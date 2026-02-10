Top & flop, i protagonisti di martedì 10 febbraio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 10 febbraio 2026.

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 10 febbraio 2026.

*

TOP

RICCARDO MASTRANGELI

(Foto © Stefano Strani)

I falò hanno una strana virtù: illuminano più di quanto brucino. E quando si accendono nelle città, specie quelle di provincia, finiscono spesso per fare luce anche sulle contraddizioni della burocrazia, sulle paure del potere, sulle rigidità di norme pensate senza memoria.

Il caso del Carnevale storico – che a Frosinone come a Pontecorvo non è una sfilata folkloristica ma un rito identitario – racconta esattamente questo. Da una parte c’è la tradizione, che non chiede permesso perché esiste da prima dei regolamenti. Dall’altra ci sono le carte, i divieti, le circolari che trasformano il buon senso in un labirinto di timbri.

L’anno scorso il falò di Championnet era diventato un problema di ordine pubblico. Non per il fuoco ma per la sua assenza. Perché togliere un rito condiviso significa togliere un pezzo di riconoscimento collettivo. E quando una comunità sente di non essere ascoltata, reagisce. Sempre.

Ben oltre il Carnevale

(Foto © Ciociaria Turismo)

Quest’anno, invece, è successo qualcosa di diverso. La politica ha fatto il suo mestiere. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha chiesto una deroga, la Regione ha ascoltato, le istituzioni hanno costruito una soluzione. Non un via libera cieco, ma un sì regolato: materiali puliti, meno auto, più organizzazione. Tradizione e ambiente non messi uno contro l’altro, ma fatti dialogare.

È una lezione che vale ben oltre il Carnevale. Perché dimostra che le regole non sono un fine, ma uno strumento. E che il compito di chi governa non è brandirle come uno scudo, ma piegarle – quando è giusto – alla realtà dei territori.

Alla fine il falò brucia. Ma a restare accesa è un’idea più importante: le tradizioni non si salvano con gli slogan ma con il buon senso. E quando la politica smette di avere paura della piazza e torna ad ascoltarla, anche la burocrazia può imparare a fare un passo indietro. Senza perdere dignità. Anzi, recuperandola.

il falò virtuoso.

VITALIANO ESPOSITO

Vitaliano Esposito (Foto: Giacomo Quilici © Imagoeconomica)

Astensione: è una delle parole che in questi anni abbiamo smesso di usare con la dovuta attenzione. Non come furbizia procedurale ma come fondamento della credibilità democratica. E infatti basta che la pronunci Vitaliano Esposito, uno che ha attraversato mezzo secolo di magistratura arrivando al vertice della Cassazione, perché il tema torni improvvisamente centrale.

Lo ha fatto rispondendo nelle ore scorse ad un’intervista de Il Foglio. La questione è semplice, quasi disarmante nella sua linearità: chi ha un passato politico o è impegnato pubblicamente per una delle parti non può decidere sulla regolarità di un quesito referendario. Nel caso specifico: «I consiglieri dell’ufficio centrale per il referendum della Cassazione che hanno un passato in politica o che sono impegnati in prima persona per il No avrebbero dovuto astenersi dal decidere sulla questione del quesito del referendum sulla giustizia. È un principio elementare che fa parte anche della giurisprudenza della stessa Suprema Corte. Anche i vertici dell’ufficio avrebbero dovuto vigilare sulla vicenda e suggerire a quei magistrati di astenersi».

Non è un’opinione, non è una polemica. È un principio elementare di correttezza istituzionale . O, per dirla con una parola che Esposito richiama non a caso, di fairness.

Un caso di fairness

La fairness non è un vezzo anglosassone buono per i convegni. È diventata, grazie alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, un pilastro dell’ordinamento democratico. Significa che non basta essere imparziali: bisogna anche apparirlo. Perché la fiducia dei cittadini non si regge sulle intenzioni, ma sulle forme. Qui non si discute il merito del referendum sulla giustizia, né il valore delle ragioni del Sì o del No. Il punto è più profondo e più scomodo: se chi decide è percepito come parte in causa, l’istituzione perde autorevolezza, anche se la decisione fosse tecnicamente impeccabile.

Ed è per questo che la critica di Esposito va oltre i singoli magistrati coinvolti. Chiama in causa anche i vertici dell’ufficio centrale per il referendum, colpevoli — secondo lui — di non aver vigilato, di non aver suggerito l’astensione, di non aver protetto l’istituzione da un cortocircuito prevedibile. Il danno, infatti, non è solo giuridico. È politico nel senso più alto del termine: intacca la credibilità della Cassazione come arbitro super partes. In un Paese già avvelenato dal sospetto permanente, è un lusso che non possiamo permetterci.

