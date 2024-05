Top e Flop, i protagonisti di venerdì 31 maggio 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 31 maggio 2024

TOP

ALFREDO MANTOVANO

La questione era difficile assai da gestire, soprattutto da parte della Presidenza del Consiglio. In effetti la riforma della Giustizia messa in atto da Carlo Nordio e voluta da Giorgia Meloni a soli sette giorni da un voto europeo è un terreno infido. Lo è perché una riforma di rango Costituzionale lanciata nel vuoto pneumatico e caotico degli ultimi giorni di campagna elettorale sa di spot, o quanto meno di tema dirimente.

Non è un caso che sul tema si siano alternate due narrazioni: quella tonante del Guardasigilli e quella cartesiana del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Che ha capito l’antifona ed ha giocato a fare il pompiere razionale.

L’ottica soft di Mantovano

Il Guardasigilli Carlo Nordio

Carlo Nordio ha sparato tutte le salve possibili, ed aveva parlato di “provvedimento epocale”. A suo parere (legittimo ma con volumi heavy metal) con la riforma della separazione delle carriere “il Pubblico Ministero resta assolutamente indipendente, godrà delle stesse garanzie di indipendenza dei giudici”. Per lui la riforma è un “omaggio a Giovanni Falcone che era favorevole alla separazione delle carriere” e un omaggio “a Giuliano Vassalli che aveva voluto il codice accusatorio al quale ci siamo ispirati”.

E Mantovano? L’ha buttata sulle liason storiche, evitando accuratamente di cadere nel trapppolone dei desiderata storici di un certo centrodestra, specie quello berlusconiano. “Se facciamo un flashback e ricordiamo la Bicamerale presieduta da D’Alema ricorderemo che i temi trattati trovano condivisione nelle forze politiche di sinistra”.

E ancora: “Vero è che son passati 25 anni, ma alcuni temi, come l’istituzione dell’Alta Corte e la separazione delle carriere hanno trovato condivisione anche attraverso iniziative legislative”.

E ancora: “Se vale l’adesione alla sostanza, e se vi sarà un confronto nel merito si potranno trovare punti d’incontro su un testo che non è blindato, ma aperto ai contributi dell’intero Parlamento“. Come a dire parliamone ché intanto il punto è nostro, ma non ci siamo tolti la maglietta sotto la curva avversaria per esultare.

Pacato e furbo.

DANIELE MAURA

Daniele Maura (Foto © Stefano Strani)

Gli mancano solo gli stivaloni in gomma ma i piedi sul terreno fangoso li ha messi da tempo. Ed è scelta strategica: sia sul piano politico che su quello amministrativo, quella compiuta dal Consigliere regionale della provincia di Frosinone Daniele Maura.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha ben chiaro che per accreditarsi sul territorio in vista della rielezione in Regione Lazio non basteranno i voti del Partito: quelli servono al primo giro. Nel secondo, quello della conferma, occorrono le cose fatte, le opere realizzate, le risposte date.

Nell’edificazione della propria personale scheda dei lavori ha scelto il terreno che gli è più congeniale: i campi agricoli, snobbati spesso con distacco dai colleghi romani, fondamentali per la costruzione delle fortune politiche di chi invece ha saputo coltivarli. (Per chiarimenti, recarsi ad Alatri e citofonare ‘Iannarilli‘).

La scelta dei campi

Daniele Maura non è un coltivatore, i terreni li ha visti finora soltanto in cartolina e se gli si mette in mano una forbice da pota è capacissimo di amputarsi un dito. Cosa c’entra allora con l’agricoltura? Da vent’anni lavora all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana e per questo sa benissimo cosa siano i cambiamenti climatici, quanto possano essere devastanti per le produzioni alimentari.

Da mesi è impegnato su tutti i fronti aperti da Anbi Lazio, l’associazione dei Consorzi di Bonifica: sono quelli che garantiscono l’acqua con la quale irrigare i campi in estate, l’efficienza dei canali con i quali evitare gli allagamenti in inverno; se una delle loro idrovore si ferma, smettono decolli ed atterraggi a Fiumicino perchè le piste finirebbero sott’acqua. Maura sta seguendo con loro tutti i progetti per la tutela del suolo, la creazione degli invasi nei quali contenere le acque evitando che le piogge devastino i campi. Sta andando, area per area, a seguire lo stato di avanzamento dei lavori.

Sul piano amministrativo è una scelta di campo finora sottovalutata. Sul piano politico lo è ancora di più in quanto intimamente legata al concetto di Sovranità alimentare cioè la garanzia di poter potrare a tavola abbastanza cose da sfamare tutti gli italiani senza dipendere dalle produzioni estere. Di più ancora: è il terreno sul quale una parte del suo partito collocava i Gretini. Invece il suo impegno lì sta a significare che anche FdI ha una chiara coscienza ambientale. E non era scontato.

Gli mancano solo gli stivali.

FLOP

ROBERTO MENIA E MARCO CROATTI

Roberto Menia (Foto: Carlo Lannutti (c) Imagoeconomica)

Lo spettacolo indecoroso delle risse parlamentari è da sempre stato uno dei claim dell’Italia repubblicana di terza generazione. E’ un fatto che da noi quelli che dovrebbero dare l’esempio in positivo sono quelli che danno i cattivo modelli peggiori di sempre.

E non c’è scusa nel provare ad attribuire certe condotte alla umoralità del momento, oppure alle cosiddette “dialettiche di innesco”. Cioè ad interventi talmente infuocati e comburenti da scatenare il peggio della trivialità dei parlamentari. Vale un principio: un delegato del popolo a fare le Leggi è molto di più del popolo che lo ha delegato, ed è obbligato ad essere più presente, urbano e civile di tutti.

