Chiamale se vuoi emozioni… azzurre: Vona e Iafrate volano in Nazionale

I portacolori della Champion Training di Sora, freschi campioni italiani, sono stati convocati dalla rappresentativa italiana di Sanda. Per il team del maestro Alessandro Iafrate un premio per il grande lavoro svolto finora: “Questa chiamata è per noi un motivo di orgoglio e per tutti i ragazzi un obiettivo da raggiungere”

Alessandro Salines Lo sport come passione

L’azzurro è bellezza. La Nazionale è speciale. E’ un sogno, un privilegio, una responsabilità. Rappresenti l’Italia e devi dare sempre più del massimo. Si vivono e si fanno vivere agli appassionati emozioni indescrivibili. La tensione di una gara con la Nazionale è impareggiabile. L’azzurro è per sempre: una volta indossato diventa una seconda pelle. Dagli sport più popolari fino alle discipline di nicchia, la Nazionale rappresenta il più grande motivo d’orgoglio per atleti, tecnici, dirigenti e club. E così a Sora l’entusiasmo e l’emozione si tagliano a fette dopo la convocazione nella Nazionale di arti marziali Sanda dei freschi campioni italiani Nicolò Vona, 18 anni, e Luca Iafrate, 25, portacolori della palestra Champion Training.

Un risultato a dir poco importante per il team sorano, guidato dal maestro Alessandro Iafrate, che da qualche anno è all’avanguardia in questo sport. Titoli, vittorie ed attestati di stima piovono a conferma della bontà del lavoro portato avanti tutti i giorni e dei sacrifici effettuati. Ma la convocazione rappresenta un’enorme soddisfazione anche per l’intero sport provinciale che si arricchisce in una disciplina in forte crescita in Europa.

Il sogno diventa realtà

Luca Iafrate

La chiamata in Nazionale di Vona e Iafrate per i prossimi impegni internazionali è arrivata nelle ultime ore ma la notizia era nell’aria. Visti i recenti risultati della Champion Training ai campionati italiani. A Perugia il club sorano ha rappresentato il Lazio con 19 atleti, portando a casa 12 medaglie d’oro e 7 d’argento. Quindi ben 12 campioni tricolori e 7 vice campioni.

Nicolò Vona e Luca Iafrate sono stati tra i vincitori del titolo e non solo. Le loro prestazioni hanno convinto i tecnici azzurri e quindi avranno la possibilità di rappresentare l’Italia nei campionati internazionali confrontandosi con i migliori interpreti del Sanda. L’approdo in Nazionale del duo della Champion fungerà da traino per la promozione e diffusione del Sanda tra i giovani che potrebbero così avvicinarsi allo sport tralasciando attività meno sane. Non c’è solo l’agonismo ma anche l’impegno sociale tra gli obiettivi del team di Sora.

L’esempio del maestro

Il maestro Alessandro Iafrate

Vona e Iafrate raccolgono idealmente il testimone del loro mentore Alessandro Iafrate. Il maestro sorano infatti è stato atleta della Nazionale Sanda FIWUK, partecipando ai campionati europei e mondiali più volte con risultati eccezionali. Ora la soddisfazione di aver allenato e portato prima al titolo e poi in Nazionale 2 suoi atleti.

“Sono molto orgoglioso di loro, questa bellissima notizia è una vittoria per tutta la scuola – ha commentato il maestro Iafrate – Vuol dire che stiamo lavorando bene: con passione e dedizione i risultati arrivano sempre. Adesso però è il momento di spingere, perché siamo diventati la squadra da battere e tutti si stanno allenando per sconfiggerci nelle prossime gare. I combattimenti saranno sempre più difficili, ma confido nei miei ragazzi e nella mia squadra. Questo ingresso in nazionale è per noi un motivo di orgoglio e per tutti i ragazzi, un obiettivo da raggiungere”.

L’azzurro è bellezza.