ZES, bus e resilienza: esclusioni eccellenti e piccole vittorie

Fallout, ciò che resta a terra dei colpi sparati nel corso della settimana dal basso Lazio

C’è qualcosa di surreale e per certi versi tragicomico, nell’epilogo della partita sulle Zone Economiche Speciali. Mentre Marche e Umbria stappano bottiglie per l’ingresso nel club delle regioni ZES, il Lazio meridionale — quello che in teoria avrebbe parametri più “disastrati” di entrambe — resta alla porta con il bicchiere vuoto in mano. (Leggi qui: Il Sud Lazio isolato nella mappa Meloni: Zes ovunque, tranne dove servono).

Il copione è antico, quasi da manuale di storia politica italiana: le scelte strategiche raramente seguono le urgenze, più spesso inseguono equilibri e convenienze.

Lazio Sud: la terra di mezzo che resta fuori

Il Lazio circondato dalle aree Zes

L’argomento ufficiale è che la scelta segua una logica di “aree omogenee” e priorità di sviluppo. Versione elegante forse, ma che non regge davanti ai numeri: tasso di disoccupazione più alto, tasso di emigrazione giovanile superiore, redditi medi più bassi rispetto alle fortunate neoammesse. Qui, il “ritardo” economico non è una diagnosi recente: è una malattia cronica, documentata da anni e da statistiche impietose. Non è un caso che Frosinone sia stata riconosciuta ormai da anni come Area di Crisi Complessa. Certificata. Nero sui bianco. Ormai da tempo. Ma è evidente che Giorgia Meloni non lo sappia e nessuno dei suoi le abbia mandato almeno un messaggino per farglielo sapere. Nemmeno la pattuglia di tre deputati che il suo Partito esprime sul territorio Ciociaro.

Infatti, il Sud del Lazio resta fuori. Perché? Nei corridoi romani la risposta che si sussurra è meno tecnica e più politica: equilibri interni alla maggioranza, partite di scambio con governatori amici, equazioni che con l’economia c’entrano poco. A ben vedere, è la riproposizione in scala locale della vecchia regola della politica nazionale: il sostegno va dove il voto serve di più, non dove la necessità è più acuta .

La beffa doppia

Per la provincia di Frosinone, che aveva riposto non poche speranze in questo strumento, la beffa è doppia: non solo si vede sfilare sotto il naso un’occasione di attrazione industriale, ma deve pure assistere allo spettacolo di regioni con indicatori migliori che portano a casa l’incentivo. Un po’ come vedere il compagno di banco più bravo in matematica ricevere lezioni private pagate dalla scuola, mentre tu continui a fare le equazioni a mente.

La scala dei valori della politica territoriale viene disegnata da un episodio conseguente e dettagliato. Appena Giorgia Meloni ha annunciato la nuova beffa per le province di Frosinone e Latina, i primi a tuonare sono stati il Segretario Regionale Coisl del Lazio Enrico Coppotelli, il deputato Nicola Ottaviani (Lega, Segretario della Commissione Bilancio), il presidente di Confimprese Italia Guido D’Amico. Gli ultimi? I tre deputati di Fratelli d’Italia eletti sul territorio: per aprire la bocca ci hanno messo tre giorni. Per ottenere la stessa cosa che Ottaviani aveva ottenuto da subito e cioè l’incontro con il ministro Tommaso Foti e la disponibilità a rivedere la situazione di Frosinone e Latina. (Leggi qui: Top e Flop, i personaggi di venerdì 8 agosto 2025. E qui: Top e Flop, i protagonisti di sabato 9 agosto 2025).

Peggio ha fatto Unindustria: non ha aperto bocca.

Saxa Gres e BpC: la “resilienza” secondo il Lazio

Francesco Borgomeo

Eppure, anche in un contesto così storto, c’è chi prova a raddrizzare la barra. La vicenda Saxa Gres di Anagni è un nuovo capitolo della saga di Francesco Borgomeo, imprenditore che sembra avere un debole per le partite impossibili. L’acquisizione e il passaggio sotto l’ombrello di DR Automobiles non solo salvano 84 posti di lavoro, ma promettono investimenti per 50 milioni di euro in Ciociaria. Un’operazione che, in tempi di globalizzazione mordi-e-fuggi, ha quasi il sapore di un’eresia industriale: investire, restare e innovare, invece di delocalizzare e scappare . (Leggi qui: Anagni cambia marcia: DR Automobiles accende il secondo polo auto del Lazio. E leggi qui: Borgomeo, l’uomo di mare che ha salvato Anagni prima della tempesta).

Vincenzo e Donato Formisano in una riunione degli anni scorsi (Foto: Andrea Sellari © A.S. Photo)

In parallelo, la Banca Popolare del Cassinate annuncia il suo ingresso nel capitale della Credito Popolare. Un’operazione di rafforzamento che va in controtendenza rispetto al dogma delle fusioni a catena. Mentre molti istituti cedono alle lusinghe delle centrali finanziarie romane o milanesi, la Popolare sceglie la strada della maggiore autonomia, cercando di consolidare il proprio radicamento territoriale . È una scelta che ha un peso specifico enorme in un Paese in cui il sistema bancario è spesso percepito come lontano, anonimo e poco incline a rischiare sul tessuto produttivo locale.

Messe insieme, queste due vicende compongono una piccola epopea della “resilienza ciociara”: nessuna rivoluzione, ma due esempi concreti di un territorio che non si arrende alla condanna del declino.

