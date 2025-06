Top e Flop, i protagonisti di venerdì 27 giugno 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 27 giugno 2025

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 27 giugno 2025.

*

TOP

GIANCARLO RIGHINI

Giancarlo Righini

C’è un momento nel quale la politica deve parlare: anche in maniera animata. Ma poi arriva un momento nel quale la politica deve decidere. È il tempo in cui le parole devono lasciare lo spazio ai fatti: nessun margine per i proclami, la scena deve andare all’azione concreta. È quanto ha fatto nelle ore scorse Giancarlo Righini, assessore al Bilancio della Regione Lazio.

Con una decisione tanto discreta quanto decisiva ha salvato due cose: i bilanci dei 91 Comuni della provincia di Frosinone e – ancor più importante – il controllo pubblico sulla gestione dei rifiuti. In un solo colpo, ha evitato il dissesto finanziario e lo smantellamento di un presidio pubblico strategico come la Saf, la società che si occupa del trattamento dei rifiuti urbani, governata dai sindaci. (Leggi qui: Rifiuti, salvataggio da 14 milioni: la Regione ci mette la faccia (e i soldi)).

La tempesta perfetta

L’esplosione del conguaglio da 14 milioni – frutto di anni di costi rimasti sospesi, aggravati dalla fine della discarica di Roccasecca e dalla mancanza di impianti alternativi – avrebbe potuto essere la tempesta perfetta. I Comuni, già in affanno per bilanci stiracchiati, rischiavano di non reggere l’urto. La Saf, che quei soldi doveva riscuoterli proprio dai suoi stessi soci, rischiava il tracollo. (Leggi qui: Rifiuti e conguagli dal 2007: una bomba da 14 milioni pronta a scoppiare).

Fabio De Angelis

A prospettare la soluzione, sul piano tecnico è stato il presidente di Saf Fabio De Angelis. A spingerla sul piano politico è stato il Consigliere regionale Daniele Maura. Ed è qui che Righini ha scelto di vedere oltre le scadenze immediate: ha messo in campo una soluzione strutturata e a prova di rischio. La Regione anticipa i 14 milioni, i Comuni li restituiranno a rate. E se qualcuno fa orecchie da mercante? Nessun dramma: basterà trattenere i contributi regionali. Zero rischi per l’ente regionale, massimo ossigeno per i territori.

Il valore politico

Daniele Maura

Ma il vero valore politico della manovra sta nella visione. Senza l’intervento della Regione, la Saf avrebbe potuto finire nelle mani di operatori privati, magari a prezzo di saldo, in una corsa al profitto che nulla avrebbe avuto a che fare con l’interesse pubblico. Oggi, grazie alla scelta di Righini, la gestione dei rifiuti resta saldamente nelle mani dei sindaci: con tutte le fatiche e le responsabilità del caso, ma anche con la possibilità di pianificare, controllare, decidere. E quindi di rendere conto ai cittadini.

In un’epoca in cui si delega troppo e si scarica tutto, Giancarlo Righini ha fatto l’esatto contrario: ha raccolto una patata bollente e l’ha trasformata in una scelta lungimirante. Ha salvaguardato il sistema pubblico senza caricarne il peso sui contribuenti. Non ha gridato alla riforma ma ha riformato una situazione da potenziale catastrofe. E lo ha fatto in modo concreto, senza spazio per le parole.

Righini con la sveglia puntata sul futuro

ROBERTO GUALTIERI

Roberto Gualtieri

Dicevano che fosse un teorico e che non avesse alcuna esperienza pratica di amministrazione. C’è del vero. Roberto Gualtieri è stato un efficace ministro dell’Unione Europea e fino al momento della sua candidatura come sindaco di Roma non aveva amministrato né una Regione né una provincia. Aveva ragione però Claudio Mancini, che su quel ministro italiano ed europeo abilissimo nel fare di conto, aveva scommesso con convinzione. Aveva torto tutto il resto del mondo. A dirlo, sono oggi i numeri.

Quelli che attestano come oggi Roma è all’81% dei lavori per il Giubileo. Manca mezz’anno e la Capitale è già a buon punto, per non dire in vantaggio. In un Paese dove i cantieri si aprono il giorno dopo l’inaugurazione e si chiudono il giorno prima della prescrizione, non è una notizia. È una rivoluzione. Silenziosa, ma concreta.

È per questo che oggi non è una bestemmia sostenere che il modello Roma funziona. Ed il merito va a chi l’ha reso possibile, il sindaco Roberto Gualtieri. Sembra essersene convinto anche il Partito Democratico che ha smesso di scannarsi sulla ricandidatura. Ha capito che la merita perché, in barba ai cori di scettici iniziali, Gualtieri ha dimostrato che l’efficienza amministrativa può coesistere con la prudenza politica. Che si può costruire (letteralmente) una Capitale più ordinata, meno rassegnata, perfino ambiziosa.

Parlano i numeri

Roberto Gualtieri

Guardiamo i numeri. Su 329 opere giubilari, l’81% è già concluso, in via di chiusura o in stato avanzato. Le strade? All’85%. E i cantieri sono veri: ci sono ruspe, operai, impalcature. Non si tratta di slide, promesse o bandi “in fase di valutazione”. Sono opere che si vedono. Lo ha detto persino monsignor Rino Fisichella, il delegato del Papa: Roma è sicura, Roma è pronta. E se lo dice la Santa Sede, abituata ad aspettare la Provvidenza, un motivo ci sarà.

