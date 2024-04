Le Prime Pagine dei giornali di domenica 28 aprile 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 28 aprile 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Pietro Chanel. Primo martire dell’Oceania, San Pietro Chanel, sacerdote diocesano e poi marista, esercita il suo ministero fra la gente di campagna dell’Auvergne-Rhône-Alpes, in Francia, e gli indigeni dell’isola di Futuna, nel Pacifico. Devoto della Vergine, desiderava essere missionario. Muore il 28 aprile 1841. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 28 APRILE 1994

VEROLI / Io, vittima del racket. Due giovani napoletani rinviati a giudizio per estorsione grazie alla coraggiosa denuncia di un professionista. Lo sfogo del “taglieggiato” ieri prima dell’udienza preliminare: «Но reagito quando hanno minacciato la mia famiglia». «Anche altri hanno pagato il pizzo, ma nessuno ha parlato. Spero che ora cada il muro di omertà che regna in paese».

ANAGNI / Giulio ucciso dal robot. Indaga anche l’ispettorato del lavoro. Vertice sindacati-azienda sulle misure di sicurezza. E’ morto il caporeparto infortunatosi alla Videocolor. La Cgil critica gli eccessivi automatismi sulla catena di montaggio che provocano un calo d’attenzione negli operai.

Aereo rischia scontro con un auto ad Aquino. Colonnello pilota presenta denuncia sulle misure di sicurezza all’aeroclub. Atterraggio di emergenza sulla pista aquinate mentre transitava una Fiat 131 con tre persone a bordo. «Evitata la collisione solo con una manovra azzardata». Versioni contrastanti dei testimoni.

Sette rinvii a giudizio per l’appalto alla Labor. Servizio ai disabili Usl Fr4: imputati dirigenti ed ex presidente. Dovranno comparire il 4 aprile del prossimo anno davanti al tribunale per rispondere di abuso in atti d’ufficio. Avrebbero favorito la cooperativa di Ferentino fra le tante ditte che si erano presentate.

TORRICE / «La morte di Giuseppe è colpa di tutti noi». Accorata omelia del parroco al funerale del giovane suicida. Tutto il paese ai funerali del diciassettenne impiccatosi dopo essere stato umiliato dal padre davanti agli amici al bar.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 28 aprile 2024.

