfoni Rai dopo la cerimonia è «responsabilità»: «motivo di grande orgoglio e responsabilità». Usare la testa significa anche questo.

Ragazzi e ragazzi.

padre MATTEO TAGLIAFERRI

di Giovanni LANZI

padre Matteo Tagliaferri (Foto © Imagoeconomica)

Non è da tutti ‘santificare’ il proprio compleanno con una festa organizzata a sorpresa. Anzi, letteralmente a sua insaputa nella rinnovata location dell’Osteria dei leoni dentro lo stadio ‘Benito Stirpe’. E come se non bastasse, con due angeli custodi al fianco: alla sinistra il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe e a destra monsignor Santo Marcianò arcivescovo della Diocesi di Frosinone, Veroli e Ferentino. Padre Matteo Tagliaferri era stato semplicemente invitato a cena, c’era anche il direttore della Caritas, don Onofrio Cannato. Non lo aveva sfiorato l’idea che fosse per gli 81 anni (auguri) compiuti il 14 ottobre. Una cena è un bel momento conviviale, ben venga se ad invitarlo sono due amici. Invece era una festa a sorpresa.

Un legame forte, quello del prete originario di Vico nel Lazio e fondatore 35 anni fa della Comunità In Dialogo di Trivigliano, con monsignor Marcianò e Maurizio Stirpe da sempre particolarmente vicino alla realtà di accoglienza e solidarietà del paesino ernico.

L’angelo della salvezza

a sinistra padre Matteo Tagliaferri

Padre Matteo è l’Angelo della salvezza per tanti ragazzi, ragazze, uomini, donne che dal lontano giugno 1991 hanno trovato in lui e nell’abbraccio della Comunità nata inizialmente in Abruzzo, prima una fiammella di speranza, poi una luce e quindi il ritorno ad una vota fatta di relazioni e normalità. Non a caso l’anniversario dei 35 anni fu caratterizzato dal motto ‘Amore incarnato’: non solo una Comunità di accoglienza ma una straordinaria esperienza di ascolto, solidarietà e rinascita umana.

La storia bellissima con l’Amore incarnato per padre Matteo iniziò quando un papà disperato gli consegnò letteralmente nelle mani il figlio perso nell’abbraccio della droga e con procedimenti penali che lo inseguivano. «Non pensai di accogliere un tossicodipendente, ma una persona – raccontò all’Osservatore Romano -. Accolsi Danilo. In quel momento mi è stata data l’opportunità di ridonare il grande amore ricevuto da Dio Padre, scoperto quando ero un adolescente impaurito, chiuso e sgangherato. Da quel momento sono andato avanti sentendomi figlio amato e volendo amare». Motivo per il quale si definisce «il primo giovane della Comunità in Dialogo».

La lunga processione

Nella cappella della sede di Trivigliano c’è una scritta: “Amare una persona significa dirgli “Tu non morirai”. Amarlo in Cristo è dargli completa resurrezione”.

E poi ne arrivarono altri due ed altri ancora. “Qui a Trivigliano ne sono passati a migliaia” raccontò il Prete della Resurrezione al TG2 6 anni fa. “E ne abbiamo tanti anche in Perù, in Colombia, in Argentina”. E in tutta Italia se ne sono contate fino a 30. La Comunità In Dialogo è arrivata anche in Ucraina. “Amare non è dare cose perché le risorse più grandi sono dentro l’essere umano. La cosa più bella è quando i ragazzi che accogliamo si rivolgono a me chiamandomi papà…”.

Chi trova un amico trova un tesoro era la sigla della famosa serie ‘I ragazzi di Padre Tobia’. Padre Matteo ne ha due!

