Top e Flop, i protagonisti di venerdì 24 maggio 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 24 maggio 2024.

TOP

MATTEO RENZI

Matteo Renzi (Foto: Marco Ponzianelli © Imagoeconomica)

Ci sono più cose per cui a Matteo Renzi va dato atto di avere preso una rotta chiara di quante non ce ne siano per cui mettere all’indice la “spocchia” con cui disegna le sue rotte. Una di quelle è di certo il ban ad Ursula von der Leyen per le Europee ormai alle porte. Ma non solo il ban in sé, quanto piuttosto la capacità di Renzi di sfruttare le debolezze altrui proprio in tema di voti per il centro.

Chiariamola, anzi, ribadiamola, questa cosa. In corsa per Bruxelles e sullo scenario politico italiano ci sono tre centri, e ciascuno di essi aspira a diventare centrale non solo per intenti, ma prima e soprattutto per consenso.

C’è il centro di Azione – Siamo Europei ed annessi, il centro di Italia Viva – Stati Uniti d’Europa ed il centro di Forza Italia. Dove quest’ultimo è il famoso centro che già c’era e che rinsalda i suoi ranghi. E gli altri sono i centri che vogliono esserci e che hanno ranghi molto più ridotti.

Parola d’ordine: stuzzicare Antonio

Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica

Ebbene, Renzi questo lo sa talmente bene che metà della sua campagna elettorale è stata spesa finora più a rodere i nervi di Antonio Tajani che a sgambettare Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La von der Leyen è quindi il movente perfetto per un “delitto” che aspira alla perfezione, con un Renzi-sicario che ha messo in fila argomenti suoi e debolezze altrui. “La Presidente uscente della Commissione ha fallito: non ha riformato l’Unione, ha ceduto sullo Stato di diritto davanti ad Orban. La sua squadra non ha svolto un ruolo geopolitico e diplomatico, lei ha avuto un approccio ideologico sul tema del Green Deal”.

E ancora: “Per noi Ursula ha fallito. L’ho detto alla Leopolda, l’ho detto sui media e recentemente”. Poi un richiamo netto alla tettica più ficcante di “Fonzie” degli ultimi giorni.

“L’ho detto al ministro Tajani che si è indispettito e mi ha risposto piccato difendendo Ursula. Ma anche dentro Forza Italia si sono aperte delle crepe e Tajani ha annullato la partecipazione della von der Leyen al lancio della campagna elettorale di Forza Italia”. E a chiosa bulla, come lo sciupafemmine di Happy Days a cui tante volte è stato paragonato: “Insomma hanno capito anche loro che chi vuole il cambiamento non può accettare il bis di Ursula”.

“E ancora una volta noi di Stati Uniti d’Europa abbiamo indicato la direzione”. Gratta gratta forse alla fine qualcosa per andare oltre il 4% magari esce.

Von der Fonzie.

MASSIMO RUSPANDINI

Massimo Ruspandini

“A Montecitorio si va soltanto per alzare la mano: le decisioni vengono prese da altri e noi dobbiamo solo andare in Aula a confermare. Ed i banchi sono pure stretti”: lo affermava con un certo disgusto un deputato della provincia di Frosinone. Il cui disappunto era legato forse al fatto che nel passato avesse ricoperto ruoli meno politici e più amministrativi, con gli stivali sul terreno. Che le cose non stiano affatto così lo ha dimostrato in maniera plastica un altro deputato di quello stesso territorio: l’onorevole Massimo Ruspandini.

Alla Camera dei Deputati si può anche contare. E portare cose per il territorio. Prendiamo le ultime ventiquattrore. Frosinone fa parte insieme al ristrettissimo lotto di province nelle quali dal 2025 si sperimenterà un nuovo modello di accertamento dell’invalidità civile. Se andrà bene verrà esteso a tutta l’Italia. Frosinone è stata inserita nel gruppo sperimentale insieme a Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. Lo hanno fatto il ministero della Salute ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Dove il deputato Massimo Ruspandini ha letteralmente fatto stalking per piazzare anche Frosinone. “L’anima di questa norma – spiega – sta nel superamento delle prestazioni, oggi estremamente frammentate tra sanità e sociale. E nella garanzia che ogni persona con disabilità possa essere protagonista della propria esistenza”.

