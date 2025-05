Top e Flop, i protagonisti di venerdì 30 maggio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 30 maggio 2025

TOP

CLAUDIO MANCINI

Claudio Mancini (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Il silenzio come “arma” e lo sbeffeggiare elegante come atto d’accusa. Non certo nel senso etimologico del termine, bensì “arma” intesa come capacità di far valere le proprie argomentazioni al di là del credito che le stesse ottengono in un sistema complesso normato da regole.

Regole come quelle di Montecitorio, dove di solito c’è un tempo a disposizione per chi deve dire la sua. E la legge dei numeri per chi, forte della maggioranza, non ha bisogno di dire la sua. E allora qualsiasi cosa dica alla fine assume il valore della schiena del team politico a cui appartiene.

Non ha fatto così Claudio Mancini, deputato dem che ha capito benissimo cosa “non dire” in occasione della maratona sull’esame degli emendamenti al Decreto Sicurezza di ieri.

“Grazie Presidente…”

Una scena dal film Amici Miei

“Grazie Presidente, grazie al collega Orfini. Ha illustrato l’ordine del giorno che io avevo firmato e siamo d’accorso sul fatto che io avrei fatto un intervento, riprendendo le argomentazione del governo in questo dibattito“. Poi quello che il narrato di “Amici Miei” spiegava essere il colpo di genio.

“Quindi per i prossimi otto minuti io farò l’intervento del Governo in Aula”. Ed è stato zitto, zitto senza polemica, zitto e muto come un pesce mentre attorno a lui si levavano le risate dei colleghi (e non solo dei dem).

Risate poi sfociate in un fragoroso applauso quando è passata la linea metaforica di Mancini. Far capire le “argomentazioni” dell’Esecutivo sul Ddl Sicurezza facendo capire nella più scenografica ed efficace delle maniere che secondo lui quel Governo di argomentazioni non ne ha.

Le risate in aula

L’Aula della Camera dei Deputati a Montecitorio

A braccia conserte Claudio Mancini non si è solo preso un momento di gloria estetica, ma ha voluto lanciare un segnale fortissimo con una dichiarazione di voto che è culminata con la pantomima del “sottosegretario Molteni”. Che “è stato in silenzio con una sola gomma da masticare (intanto Mancini mimava una persona che biascica qualcosa in bocca) per tutto il pomeriggio. La gomma del ponte”.

La particolare la forma di protesta da Mancini ha rimarcato una cosa: che a volte quando si legifera bisognerebbe anche motivare ciò su cui si legifera. Sennò poi alla fine ed al di là del risultato qualcuno che ti percula lo trovi sempre…

Istrione efficacissimo.

MAURIZIO STIRPE

Maurizio Stirpe (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Ha salvato il Frosinone senza toccare un pallone, ma con una visione, un bilancio pulito e una coerenza rara nel calcio italiano. Maurizio Stirpe non è solo il presidente di una squadra: è l’architetto silenzioso di un miracolo amministrativo, l’uomo che ha portato il Frosinone dai rovi del Matusa a uno stadio di proprietà, da un’erba alta un metro a conti che oggi fanno scuola. E mentre altrove si truccavano bilanci, a Frosinone si costruiva futuro. La salvezza decretata ieri sera? L’ha firmata lui. Con la penna, non con i tacchetti.

La notizia di ieri è di quelle che fanno rumore: il Brescia, per irregolarità contabili e fiscali, è stato retrocesso a tavolino dagli organi federali. Una decisione che cambia la classifica e, soprattutto, riscrive il destino del Frosinone, che evita così l’incubo dei play out e può festeggiare una salvezza mancata in maniera diretta per un solo punto. Meritata — dicono però i fatti – non tanto per ciò che è accaduto sul prato verde, ma per ciò che è stato costruito, anno dopo anno, fuori dal campo. Ed è qui che si gioca la vera partita vinta da Stirpe.

Un successo venuto da lontano

Maurizio Stirpe

Chi ricorda da dove è partito, sa bene che non è stata una scalata facile. Quando prese in mano il club, si giocava ancora al Matusa, uno stadio glorioso ma stanco, l’erba alta quasi un metro, e la società era più un peso che un progetto. Ma Stirpe non ha mai cercato scorciatoie. Ha puntato sul lavoro, sulla programmazione, sulla sostenibilità. Gli hanno rimproverato di avere il braccino corto ed essere attento al centesimo. La realtà è che ha investito, sì, ma senza mai scommettere il futuro del club sul presente. Ha costruito una società modello, che oggi è un punto di riferimento nel panorama calcistico nazionale.

Il Benito Stirpe — uno stadio moderno, funzionale, vivo anche al di là delle partite — è il simbolo di una rivoluzione silenziosa e profonda. Ma l’opera di Maurizio Stirpe va ben oltre il cemento e l’erba tagliata regolarmente. Sta nei conti in ordine, nei bilanci che non fanno notizia solo perché sono in regola. Sta nella capacità di fare impresa anche nel calcio, senza dimenticare mai di essere prima di tutto un uomo di territorio, un imprenditore che ha saputo fare del Frosinone una bandiera, non un capriccio.

Si volta pagina

Lo stadio Stirpe

Oggi il Frosinone resta in Serie B, e lo fa con la schiena dritta. Non per un gol all’ultimo minuto, ma perché ha rispettato le regole mentre altri le piegavano. Perché ha scelto di giocare la partita dell’affidabilità, della serietà, della coerenza. E quella, più di ogni altra, è una vittoria targata Stirpe.

Non sarà finita su tutti i titoli dei giornali, non scatenerà caroselli né cori da stadio, ma è una salvezza che vale doppio. Perché ci ricorda che si può ancora credere in un calcio fatto di merito, di rispetto e di regole. E perché ci dice che, anche quando la palla non entra, se i conti tornano… è tutto un altro campionato.