Ma questa è solo metà della storia. L’altra si chiama “squadra”. Il sindaco non governa da solo. Dietro c’è un meccanismo oliato, sapientemente costruito. Da una parte Claudio Mancini, regista del Pd romano, che tiene uniti i pezzi del mosaico democratico, disciplina le correnti, lega l’amministrazione al Partito senza strozzarla. Dall’altra, Albino Ruberti, tornato con ruolo di Direttore Generale, memoria storica e architetto di sistema. È la sua la firma invisibile sull’efficienza logistica e operativa della macchina comunale.

Foto: Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Gualtieri, insomma, ha fatto quello che pochi sanno (e vogliono) fare: ha governato. Senza personalismi, senza loquacità compulsiva, senza cercare polemiche per esistere. Ha preferito tenere la testa bassa e lavorare. È così che Roma ha ottenuto il massimo da Pnrr, Giubileo, Caput Mundi. È così che si è fatta trovare pronta davanti a eventi epocali come i funerali del Papa e ora la Giornata Mondiale della Gioventù .

La politica, in fondo, è anche questo: saper finire quello che si comincia.

L’ingegnere del Giubileo (e del Pd romano)

GIULIA TEMPESTA

Giulia Tempesta

Il sindaco Gualtieri ha disegnato il secondo atto del suo mandato con energica consapevolezza: nomine strategiche, equilibrio politico e un chiaro respiro amministrativo. L’ingresso in Giunta di Pino Battaglia, l’arrivo di Albino Ruberti come Direttore Generale e il nuovo ruolo di Giulia Tempesta a Capo della Segreteria delineano un assetto rinnovato e più stabile, proiettato verso la modernizzazione di Roma.

Giulia Tempesta, 35enne originaria di San Donato Valcomino, già consigliere capitolina esperta di Bilancio, è la figura giusta al posto giusto: competente, radicata nel tessuto politico romano e portatrice di una visione giovane ma non ingenua. La sua nomina non è un semplice cambio di poltrona ma un segno di discontinuità che valorizza professionalità e rappresentanza territoriale.

Dietro queste scelte c’è una logica precisa: rafforzare il governo attraverso fiducia verso una squadra che unisce continuità e rinnovamento. Daniele Leodori – Segretario regionale del Pd – l’ha ben sottolineato: una “fase nuova, fondata sulla continuità e sul rafforzamento della squadra“. Ed è proprio questo mix, di esperienza e freschezza, che può davvero supportare le sfide che attendono la Capitale.

Un segnale chiaro: Roma vuole procedere, senza contorcimenti e strappi, all’interno di uno spirito unitario e responsabile, capace di guardare oltre i confini politici e con l’attenzione degli occhi puntati al servizio dei cittadini.

Tempesta al timone

FLOP

SALVINI-CALDEROLI

Matteo Salvini (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

Non è andata molto bene a Matteo Salvini e Roberto Calderoli, vicepremier e ministro della Lega. I due sono stati… colpiti ed affondati proprio sul tema più sensibile per il Carroccio di queste settimane estive: il Terzo Mandato ai governatori di Regione.

Cioè una misura che non solo avrebbe rappresentato una prova di forza con avversari official ed inside, in primis Fratelli d’Italia e Forza Italia in versione più sicaria, ma che avrebbe rappresentato un bonus.

Quale? Quello con cui il Veneto sarebbe risultato blindato per un governatore di cabotaggio altissimo come Luca Zaia. Che è leghista ma che, nelle intenzioni soprattutto di Salvini, è meglio che resti a fare il sultano autorizzato in Veneto piuttosto che vada ad ingrossare le file dei “semi-scontenti” del Capitano. Insomma, la debacle è stata doppia.

Debacle cocente

Roberto Calderoli © Imagoeconomica

E cocente, dato che si è sostanziata con lo stop all’emendamento famoso. Quello che la Lega aveva presentato proprio a tema Terzo Mandato ed associato al Ddl in materia di adeguamento del numero di Consiglieri e assessori regionali.

La modifica è approdata ieri all’esame della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama ed è stata bocciata. Con quali modalità politiche? Leggiamo ma prima andiamo di preambolo.

Storicamente e pochi giorni fa il governo si era rimesso al parere della Commissione, il che significa che Giorgia Meloni ed Antonio Tajani avevano avuto un po’ di tempo per istruire i loro in consesso istituzionale. Istruirli tanto che alla fine hanno fatto numero, numero determinante.

Chi ha votato come

Così, come ha spiegato il Corsera: “Alla fine sono stati 15 i voti contrari, 5 quelli favorevoli (tre della Lega oltre a quelli di Autonomia e IV) e due gli astenuti: il presidente Alberto Balboni e Domenico Matera, entrambi di Fdi”. E i due, come hanno reagito dall’altro di un Carroccio ridotto dagli alleati a “biroccio”? Ci ha pensato il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. “La nostra posizione è assolutamente evidente, è la quinta volta che presentiamo l’emendamento, c’era stata anche un’ipotesi di un potenziale accordo che non si è trovato e con amarezza devo dire che oggi è stato bocciato per la quinta volta”.

Giorgia Meloni

Insomma, di lì non si passa. “Comunque io ritengo che il terzo mandato sia giusto non solo a livello delle Regioni e Provincie a statuto speciale, ma anche per quelle ordinarie”.

E a chiosa: “Ci sono state due astensioni da parte di FdI e devo dire che ho apprezzato la disponibilità ad affrontare l’argomento e a trovare delle possibili soluzioni. Non ho apprezzato il muro eretto da Forza Italia. Non è una questione di politica di governo, però non ho apprezzato questo gesto”.

Perché sì, è vero, qualcuno ha eretto un muro, e su chi abbia cementato più mattoni dello stesso nei prossimi giorni ci sarà da discutere. Molto.

Voi quoque…