Tra il presidente Stirpe e monsignor Marcianò

PASQUALE CIACCIARELLI

Pasquale Ciacciarelli

Sovrastata dal grande caos innescato dallo sciopero dei camionisti e dalle notizie sempre meno rassicuranti che arrivano dal mondo Stellantis, l’esercitazione della Protezione Civile iniziata una settimana fa e conclusasi domenica scorsa a Cassino è passato colpevolmente in ombra. Non lo meritava (Leggi qui: Cassino insegna alla Protezione Civile che l’allert terremoto finisce nello spam).

Non meritava quel cono d’ombra non tanto per i risultati raggiunti quanto per la sincerità che ha mostrato e per il volto che ha esibito. Per spiegarlo partiamo da un messaggio d’allerta che non arriva perché una casella di posta lo ha scambiato per spam. A chiunque abbia un indirizzo e-mail è capitato di perdere così una comunicazione importante. In uno scenario di terremoto di magnitudo 4.8, con una città mobilitata, quella stessa dimenticanza può diventare un ritardo che costa. Peggio ancora se al posto di un’esercitazione fosse stata un’emergenza vera. Per fortuna è accaduto durante CASSINUM_EXE_2026, la maxi esercitazione di Protezione Civile chiusa a Cassino domenica dopo sette mesi di preparazione e con più di duemila persone coinvolte.

L’errore detto per primo

Chi organizza un’esercitazione di questa portata ha due strade: la relazione trionfale, o l’inventario delle crepe. La Protezione Civile del Lazio ha scelto la seconda. Il direttore regionale Massimo La Pietra ha voluto raccontare subito, in apertura di resoconto, la comunicazione mai arrivata, e ha chiesto di non archiviare i problemi come semplici errori. La Protezione Civile non ha nascosto la polvere sotto il tappeto: ha reso pubblici i limiti emersi. E le soluzioni. Ha chiamato LazioCrea, la società informatica della Regione e da subito i mittenti che scrivono a centinaia di destinatari sono classificati come affidabili.

L’assessore Pasquale Ciacciarelli ha annunciato un milione di euro ai Comuni per aggiornare i piani. È così che un’esercitazione si trasforma in prevenzione: dichiarando dove si è inciampato.

Dietro le divise

Massimo La Pietra

Poi c’è ciò che non entra in nessun report: una massa di 15mila volontari che si mettono a disposizione del prossimo senza pretendere nulla. È il volto umano della Protezione Civile, ed è il volto civile del Lazio: accanto alla professionalità acquisita con corsi ed esercitazioni, l’umanità delle persone. Lo si è visto anche nei dettagli: durante l’incidente ferroviario simulato, uno dei figuranti si è chiuso nel bagno del vagone in preda al panico, e gli operatori hanno dovuto rassicurarlo come si fa con chi ha paura davvero.

Un anno fa il problema era la scarsità di giovani. In pochi mesi ci sono state 800 nuove adesioni. Questo è il valore aggiunto centrato dalle politiche dell’assessore Ciacciarelli, e dice che la Protezione Civile è attrattiva. Forse non è un caso: un’organizzazione che non teme di mostrarsi con i propri difetti offre ai ragazzi qualcosa che gli slogan non sanno dare, la prova di essere veri e di essere veramente a disposizione degli altri.

La mail è finita nello spam. La fiducia, invece, no.

Elogio dello spam.

FLOP

IL 96% DEI SINDACI

di Giovanni LANZI

Provate ad immaginare una nave da crociera. La chiamiamo ‘Mamma Italia’ per affinità elettive. Sul ponte sotto il tricolore sventola una inquietante bandiera bianca. Fissa. Dal momento in cui ha tolto gli ormeggi. Attorno a ‘Mamma Italia’, nell’immaginario mare magnum che bagna le coste del Bel Paese, navigano a vista 7.596 pilotine e imbarcazioni di vario tipo, dai traghetti e i fuoribordo agli yacht extralusso, dai gommoni alle zattere, dai motopescherecci alle barchette. Tutte con la bandierina bianca bella in vista. C’è anche la ‘pilotina’ Frosinone tra le 7.596. Ma c’è poco da ridere.