La partita più difficile: quella dell’affidabilità.

ANDREA AMATA

Andrea Amata (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Come se fosse tutto normale. Come se lo Stato non avesse annunciato il taglio dei fondi per asfaltare e manutenere le strade dei Comuni e delle Province italiane. Una catastrofe. Preceduta di poco da una seduta nel Palazzo della Provincia di Frosinone nella quale Anas ha annunciato un investimento da oltre 500 milioni di euro, in più anni, sulla Ciociaria. Come se fosse normale la seduta convocata dal Consigliere Provinciale di Frosinone Andrea Amata, indicato dal presidente Luca Di Stefano come coordinatore del Comitato per lo Sviluppo Sostenibile.

Dopo una fase iniziale, comprensibilmente dedicata all’ascolto e alla mappatura delle priorità, Amata ha iniziato ad imprimere una direzione chiara e concreta all’azione amministrativa. Lo ha fatto con uno stile sobrio ma deciso, portando al tavolo attori cruciali come Anas e Ferrovie dello Stato — interlocutori strategici per una provincia che vuole smettere di guardare da lontano il treno dello sviluppo e iniziare a salirci sopra da protagonista.

Valorizzare senza sacrificare

Luca Di Stefano

La sua visione? Un’idea di sviluppo che non sacrifica il territorio ma lo valorizza, che non insegue i finanziamenti a pioggia ma costruisce filiere, sinergie e progettualità capaci di durare. In questa ottica si inserisce il dialogo serrato con il Consorzio Industriale del Lazio, con cui Amata sta disegnando un percorso di crescita che guarda non solo alle infrastrutture, ma anche alla rigenerazione del tessuto economico e industriale della Ciociaria.

E non è un caso: Amata non è nuovo a operazioni di sistema. È stato proprio lui, infatti, l’artefice del riconoscimento dello status di Area di Crisi Complessa per la provincia di Frosinone — una conquista che, al netto della difficile congiuntura economica nazionale, ha portato con sé opportunità, incentivi e strumenti di rilancio per imprese e lavoratori.

Dimensione naturale

Andrea Amata con Matteo Salvini

Oggi, con la responsabilità del Comitato per lo Sviluppo Sostenibile, Andrea Amata appare più che mai nella sua dimensione naturale: quella di tessitore istituzionale, capace di collegare territori, istituzioni e visioni. La sua è una leadership “di sistema”, fondata sulla relazione più che sulla propaganda, sulla costruzione più che sulla polemica.

Se la Ciociaria sta tornando a immaginare un futuro possibile — e soprattutto sostenibile — è anche merito del Comitato per lo Sviluppo Sostenibile e la sua mission di trasformare le sfide in occasioni e i progetti in realtà. E a giudicare dai primi segnali, il meglio deve ancora venire.

Tessitore occulto.

FLOP

ANGELO BONELLI

Nicola Fratoianni, Eleonora Evi e Angelo Bonelli (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Angelo Bonelli è una persona intelligente e dotata di una indubbia passione politica. Crede in quello che fa ed è un merito, solo che a volte crede anche a quello che sente dire da ambienti fumosi, e questo merito non lo è affatto.

Il dato tecnico è tutto incentrato sulla grave denuncia che il deputato di Alternativa verdi sinistra continua a proclamare da ormai due giorni.

Ed è una denuncia delicatissima e meritevole di prove empiriche ed inconfutabili, quella per cui come Paese noi avremmo agevolato esercitazioni di caccia da supremazia aerea di Israele ospitandole sul nostro territorio.

Il legame orribile

Questo poi per creare la “liaison dell’orrore” con il fatto che poi quelli sarebbero stati gli stessi velivoli militari che andavano a bombardare Gaza. E’ un’accusa bella e buona di complicità consapevole, e non era, né lo è adesso, il caso di lanciare accuse così pesanti.

Tanto pesanti che il ministro della Difesa Guido Crosetto si è affrettato a smentire parlando di “strumentalizzazioni”.

Ma qual è il vero dato chiave della faccenda? E’ quello per cui a Bonelli questa informazione pare sia arrivata da canali civili della Puglia.

La fonte e la sua pericolosità

Guido Crosetto (Foto: Leonardo Puccini / Imagoeconomica)

E quando si parla di sistemi d’arma è un po’ difficile pensare che siano tutti skillati al punto da riconoscere un F-35 con la Stella di Davide e quindi abilitati a fare di una delazione un’informazione. Informazione oggettiva di tale portata da costituire base per una denuncia così grave.

Eppure Bonelli ci ha creduto e ci crede ancora in queste ore. “Alcune settimane fa nella base militare di Foggia il 32/esimo Stormo dell’Aeronautica militare italiana ha ospitato caccia F35 israeliani per esercitazioni nel cielo militare italiano”.

E ancora: “Avete consentito a quei caccia 35 che poi sono tornati in Israele di andare a bombardare a Gaza, vi dovreste vergognare. Avete garantito una esercitazione militare su una base italiana ai caccia che poi vanno a bombardare Gaza, vergogna”.

Ha toppato, ovvio

Foto: Omar Naaman / ApaImages

Stavolta Bonelli ha toppato, perché una cosa è sostenere che a Gaza è in atto un massacro sul cui oggettivo orrore l’esecutivo in carica sta arrivando per gradi e per pavidità diplomatica.

Ma altro è dire che Roma è complice attiva di Tel Aviv in quel massacro. Il che è una bugia.

E certe bugie, sia pur ammantate di “bona fides”, posso solo far male al Paese, non alla sola parte di cui si desidera la debacle.

Avventato.