Il parapiglia in Aula a Palazzo Madama

Non è così è il doverlo costatare ogni tot non solo fa spavento, ma suggerisce una resa delle Istituzioni ad una bestialità che per definizione ontologica loro avrebbero dovuto resettare dal principio della funzione. Roberto Menia e Marco Croatti, indipendentemente dal grado di coinvolgimento in quel che hanno fatto vedere, questa cosa non l’hanno incarnata affatto. Come è noto in Senato poche ora fa si votavano gli emendamenti al premierato.

Un intervento accorato ma affatto offensivo del pentastellato Ettore Licheri ha scatenato ridda e rissa. Ad un certo punto il senatore Roberto Menia (Fratelli d’Italia) pare abbia cercato il confronto fisico con il pentastellato Marco Croatti, che a sua volta si era frapposto tra il primo ed un senatore dem che partecipava alla gazzarra.

Palazzo Madama

AdnKronos l’ha messa cruda: “Un parapiglia che vede in campo il questore De Poli a fare da paciere. Con lui altri senatori e i commessi d’Aula, mentre anche altri non nascondono il nervosismo, tra insulti e accuse”.

Già, insulti ed accuse, e quasi botte: esattamente lo spettacolo che ci rinfranca a puntino nel sapere a quali mani ci siamo affidati per far funzionare la nostra Nazione. Mani manesche. Mani che dovrebbero firmare leggi e basta. E basta.

Inqualificabili.

ANTONELLA DI PUCCHIO

I candidati sindaco Bovenga e Quadrini

Tacere è una scelta tattica. Legittima e spesso intelligente. Sottrarsi al confronto con gli altri candidati in alcune circostanze torna utilissimo. E non perché non si abbia da dire: i manuali di strategia della comunicazione lo consigliano se si sta in netto vantaggio e si intende marcare la distanza con gli avversari. Ricordate l’antologico confronto Berlusconi vs Prodi quando il Cav stava sotto e proprio sulla sigla sganciò diabolico la frase ad effetto “Italiani, se mi eleggete toglierò l’Imu sulle case”. Poco ci mancò che ribaltasse il risultato, quelle elezioni vennero decise dallo 0,06%.

Non è il caso della scelta fatta da Antonella Di Pucchio, ancora una volta aspirante sindaco di isola del Liri. Che l’altro giorno ha garbatamente declinato l’invito del nostro Paolo Carnevale a rispondere ad una serie di domande sulla sua visione della città. Domande che sarebbero state poste anche agli altri candidati sindaco. Ha scelto di non rispondere: legittimo, sacrosanto, tattico e talvolta intelligente.

Salvo forse ripensarci dopo avere visto la limpidezza delle risposte date dai suoi competitor. Utili per gli elettori che intendono formarsi un’opinione e decidere a chi dare il loro voto. Fatto è che sulla sua bacheca Facebook ha sentito il dovere di giustificare la sua assenza. “Non ho partecipato all’intervista pilotata da un noto giornalista perché credo che il confronto tra i candidati a sindaco debba essere fatto pubblicamente e senza reti, non mediato da domande e risposte facili preparate a tavolino. La città ha bisogno di domande e risposte complesse, come quelle che io sto dando da mesi, tutti i giorni, ai cittadini”. Ci sta. Fa parte della tattica elettorale: un modo per creare discussione ed ottenere attenzione. Antipatico ma si fa.

La moglie di Cesare

Il collega Paolo carnevale

Quello che non si fa è denigrare un professionista di assoluta serietà quale è il professor Paolo Carnevale, sulla cui onestà intellettuale non esiste margine per discussione. Nelle redazioni che frequenta è come la moglie di Cesare. Paolo non pilota ma domanda, non porge domande banali ma tocca i temi che a tutti gli elettori interessano e se per la candidata sono cose facili buon per lei . Non si usa la dignità di un professionista serio per sperare di creare un caso e cercare di raccattare qualche voto. È manovra da disperati.

Da vero gentleman, Paolo ha risposto a quell’attacco gratuito con il garbo che gli è proprio. Scrivendo sulla sua bacheca “Gentile Antonella Di Pucchio. Ci tengo anzitutto a ringraziarLa per la stima che, evidentemente, ha di me. Devo interpretare così (credo, almeno) l’espressione “noto giornalista” da Lei usata per fare riferimento all’intervista che gli altri due candidati alle comunali di Isola del Liri hanno voluto concedermi.

Dopodiché. Non posso che ribadire quanto ci siamo detti qualche giorno fa al telefono. E cioè che Lei è, ovviamente, liberissima di non concedere interviste. Rientra nella libertà individuale della quale ho un rispetto sacro. Faccio però presente in modo rispettoso che non può definire “facili” le mie domande; e men che meno “preparate a tavolino” le risposte di chi ha accettato di rispondere. Semplicemente perché non è vero.

Vede, noi agiamo da due presupposti diversi (entrambi legittimi, mi creda); lei deve spiegare la complessa realtà della città alla cui guida si è candidata; io devo cercare di rendere chiara quella complessità a chi dovrà decidere cosa fare. Credo si possa dire che entrambi facciamo il nostro lavoro onestamente. Ergo, eviti di dare patenti al lavoro degli altri”.

Se già nel passato non l’hanno voluta come sindaco, una ragione ci sarà.

Signori si nasce.