Il numero di 7.596 identifica il 96% dei Comuni italiani che secondo il Report della CGA di Mestre dello scorso 10 ottobre, hanno segnalato 0 (zero) euro nella lotta all’evasione.

Ci hanno provato invece 304 Comuni che, a fronte di 107 miliardi evasi nel 2025 hanno ‘permesso’ allo Stato di recuperare la cifra fantasmagorica di 5 milioni (sic!), inviando segnalazione all’Agenzia delle Entrate. Di quei 5 milioni, ai Comuni sono arrivati per trasferimento diretto dallo Stato 2.5 milioni in base ad una serie di rimodulazioni che hanno portato la cifra dal 30% al 50% nel 2011, poi dal 2012 al 2021 al 100% e quindi dal 2022 di nuovo al 50%. Evviva l’infedeltà fiscale, sarebbe quasi da inserire in Costituzione a questo punto.

Le segnalazioni mancate

Cosa dovrebbero segnalare i Comuni? Evasione riguardante l’Irpef, Ires, Iva, imposte di registro, ipotecarie e catastali. Nel ‘lotto’ ci sono anche la Tari e l’Imu. Ed anche le residenze fittizie: quella nel Comune dove si ha il domicilio ma anche quella all’estero. A Frosinone al capitolo Tari mancano sempre 12 milioni, più altri 698mila euro emersi di recente. Tanto per ricordarle le cose.

Attenzione, l’unica cosa di strutturale in Italia le troviamo in tre voci: evasione (107 miliardi), lavoro sommerso (180 miliardi), debito pubblico (circa 3.000 miliardi, in crescita ogni anno).

“Contro l’evasione fiscale – si scrive nel report – sono tutti d’accordo: la politica, le Istituzioni e i cittadini”. E allora? I sindaci si nascondono dietro il dito della mancanza di personale ma anche quell’aspetto è un cane che si morde la coda: non si assume o lo si fa col contagocce perché i Comuni hanno le assunzioni bloccate. Perché? Perché sottoposti a restrizioni. Per debiti. Se va bene si evita il default e si accede ai piani di rientro lunghi un’eternità. E la cinghia si stringe. Poi però c’è anche l’aspetto politico: l’impopolarità che innescherebbe un’attività capillare di recupero. Molto sindaci rischierebbero il “suicidio elettorale” si scrive CGA.

Il Paese dei condoni

Foto: Domenico Mattei © Pixabay

Il furto ai danni di chi paga è pienamente legalizzato. Ad esempio: l’abusivismo edilizio è pari al 15% su base nazionale, nel Mezzogiorno arriva al 50%. Il Comune italiano che incassato di più nel 2025 è stato Genova con 406.838 euro. Seguito da Milano con 376.499 euro, Prato con 170.122 euro e Torino con 113.888 euro. Palermo ha riscosso la cifra ridicola di 738 euro, Napoli 834. Roma 10.144,97 euro. Chiude la lista Crotone con 2,63 euro. Frosinone zero. In bella compagnia però, quanto ai capoluoghi di provincia: si va da Alessandria a Viterbo sono 53! Si presume quindi che non abbiano mai inviato nessuna segnalazione all’Agenzia delle Entrate riguardanti situazioni debitorie.

Qualche altro numero per certificare lo sfacelo e il lassismo della politica: 12 euro evasi ogni 100, il Lazio portabandiera di imposte e contributi evasi (12 milioni e 58 mila euro), l’11,3% di economia non osservata in percentuale del valore aggiunto regionale. Sempre nel Lazio sono 335.700 il numero di occupati non regolari, il numero maggiore dopo la Lombardia con 402.500.

Forse abbiamo compreso perché sul ponte di Mamma Italia sventola in bella mostra bandiera bianca. Dante Alighieri nel Canto VI del Purgatorio scriveva: “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie, ma bordello!”.

Colpevolmente distratti.

