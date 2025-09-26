Top e Flop, i protagonisti di venerdì 26 settembre 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 26 settembre 2025.

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 26 settembre 2025.

*

ANSELMO ROTONDO

Anselmo Rotondo

Ci sono gesti che pesano più dei danni materiali che provocano. L’attacco all’isola ecologica di via Dante Alighieri a Pontecorvo, imbrattata con escrementi è uno di questi. Non è solo inciviltà: è un insulto all’intera comunità, un’offesa al senso civico e alla dignità collettiva. (Leggi qui: Pontecorvo: più la giri e più puzza).

Il sindaco Anselmo Rotondo ha colto il punto: non basta sanzionare l’autore, occorre trasformare la punizione in occasione educativa. Non un castigo cieco, ma un risarcimento simbolico e morale: pulire ciò che si è sporcato, restituire decoro a ciò che si è infangato , restituire alla città l’immagine che le è stata rubata.

Educare più che punire

L’imbrattatore in azione

È un approccio che va oltre la vendetta e punta al recupero del senso civico. Perché la città non ha bisogno solo di pene, ma di esempi. E l’esempio, in questo caso, deve essere chiaro: a chi offende la comunità non si chiede solo di pagare, ma di rimediare.

Il gesto incivile, ripreso dalle telecamere, ha indignato tutti. Ma la risposta del sindaco evita che resti solo una ferita: diventa un’opportunità per riaffermare che il decoro urbano è patrimonio comune. Troppi confondono libertà con prepotenza, rivendicare il rispetto degli spazi condivisi è un atto politico forte.

Rotondo ha ricordato che sporcare la città significa sporcare la propria identità. Chiedere che la punizione sia anche educativa significa credere che da un errore possa nascere una lezione. E che il senso civico, per quanto tradito, possa ancora essere insegnato.

Il decoro come bene comune.

MATTEO ZUPPI

Matteo Zuppi

Le guerre divampano quando le diplomazie arrancano. A Gaza ed a Mosca è rimasto ben poco da mediare: per trovare un punto di accordo servono due che vogliano raggiungerlo e qui invece la volontà è esattamente quella opposta. Il cardinale Matteo Zuppi, con ascendenze verolane, è rimasto uno dei pochi a praticare l’arte più difficile: la mediazione. Non da cattedra, ma dal vivo, nei porti e nei corridoi delle istituzioni, dentro il rumore delle bombe e delle piazze che chiedono pace .

Il caso della Flotilla per Gaza lo dimostra. Non è il prelato che si limita a benedire o a commentare. È il mediatore che studia la logistica, che parla con Cipro, che dialoga con il patriarca Pizzaballa, che tiene i contatti con le comunità islamiche in Italia. Perché sa che la pace non si costruisce solo con le dichiarazioni solenni ma più ancora con i dettagli: come attraccare, dove scaricare, come distribuire.

I tempi lunghi della democrazia

Foto: Omar Naaman / ApaImages

Zuppi conosce i tempi lunghi della diplomazia: li ha vissuti in Mozambico, li ha percorsi in Ucraina per conto di Papa Francesco. E sa che ogni trattativa è fatta di passi indietro, compromessi, gesti simbolici e pazienza. Ma la sua forza non è l’ottimismo di maniera. È un realismo che non rinuncia alla speranza: “Ho paura anch’io – ha detto – ma la paura non deve addormentarci”.

In questa fase l’Europa appare smarrita, incapace di reagire. E l’Onu viene svilita da un Caligola che affronta le questioni mondiali come se fossero una trattativa commerciale. Il cardinale Zuppi ricorda che la pace non è un’utopia ma un lavoro quotidiano. Ricorda che Francia e Germania, dopo milioni di morti, hanno imparato a sedersi allo stesso tavolo.

La sua domanda finale pesa più di un trattato: «Un giorno qualcuno ci chiederà: voi dove eravate?». Ecco perché Zuppi oggi è una voce necessaria: non solo un uomo di Chiesa ma un ponte tra politica, fede e coscienza collettiva.

La diplomazia della speranza.

ENZO SALERA

Enzo Salera

La lettera di Giorgia Meloni, recapitata ieri al sindaco di Cassino Enzo Salera, sembra la conferma di un destino già scritto: niente Zes per il Lazio Meridionale. Una doccia fredda, che però non gela del tutto. Perché, tra le righe, c’è un “forse”. Anzi, c’è un “se”. (Leggi qui: Giorgia scrive al sindaco: «La Zes non si può fare». Indagini sulla Villa Comunale).

