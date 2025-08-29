Top e Flop, i protagonisti di venerdì 29 agosto 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 29 agosto 2025.

*

*

FLOP

MATTEO PIANTEDOSI

Riccardo Mastrangeli e Matteo Piantedosi

C’è una differenza sottile ma decisiva tra “percezione di sicurezza” e sicurezza vera. A Frosinone questa differenza si misura in bossoli, vetri in frantumi, attentati notturni. L’ultimo – l’ennesimo – è andato in scena al Caffè Minott i, dove due persone in moto hanno sparato contro il locale incuranti dei clienti seduti fuori. Era già accaduto nel marzo scorso, e prima ancora nel 2022 e nel 2021. Sempre lo stesso bersaglio. Sempre la stessa sceneggiata dopo i riflettori: qualche Volante che passa con i lampeggianti accesi come se fossimo in una rappresentazione sceneggiata della sicurezza. (Leggi qui: Quello Stato che recita male davanti al Caffè Minotti).

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a suo tempo, è venuto in città e ha promesso “più sicurezza”. Ma da allora non si è visto un solo uomo di rinforzo e nessun piano per ripianare la vera e propria smobilitazione che è in corso nella questura di Frosinone: in 12 mesi 30 poliziotti esperti verso la pensione, 3 in arrivo, 0 al controllo del territorio. Non servono passerelle né scenografie: servono investigatori stabili, conoscenza del territorio, presenza costante.

Qui non c’è da rincorrere l’emergenza con una gazzella di passaggio, ma da stare sul campo, ogni giorno, dentro i quartieri e le dinamiche della criminalità. A Frosinone non si chiede un’illusione rassicurante: si chiede uno Stato che non reciti, ma agisca. Che non finga, ma protegga.

Perché se si spara quattro volte nello stesso posto e nessuno ferma il quinto colpo, il problema non è la criminalità. È l’assenza di chi dovrebbe combatterla.

Basta con il teatrino.

MARCO COLUCCI

Marco Colucci

Il Tar del Lazio ha annullato l’ordinanza del sindaco di Ceprano Marco Colucci. Quella che vietava la caccia al cinghiale su una vasta porzione del territorio. Un verdetto che ristabilisce un principio basilare: le decisioni amministrative non possono prescindere dalla legge, dalla scienza e dal buon senso. Anche quando animate dalle migliori intenzioni, come in questo caso.

Perché impedire un’attività come la caccia, che non è folklore ma gestione ambientale, senza basi solide, equivale a ignorare il ruolo che essa svolge nel contenimento della fauna selvatica. I cinghiali non sono più solo protagonisti delle cronache campagnole: oggi si spingono fino alle città, causando danni ingenti all’agricoltura, mettendo a rischio l’equilibrio ecologico e, soprattutto, la sicurezza pubblica.

Basti pensare alla recente sentenza della Cassazione che ha stabilito un principio tanto ovvio quanto cruciale: se un’auto viene distrutta da un cinghiale che invade la carreggiata, a pagare i danni è la Regione. Tradotto: se non si gestisce la fauna selvatica, qualcuno pagherà. E non sarà solo in termini economici. Saranno i cittadini, i coltivatori, i pendolari. A pagare con la frustrazione, i raccolti persi, i rischi sulla strada.

La ragione delle doppiette

La decisione del Tar, accogliendo il ricorso di “Libera Caccia”, è quindi una vittoria non solo per i cacciatori ma per la razionalità. Ha ricordato che i sindaci non possono agire senza ricordare le competenze statali e regionali, e che i provvedimenti emergenziali non devono diventare scorciatoie politiche.

La caccia, quando regolata e responsabile, è uno strumento fondamentale di equilibrio ambientale. Fermarla per decreto, senza dati e senza strategia, significa cedere alla tentazione di governare sull’onda dell’emozione . E la fauna non risponde ai sentimenti. Ma agli habitat, alla fame e all’assenza di predatori.

Oggi, con questa sentenza, si riafferma il principio per cui la legge e la ragione non devono mai lasciare il posto all’improvvisazione. Ne va della nostra sicurezza. E pure delle nostre auto.

Doppietta in spalla.

TOP

LEONARDO MARIA DEL VECCHIO

Leonardo Maria Del Vecchio (Foto: Mourad Balti Touati/ Ansa)

Se è vero che i grandi imprenditori si misurano dalla visione e non solo dai bilanci, allora Leonardo Maria Del Vecchio ha già messo in chiaro quale sarà il suo stile: investire nel futuro ma senza dimenticare il territorio, le radici e perfino l’acqua minerale.

