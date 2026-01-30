Top e Flop, i protagonisti di venerdì 30 gennaio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 30 gennaio 2026.

*

*

TOP

LA CORTE DI CASSAZIONE

La sede della Cassazione

È suprema per definizione. Oltre lei non c’è altro. Ma ciò non toglie che anche la Corte di Cassazione possa prendere decisioni che lasciano perplessi. Come quella pronunciata nelle ore scorse. C’è una frase che, da sola, dovrebbe bastare e che invece la Suprema Corte ha cancellato: chi guida drogato è sempre un problema. Sempre. Prima, durante e dopo avere preso l’auto: perché non è lucido, non è pronto a reagire agli imprevisti, ha una percezione della realtà che è alterata le sentenze.

E invece la Cassazione – con il suo inevitabile linguaggio da bisturi giuridico – ci spiega che no, non basta aver assunto droga. Bisogna anche dimostrare che quella droga abbia alterato le “normali capacità di controllo del veicolo”. Tradotto: non conta cosa hai preso, conta se in quel momento eri pericoloso. E qui iniziano i guai.

Perché la strada non è un’aula universitaria, dove ci si può permettere di filosofeggiare. È un posto dove si muore davvero. Dove un secondo di ritardo, una percezione alterata, una sicurezza fuori scala fanno la differenza tra tornare a casa e non tornarci più. O non farci tornare chi siede accanto a noi oppure chi sta tranquillamente rientrando a casa sull’altro lato della strada. Pensare che l’assunzione di sostanze stupefacenti possa essere neutra è una contraddizione in termini. Perché se una sostanza è psicotropa significa che altera la psiche. Provare a sostenere che lo sia a fasi alterne è un esercizio raffinato, ma pericolosamente distante dalla realtà.

Il bisturi sulla riforma Salvini

Matteo Salvini

La Consulta non smonta la norma del 2024 con cui Matteo Salvini ha voluto che si inasprisse il Codice della Strada. Ma la addomestica. La rende più elegante, più proporzionata, più costituzionalmente corretta. Tutto giusto, per carità. Ma nel farlo introduce un principio che rischia di scivolare: non è la condotta in sé a essere sbagliata ma solo il suo effetto dimostrabile.

E qui il messaggio che passa è devastante. Perché chi si mette al volante dopo aver assunto droga non sta facendo un esperimento di laboratorio. Sta accettando un rischio. Per sé e per gli altri. Punto. Affidare tutto alla misurazione scientifica, ai “quantitativi idonei”, all’“assuntore medio”, significa spostare l’asse dalla prevenzione alla giustificazione. Dal “non farlo” al “vediamo se era davvero pericoloso”. È un cambio culturale, prima ancora che giuridico.

Il diritto penale ama la proporzionalità. La strada, invece, ama la prudenza. E quando le due cose entrano in conflitto, dovrebbe vincere la seconda.

Sull’asfalto, la teoria non frena.

GIANCARLO RIGHINI

Francesco Rocca e Giancarlo Righini (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Cento milioni in più non sono un titolo. Sono una direzione. E quando una Regione come il Lazio che una dozzina di anni fa era “tecnicamente fallito” riesce a intercettare oltre 110 milioni di euro aggiuntivi dal Fondo di sviluppo e coesione, vale la pena fermarsi un attimo, riavvolgere la pellicola, ed osservare al rallentatore per capire cosa significa davvero.

Per il Lazio non è una pioggia improvvisa. È il frutto di una partita giocata bene nei tavoli che contano, quelli dove le risorse non cadono dal cielo ma si conquistano con progetti credibili, tempismo politico e capacità amministrativa . Il via libera del Cipess al presidente Francesco Rocca sulla base del lavoro compiuto dall’assessore al Bilancio Giancarlo Righini non è un atto notarile: è una certificazione di affidabilità .

Il Fondo di sviluppo e coesione serve a ridurre squilibri, non a fare beneficenza. E se al Lazio arrivano più di cento milioni significa che qualcuno, a Roma e a Palazzo Chigi, ritiene che qui quei soldi possano essere spesi. Non promessi. Spesi.

