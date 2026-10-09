Top e Flop, i protagonisti di venerdì 9 ottobre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 9 ottobre 2026.

*

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 9 ottobre 2026.

*

TOP

GIORGIA MELONI

Giorgia Meloni

“Ciociara”: mercoledì era una parola pronunciata in un’Aula consiliare di Pontedera. Oggi è una bandiera e a sventolarla è la presidente del Consiglio dei Ministri. Nel pieno di un dibattito incentrato su Giorgia Meloni, il capogruppo del Partito Democratico Floriano Della Bella aveva detto: «Siamo davanti veramente a una ciociara, nella maniera più dispregiativa». Il suo Partito ha poi parlato di lapsus e ha chiesto scusa per parole «non volute». (Leggi qui: Meloni “Ciociara”, un lapsus nazionale).

Ma la tempesta, a ventiquattr’ore di distanza, non nasce tanto dalla frase quanto dalla reazione. Giorgia Meloni non l’ha lasciata cadere: l’ha affrontata a viso aperto, con un post su X in cui si dice «orgogliosa di essere definita ciociara» e chiude con «Viva la Ciociaria!».

Ha vinto lei. Due volte.

La doppia vittoria della premier

Foto © Pietro Perciballi

La prima: ha preso ciò che ha letto come un insulto e ne ha fatto un vessillo. Con quel vessillo ha motivato l’elettorato di un intero territorio e ha catturato l’attenzione di una fetta strategica, quella che non va a votare, dandole un buon motivo per andarci.

La seconda: ha distratto la massa dalle tensioni nazionali sul governo. Mentre si discuteva di chi dovesse chiedere scusa a chi, lo sguardo era altrove.

Abilissima come pochi a fiutare l’aria, capacissima come nessun altro di cavalcarla.

Vecchia scuola.

FABIO SBIANCHI

Il Dg della banca Popolare del Frusinate Domenico Astolfi ed il presidente Fabio Sbianchi

Aule sempre più deserte, appartamenti vuoti. È ciò che ha colpito Fabio Sbianchi, imprenditore romano trapiantato in Ciociaria e presidente della Banca Popolare del Frusinate, arrivando a Frosinone. Da lì la domanda alla Direzione Generale: quanti giovani ha perso la Ciociaria, e perché non si fanno più figli?

La risposta sta in due numeri. Nel 2010 i nuovi nati nel Frusinate erano 4.422, nel 2025 sono stati 2.395: quasi dimezzati in quindici anni. Nello stesso 2025 i decessi hanno superato i 5.000, più del doppio delle nascite.

Da questi numeri nasce Io Mamma: un finanziamento fino a 10.000 euro, 15.000 in caso di parto gemellare, all’1% annuo, senza spese accessorie e con dieci anni per restituirlo. Nella fase iniziale è rivolto alle future mamme residenti in provincia di Frosinone, indipendentemente dalla cittadinanza. Sbianchi lo ammette senza giri di parole: «Sì, è vero, ci rimettiamo». Per la banca è una scommessa. (Leggi qui: La cicogna è pigra? Bpf scommette 10mila euro sulle mamme).

Altrove, in Europa, questo lavoro lo fanno i Governi, muovendosi con decenni d’anticipo: guardano i trend, capiscono che tra vent’anni ci sarà la crisi demografica e attivano politiche per far arrivare giovani dal resto d’Europa, perché si stabiliscano lì, lavorino lì, facciano figli lì. In Italia no, e vuoi o non vuoi i giovani, fino a oggi, hanno trovato più motivi per andare via che per restare.

Quella di Bpf non sarà la soluzione. Ma è un segnale. Soprattutto è il primo: in tutta l’Italia.

Una cicogna sul conto.

FLOP

MATTEO FRANCONI

Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi (Foto © Valerio Pagni)

Forse era geloso del clamore suscitato il giorno precedente dal suo Capogruppo del Partito Democratico. E allora il sindaco di Pontedera Matteo Franconi ha voluto bissare, mettendo a segno a sua volta un altro scivolone: cercando di mettere una toppa che – come sempre accade – rende solo più vistoso il buco. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di giovedì 8 ottobre 2026).

«Certo non un complimento». Così il sindaco ha definito su Facebook la parola che il Consigliere Floriano Della Bella avrebbe voluto pronunciare: non «ciociara», ma «caciarona».

Per togliere l’offesa dalla Ciociaria, il sindaco spiega che nel dibattito su Giorgia Meloni il capogruppo Pd voleva dire un’altra cosa, «niente a che vedere con giudizi negativi sulla Ciociaria». Ma quell’altra cosa, per sua stessa ammissione, non era un complimento. La toppa è più evidente del buco: la giustificazione non cancella l’intenzione, cambia soltanto la parola.

Una giustificazione inverosimile e il sindaco non si ferma lì. Invita la premier ad ascoltare cosa dice un Consigliere del suo partito sui concerti di «Elodie con perizoma», rilanciando sul campo avverso invece di chiudere la partita.

Sarebbe bastato molto meno. Dire che era stato uno scivolone, scusarsi, fare ammenda e magari organizzare una visita in Ciociaria. Cercare di giustificare rende più ridicola la cosa.

La toppa ed il buco.