Sì, perché nella girandola di operazioni che LMDV Capital – il family office del rampollo di casa Luxottica – sta inanellando con stile e lungimiranza, c’è non solo uno spazio centrale per Fiuggi. E non è un dettaglio: il salvataggio e rilancio di Acqua Fiuggi, storica realtà della provincia di Frosinone, è stato il primo segnale tangibile di un approccio manageriale capace di fondere romanticismo industriale e concretezza finanziaria.

Ma oggi l’orologio gira più veloce. L’ultima notizia arriva da Milano: LMDV Capital ha sottoscritto una linea di credito da 350 milioni di euro con Indosuez Wealth Management, braccio patrimoniale del gruppo Crédit Agricole. Obiettivo? Munizioni fresche per nuove acquisizioni nei settori industriali e immobiliari. Un colpo da big player, con respiro europeo ma anima tricolore. Del Vecchio junior non si accontenta di investire: vuole costruire, rafforzare, rilanciare.

Visione globale

L’esempio più recente è l’acquisizione del Twiga, nome che fa brillare gli occhi a chi sa cosa significhi un brand nel mondo dell’hospitality. Ma prima ancora, aveva puntato dritto su ESANanoTech, scommettendo sul grafene e sulle frontiere della tecnologia sostenibile. Altro che predestinato fortunato: qui siamo di fronte ad una visione che affianca marchi glamour e innovazione dura e pura con la stessa disinvoltura.

Eppure, tra yacht e nanomateriali, resta significativa quella scelta fatta a Fiuggi. Perché un visionario che investe anche su una risorsa “antica” come l’acqua manda un messaggio chiaro: non c’è futuro se non si parte dalla credibilità del passato. E Acqua Fiuggi, con la sua storia e il suo legame con il benessere italiano, meritava una seconda chance. L’ha avuta.

Nel mentre, il modello LMDV si afferma: investimenti sartoriali, strutture leggere ma ambiziose, e la voglia di riportare eccellenze italiane – magari trascurate – a nuova vita. La provincia di Frosinone lo sa bene: se oggi Fiuggi guarda al domani, è anche grazie a chi ha saputo vedere, dove altri passavano distratti.

Il futuro si costruisce (anche) con l’acqua buona

NICOLA ZINGARETTI

Nicola Zingaretti

Poco clamore, nessuna breaking news, niente titoli cubitali. Quando un politico viene assolto, la notizia arriva sempre come un soffio di vento in una stanza già chiusa. È successo ancora, stavolta a Nicola Zingaretti, ex governatore del Lazio e uomo pubblico di lungo corso. La Corte dei Conti ha detto la sua, in via definitiva, sul caso delle mascherine acquistate (anzi, tentate di acquistare) da una società inaffidabile nei giorni più caotici e tragici della pandemia. E ha detto che no, non c’è stato dolo, né colpa grave. Tradotto: Zingaretti ha fatto il suo dovere. Bene, in fretta, e in un contesto in cui anche respirare sembrava un azzardo.

Questa è la cronaca. Ma lo snodo, non sta solo nei fatti, bensì nella loro lettura. E qui la lettura ci porta a un punto fermo: siamo entrati da tempo in un’epoca in cui la trasparenza amministrativa e l’onestà personale non fanno più notizia. La colpa – presunta o strillata – è sexy. L’assoluzione, soprattutto quando è netta e argomentata, scivola via tra le righe.

Ancora una volta pulito

Zingaretti, per l’ennesima volta, esce indenne da una tempesta costruita più sul sospetto che sul dato. L’operazione con Ecotech fallì, è vero. Ma fu il frutto di un tempo in cui la domanda superava di dieci volte l’offerta, le frontiere erano chiuse, le truffe dietro ogni angolo e le vite da salvare contate a centinaia al giorno. In quel contesto, si firmavano contratti a orologeria e si facevano scelte in ore, non in mesi. E Zingaretti – dice la Corte – fu rapido, prudente, trasparente. Un profilo pubblico, non un avventuriero.

La verità, purtroppo, ha meno presa del sospetto. Ma è lì, nero su bianco, nelle motivazioni di una sentenza che oggi ci restituisce l’immagine di un amministratore che ha operato secondo coscienza e responsabilità, mentre intorno il mondo crollava.

Ecco perché, per una volta, forse bisognerebbe dirlo forte: anche l’assoluzione è notizia. Anche chi agisce correttamente merita spazio. Anche chi non ruba, non favorisce amici e non specula sulle emergenze dovrebbe avere diritto a un titolo. Altrimenti, finiremo per credere che l’onestà sia un’eccezione. Quando, invece, dovrebbe essere la regola.

La regola dell’onestà.