Se verrà ampliata l’area di crisi industriale complessa. Se arriveranno i fondi europei. E se Regione e Governo sapranno costruire strumenti di semplificazione e di attrazione per le imprese. È questo il vero terreno di gioco. E non sarebbe aperto, oggi, senza la levata di scudi della Consulta dei sindaci del Cassinate, guidata proprio da Salera.

Il sindaco di Cassino ha scelto di non alzare bandiera bianca. Ha scritto, sollecitato, ottenuto che Palazzo Chigi mettesse nero su bianco la consapevolezza di una crisi che non può più essere ignorata. E che, in parte, già trova una risposta: i 100 milioni al Consorzio Industriale del Lazio sono lì a testimoniarlo. (Leggi qui: Una Zes per il Lazio: 100 milioni per fermare la fuga delle imprese).

Da se a quando

Ora serve trasformare il “se” in un “quando”. Serve la capacità di lobbying istituzionale, il pressing sulla Commissione europea, l’unità tra Comuni, Regione e Governo. Non è la Zes, è qualcosa di più complesso e meno immediato. Ma è la partita che può evitare al Cassinate l’isolamento competitivo.

Una partita che non ha alternative nelle ore in cui scatta un nuovo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis Cassino Plant dove si producono le Alfa Romeo Giulia e Stelvio e la Maserati Grecale. L’azienda ha annunciato lo stop per le linee delle officine Montaggio, Lastratura, Verniciatura: resteranno ferme da oggi e fino a venerdì 3 ottobre compreso.

Alla base dello stop c’è la carenza di ordini per i tre modelli, i primi due risalgono all’epoca di Sergio Marchionne. Per soddisfare la domanda è sufficiente un solo turno di lavoro ed a volte è anche eccessivo, come dimostrano i continui stop. I sindacati rilevano che in questo 2025 sono state più le giornate di fermo che quelle effettivamente lavorate e c’è estrema preoccupazione per il futuro di Cassino Plant: uno stabilimento che fino a pochi anni fa era tra i migliori per qualità sulla base della classifica elaborata con il criterio del World Class Manifacturing.

Salera, con la Consulta, ha avuto il merito di non fermarsi al no. Ha visto il varco e lo ha indicato. La differenza, ora, la farà la capacità di passare dalla denuncia all’azione. Perché dietro una porta chiusa, c’è pur sempre una fessura. E per aprirla serve chi, come Salera, ha deciso di non arrendersi all’evidenza.

Il no che apre uno spiraglio

FLOP

BRUNELLO CUCINELLI

Nulla è di più fragile del lusso quando inciampa nella finanza. Lo ha scoperto, suo malgrado, Brunello Cucinelli, simbolo del “capitalismo umanistico”, travolto da un report al vetriolo della neonata Morpheus Research. Accuse pesanti: continuare a operare in Russia violando le sanzioni, gonfiare i magazzini, svendere nei discount internazionali. Un j’accuse che ha bruciato in un giorno il 17% del valore in Borsa, azzerando i guadagni di un anno.

Cucinelli ha respinto tutto con fermezza. Ricorda di aver rispettato i limiti europei, di aver mantenuto salari e contratti anche a Mosca, di aver ridotto al minimo il peso del mercato russo (oggi appena il 2% del fatturato). Non solo: l’Agenzia delle dogane avrebbe certificato la regolarità delle procedure. In altre parole, niente frodi, solo un marchio sotto attacco da chi, per mestiere, punta al ribasso.

Oltre l’azienda

Ma la questione va oltre la singola azienda. È il segno di un tempo in cui i fondi speculativi sono diventati giudici e carnefici: bastano un’inchiesta, un titolo ben congegnato, e il mercato si piega. Eppure, tra multipli stellari e margini da difendere, il gruppo di Solomeo non può liquidare la vicenda come semplice complotto: la trasparenza oggi non è un optional, è un’arma di sopravvivenza.

Cucinelli ha sempre costruito la sua immagine sul binomio etica ed estetica. Ora dovrà difenderla con i fatti, non solo con le parole. Perché il cashmere resiste al tempo ma non alle tempeste di Borsa. E se vuole uscire integro da questa bufera, dovrà dimostrare che il suo “capitalismo gentile” non è solo marketing ma sostanza.

Il cashmere e la tempesta