Frosinone: BRT, acronimo di “Bella Rottura Totale”

Riccardo Mastrangeli

Sul fronte politico, la settimana di Frosinone è stata dominata dal caso BRT, il Bus Rapid Transit. Nelle intenzioni, un’infrastruttura per unire quartieri, migliorare la mobilità e dare un segnale di modernità. Nella realtà, un detonatore di crisi di maggioranza.

Fratelli d’Italia, la Lista per Frosinone che esprime il vicesindaco e persino il presidente d’Aula Max Tagliaferri si sono schierati contro. In Giunta l’operazione è passata ma con un atto di forza del sindaco che ha aperto una profonda lacerazione con FdI. La minoranza, che pure fino a ieri guardava con sospetto il progetto, ora intravede una ghiotta occasione per mettere in difficoltà l’amministrazione. Per la prima volta il Pd si ricorda come si fa opposizione ed anche il circolo cittadino del Partito scende in campo marciando in maniera coordinata. Nemmeno sembra il partito Democratico.

Il BRT con le corsie dedicate

E il sindaco Mastrangeli? Niente tentennamenti: annuncia la ricandidatura e la volontà di andare avanti con il BRT, a costo di affrontare la battaglia in solitaria. (Leggi qui: Maggioranza in panne sul BRT: FdI spegne i motori, Mastrangeli forza la mano. Qui: Mastrangeli all’attacco: “Mi ricandido. E sul BRT non si torna indietro”. E qui: Il PD impugna il tomahawk: assalto (politico) a Fort Mastrangeli).

Il paradosso è evidente: un’infrastruttura pensata per far “circolare” meglio la città sta finendo per immobilizzarla, intrappolandola in un dibattito infinito e in alleanze sempre più precarie. In fondo, è un copione già visto in Italia: i progetti che dovrebbero semplificare finiscono per complicare.

La sicurezza di Ciacciarelli e quella di Cassino

La Protezione Civile del Lazio in azione a Tor Vergata

La settimana si era aperta con la Protezione Civile della Regione Lazio che ha messo in mostra, durante il Giubileo dei Giovani, un’organizzazione da manuale. Migliaia di partecipanti, arrivi scaglionati, logistica impeccabile e, soprattutto, nessuna criticità rilevante: un risultato che non si ottiene per caso, ma con mesi di pianificazione e prove sul campo.

I volontari, coordinati dal Centro Operativo regionale, hanno gestito i flussi con una precisione quasi “svizzera”, dimostrando che quando si lavora in rete — forze dell’ordine, polizia locale, operatori sanitari, associazioni — la macchina della sicurezza può funzionare senza intoppi. Presidi fissi, squadre mobili e un sistema di comunicazione interna veloce ed efficace hanno permesso di intervenire tempestivamente in ogni evenienza, dalle micro-emergenze sanitarie ai piccoli smarrimenti.

Franceco Rocca e Pasquale Ciacciarelli (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Un successo per l’assessore Pasquale Ciacciarelli che ha il sapore di rivincita per un settore spesso ricordato solo quando qualcosa va storto. Stavolta, invece, la Protezione Civile è stata la prova vivente che prevenzione e presenza contano più della rincorsa ai problemi. Nel bilancio della settimana, tra crisi politiche, riconversioni industriali e dossier in sospeso, il Giubileo dei Giovani è stata la dimostrazione che nel Lazio si può ancora organizzare un grande evento… e farlo bene, affidandosi ad uomini della Provincia. (Leggi qui: Quel miracolo organizzativo firmato dalla Protezione Civile).

Più silenziosa ma non irrilevante, la scelta del Comune di Cassino di installare 70 nuove telecamere di videosorveglianza che si aggiungono ad una rete già efficiente e funzionante. Una mappa capillare che coprirà parchi, zone sensibili come il Tribunale e aree a rischio abbandono rifiuti, integrata con un sistema capace di leggere targhe in tempo reale. Un’operazione che risponde sia alle richieste di sicurezza urbana sia alla crescente attenzione per l’ambiente. (Leggi qui: Cassino, il parco senza pace: quando la sicurezza non è un optional. E qui: Cassino alza gli occhi: in arrivo 70 nuove telecamere. Anche sul parco Impastato)

E la morale?

Arturo Cavaliere (Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

Sul fronte sanitario, l’approvazione dell’Atto Aziendale della ASL di Frosinone rappresenta un passo avanti nella riorganizzazione del sistema: più reparti, tecnologia avanzata, valorizzazione del personale. Non è la rivoluzione, ma è uno di quei movimenti lenti che, se mantenuti, possono cambiare davvero il volto della sanità locale. (Leggi qui: Sanità, nuova mappa per la Asl di Frosinone: via libera all’Atto Aziendale. E qui: Bordate del Pd contro l’Atto Aziendale dell’Asl: “Anagni dimenticata”).

La morale della settimana è che il Lazio meridionale si ritrova, ancora una volta, a metà del guado: escluso dalle corsie preferenziali dello sviluppo nazionale, ma capace di piccole imprese di resistenza che smentiscono la narrazione del declino inevitabile.

C’è un filo rosso che lega la ZES mancata, il salvataggio industriale, la banca che difende la propria autonomia, la politica comunale che litiga su un bus e i tentativi di rendere le città più sicure: è la storia di un territorio che resiste, ma che — senza una strategia complessiva — rischia di farlo per inerzia, affidandosi al coraggio di singoli attori più che a un disegno condiviso.

E in politica, come in economia, resistere non basta: bisogna anche avanzare. Perché restare fermi, mentre gli altri vanno avanti, è un modo elegante di restare indietro.