Astenersi, a volte, è l’atto più alto di responsabilità.

FLOP

MARCELLO MINENNA

Marcello Minenna (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Nella carriera di ogni civil servant c’è un momento in cui la maschera scivola. Nel caso di Marcello Minenna, più che scivolare, viene lanciata via, lasciando il pubblico a chiedersi non tanto chi sia ma quanti sia stato.

Il curriculum racconta una storia affascinante e insieme disorientante: consulente della Cgil, poi teorico del Piano B per l’uscita dall’euro quando la Lega flirta con l’Apocalisse monetaria; assessore al Bilancio della Roma grillina di Virginia Raggi, quindi assessore al Bilancio della Calabria forzista di Roberto Occhiuto. Nel mezzo, il sogno — sfiorato e poi svanito — di diventare ministro dell’Economia di Giuseppe Conte o presidente della Consob. Epilogo provvisorio: direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quota Movimento 5 Stelle. Un percorso che non è trasformismo: è metempsicosi amministrativa.

Fin qui, si potrebbe liquidare il tutto come l’ennesima prova di adattabilità di un tecnico che attraversa i governi come un diplomatico neutrale attraversa i confini. Ma il punto non è il movimento. È la narrazione di sé.

La foto taroccata

Il fotomontaggio delle polemiche

Perché Minenna, a un certo punto, decide di presentarsi al pubblico con un gesto che dice più di mille interviste: un fotomontaggio con il Presidente della Repubblica. Un’immagine taroccata, goffa, scoperta in pochi minuti, utilizzata per promuovere se stesso attraverso la massima autorità morale del Paese. Non un errore grafico. Un messaggio.

Ed è qui che il castello crolla. Perché il civil servant — quello vero — non usa le istituzioni come fondale per la propria autopromozione. Non piega l’immagine del Capo dello Stato a una strategia personale. Non confonde il prestigio delle funzioni con il marketing del personaggio.

Il problema, dunque, non è la carriera. È l’identità. O meglio, l’assenza di una linea riconoscibile che non sia l’ambizione stessa. Quando tutto è compatibile con tutto — sindacato, sovranismo, grillismo, forzismo — il rischio è che non resti nulla di solido, se non l’ego. Ed in un Paese già stanco di maschere, è una risposta che convince sempre meno.

Giù la maschera.

ANDREA PUCCI

Andrea Pucci (Foto: Ermes Beltrami © Imagoeconomica)

Quando una polemica continua a peppiare sul fuoco lento come il sugo per troppi giorni, succede che alla fine il tema scompare e resta solo il rumore. Il caso Pucci è esattamente questo: un comico che rinuncia a Sanremo diventa, nel giro di poche ore, una questione di Stato. Ipocrisia, censura, libertà d’espressione, emergenze nazionali: tutto nello stesso frullatore, rigorosamente acceso al massimo.

Pucci fa una scelta personale. Legittima, discutibile quanto si vuole, ma personale. Carlo Conti la prende per quello che è: una decisione artistica, o forse umana. Niente drammi, niente telefonate persuasive, niente dietrologie. “Vieni a divertirti”è il suo mantra. Se il divertimento viene meno, finisce anche l’invito. Fine della storia. O almeno, così dovrebbe essere.

Invece no. La politica irrompe come sempre quando c’è un palco acceso. E non per capire, ma per occupare lo spazio. C’è chi grida alla censura con l’enfasi di chi la censura non l’ha mai subita. C’è chi accusa il governo di distrarre l’opinione pubblica. C’è chi usa Pucci come paravento per parlare di tasse, povertà, sicurezza. Tutto vero, forse. Ma anche tutto comodo.

Il pretesto perfetto

Il palco di Sanremo

Sanremo diventa il pretesto perfetto perché è visibile, popolare, emotivo. È il luogo dove la politica ama specchiarsi fingendo di occuparsi di altro. Nel frattempo, il Festival va avanti. Carlo Conti pensa al cast, ai tempi televisivi, alla leggerezza da ricostruire. Perché Sanremo, piaccia o no, non è un comizio.

Pucci paga già il prezzo concreto della scelta: contratti che saltano, sponsor che scappano. Altro che martire. È il mercato, bellezza. Quello stesso mercato che la politica invoca o condanna a seconda dei giorni.

E alla fine resta una domanda semplice: possibile che in Italia un comico che dice no diventi più importante di ciò che diciamo di voler difendere? Forse il problema non è Pucci. Forse è la nostra ossessione di trasformare ogni palco in un ring. E ogni silenzio in un caso nazionale.

Il coperchio buono.