Ospedali, risorse, assunzioni

Le bandiere a mezz’asta sul palazzo della Regione

Dentro questo quadro c’è anche un altro dato che pesa: la Sanità. Il riparto del Fondo sanitario nazionale per il 2025 porta con sé più risorse, più assunzioni, più servizi territoriali. Le Case di comunità non sono uno slogan ma un banco di prova. Settemila tra medici e infermieri non sono una suggestione: sono persone in carne e ossa che dovranno rendere meno teorico il diritto alla cura.

C’è poi il tema dei criteri. Mortalità sotto i 75 anni, deprivazione sociale, disoccupazione. Parametri duri ma finalmente aderenti alla realtà. Il Sud ne beneficia, ed è giusto così. Ma il Lazio dimostra di saper stare dentro questo schema senza subirlo, tenendo insieme Capitale e territori, complessità e bisogno.

La politica, se funziona, porta risultati. E questi numeri raccontano una cosa semplice: il Lazio è tornato a contare. Non per grazia ricevuta ma per capacità dimostrata. Quanto sia merito del solo Giancarlo Righini e quanto anche dei governi precedenti a partire dai 10 anni di Nicola Zingaretti, è materia per tifosi e per storici del Lazio.

Ora viene la parte più concreta: trasformare i fondi in opere, i miliardi in servizi, le delibere in cantieri. Perché i soldi sono importanti. Ma lo è ancora di più non sprecarli.

Casse finalmente piene.

FLOP

DOMENICO FURGIUELE

Domenico Furgiuele

Non con i manganelli, non con le leggi speciali, ma con le parole ripulite, quelle che fingono di essere tecniche, democratiche, perfino “popolari”. Il tentativo di riportare in Parlamento proposte che hanno un chiaro impianto razziale è un fatto grave. E non basta chiamarle in un altro modo per renderle meno tossiche.

“Remigrazione”. Una parola che suona quasi neutra, amministrativa. Ma dietro c’è un’idea antica e pericolosa: dividere le persone in base all’origine, stabilire chi ha diritto di restare e chi no non per ciò che fa, ma per ciò che è. È la stessa logica che la Costituzione italiana ha seppellito sotto le macerie del Novecento. E che oggi qualcuno prova a riesumare dentro i palazzi della Repubblica .

A proporre quella norma sono organizzazioni di stampo neonazista e neofascista come CasaPound, Veneto Fronte Skinheads, ex Forza Nuova, Rete dei Patrioti. Che sono state invitate a Montecitorio a spiegare il testo della loro proposta dal deputato Domenico Furgiuele, leghista con valigia pronta per trasferirsi nella nuova formazione di Roberto Vannacci.

Responsabilità politica e morale

(Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Il punto non è il regolamento della Camera. Non è nemmeno il diritto formale di parola a chi della negazione di parola fa il proprio credo. Il punto è la responsabilità politica e morale. Perché il Parlamento non è una sala neutra. È il luogo simbolico della democrazia costituzionale, nata antifascista per definizione fondamentale. E trasformarlo in una tribuna per ideologie fondate su esclusione, odio e gerarchia etnica significa normalizzare ciò che non deve mai diventare normale.

Qui non siamo davanti a una provocazione folkloristica. Siamo davanti a un test culturale. Fin dove può spingersi il linguaggio pubblico prima che qualcuno dica basta? Quante volte si può giocare con il fuoco della discriminazione prima che torni a bruciare davvero? Le leggi razziali non iniziano mai dichiarandosi tali. Iniziano parlando di sicurezza, identità, ordine. Iniziano chiedendo “solo” di distinguere. Poi di selezionare. Poi di espellere. La storia italiana lo sa benissimo .

Difendere la Costituzione oggi non significa censurare. Significa non concedere legittimità politica a idee che negano l’uguaglianza. Perché ci sono confini che una democrazia non attraversa. Non per paura. Ma per memoria.

Arieccoli.