Due colpi in quarantott’ore

Massimo Ruspandini

Nelle ore precedenti il deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia aveva messo il cappello sui 12 milioni di euro per l’adeguamento anti-sismico di sette luoghi di culto nella provincia di Frosinone. Le risorse arrivano dal Pnrr e mirano a tutelare tesori e luoghi di straordinaria ricchezza culturale.

Ad Alvito sono stati destinati 1,5 milioni di euro per la messa in sicurezza della chiesa di San Giovanni Battista, poco meno è andato ad Arce (1,1 milioni) per la chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Due finanziamenti vanno ad Arpino: per la chiesa di San Vito ci sono 1,5 milioni più altri 780mila euro per la Cappella San Rocco. A Ceprano arriveranno 1,3 milioni per la chiesa ed il convento di Sant’Antonio Abate. Mentre a Fontana Liri sono destinati 1,5 milioni per la chiesa di Santo Stefano Protomartire. Nel capoluogo andranno 1,6 milioni per il campanile e la cattedrale di Santa Maria Assunta. La fetta più consistente è quella andata a Veroli per la chiesa di Sant’Andrea Apostolo alla quale sono stati assegnati 2,6 milioni.

A Montecitorio non si alza solo la mano.

FLOP

ALESSANDRO FILIPPI

Alessandro Filippi (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Preambolo breve: alla favoletta che Alessandro Filippi rimettesse Ama-Roma a posto in pochi mesi non ci ha mai creduto nessuno. Neanche Roberto Gualtieri che “ammuinamente” lo ha richiamato in servizio per la Città Eterna. Come pure alla fola per cui tutte le colpe adesso sono di Filippi ci crede solo chi vuole usare le zoppia dello stesso per infilzare un sistema sulla punta di una zagaglia politica. Insomma, è robetta che non acchiappa e brevilinea, per contesto ed intento.

Precisato questo però che ci sia un problema e che con l’estate alle porte quel problema possa farsi problemone resta dato inconfutabile. Quale? Quello per cui, con dolo, colpa e responsabilità collegiali sono sempre più ristoranti, bar, alberghi, utenti dei medesimi ed attività commerciali romane che sui rifiuti non domestici fanno un po’ quel che gli pare.

Il problema rifiuti non domestici

Nel senso che scaricano tonnellate di quella robaccia con poco criterio ed ancor meno decoro. Si tratta soprattutto di post del centro di Roma e che rischiano pesanti sanzioni. Il Municipio I per esempio le ha messe in agenda deliberativa. E l’assessore municipale ai rifiuti ed all’ambiente Stefan Marin aveva già detto la sua. “Con gli strumenti normativi attualmente a nostra disposizione resta molto complicato garantire gli obiettivi che ci siamo posti”.

Obiettivo che “con la presidente Lorenza Bonaccorsi ed il sindaco, garantendo una raccolta differenziata che consenta al territorio di rimanere in condizioni decorose. Le richieste di collaborazione avanzate nel tempo agli esercenti non hanno ottenuto gli effetti sperati. Ed è per questo che stiamo chiedendo di cambiare il regolamento di pulizia urbana”. Lo scopo è mettere la spunta ad una “sanzione accessoria” che comporti la temporanea chiusura dell’attività.

Il summit con Ama

Roberto Gualtieri (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

C’era già stata una seduta collegiale delle commissioni ambiente e commercio. Iniziativa “a cui ha preso parte anche il direttore generale di Ama Alessandro Filippi”. Che aveva detto: “Ci preoccupa particolarmente Prati. Strumenti più di sanzionamento sono necessari per convincere l’utenza ad un maggior rispetto delle regole”.

Il tutto con Ama impegnata “a far crescere il numero degli agenti accertatori”. Bene, anzi benissimo. La notizia è che per ora non si vedono, e il centro di Roma è ancora un misero skyline di monnezza, dehors e monumenti.

Manca lo scatto.

BENEDETTO LEONE

Benedetto Leone

Ci sono battaglie possibili. E battaglie impossibili che talvolta si devono affrontare. Ma anche battaglie possibili che è meglio lasciar perdere. Perché comunque la gente non capirebbe: non si appassionerebbe alla questione di principio ma resterebbe concretamente arroccata all’aspetto pratico delle cose. Un esempio concreto di quest’ultima fattispecie è la guerra santa lanciata dal consigliere comunale uscente Benedetto Leone di Cassino contro i lavori di pedonalizzazione di Corso della Repubblica. Che – sia detto a scanso di equivoci – rappresentano la più importante opera urbana su Cassino dai tempi della ricostruzione, restituendo finalmente una personalità ad un centro cittadino funzionale quanto si vuole ma architettonicamente brutto, esteticamente gelido e senza anima.

Benedetto Leone lo sapeva. Tanto quanto sapeva che bloccare quell’opera era impossibile: perché i progetti ormai erano stati approvati in tutte le sedi e soprattutto finanziati dal centrosinistra di Nicola Zingaretti. Ma si è lanciato lo stesso in una battaglia di principio: con cui sostenere che l’iter seguito non era quello giusto ma sarebbe stato più adeguato seguirne un altro. Ecco: è la classica battaglia alla quale all’elettore non può importare di meno. Per la gente che combatte ogni giorno con le bollette da pagare ed il pane da portare a casa lo schema è molto più basico: corso pedonale si o no. Basta. Le procedure le lasciano agli uffici.

La delega restituita

La marea di ricorsi, esposti, denunce, appelli e rimostranze inviati a Procura, Regione, Ministro si sono risolti in una enorme quantità di carta straccia. Tutto archiviato. Nel mucchio di questioni sollevate però una era come diceva Benedetto Leone: e la sua coscienza di amministratore gli ha detto che era giusto sollevarla. È la questione che ha avuto come conseguenza lo stop della Sub Delega al Comune di Cassino. Cioè?

Ci sono pratiche edilizie che i cittadini devono indirizzare alla Regione. Che se non risponde viene surrogata dal Comune in quanto ha una sub delega ad approvare quelle pratiche. Al Comune di Cassino la sub delega è stata tolta a seguito di una delle istanze avviate da Benedetto Leone.

Da ieri il Comune può nuovamente rilasciare autorizzazioni in materia di paesaggio, necessarie per l’avvio sia delle opere pubbliche e sia dei cantieri privati quando i cittadini devono mettere su casa o fare modifiche. Non solo per il territorio comunale, ma per l’intero sud della Provincia di Frosinone. La Regione Lazio ieri ha restituito la delega a gestire tutti gli iter tecnici e burocratici per progetti e cantieri. Così le imprese, gli ingegneri, gli architetti ed i geometri non dovranno più inviare le pratiche a Roma.

Possibile ma inutile

L’ultimo intervento di Benedetto Leone

Alla fine della fiera. L’amministrazione Salera ha pedonalizzato il Corso e rifatto piazza Diamare trasformando un parcheggio ed un rettilineo nel salotto e nel passeggio della città. La Sub Delega è stata restituita e le pratiche si torneranno a fare a Cassino. Per mesi, i cittadini hanno dovuto inviare quelle stesse pratiche a Roma. Ne è valsa la pena?

Benedetto Leone ha scelto di non ricandidarsi alle Comunali di giugno. Sarebbe stata l’occasione per chiedere ai cittadini cosa ne pensavano. Se era una battaglia di principio oppure una da lasciar perdere.

Possibile ma inutile.