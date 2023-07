Giovani, strutture e valori: anche nel calcio a 5 un Frosinone… sostenibile

[IDEE CHIARE] Dopo la storica promozione in Serie A2, l’AMB è ripartita con un progetto fondato su linea verde ed organizzazione. Il presidente Fabrizio Santoro rivela i programmi: “Dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista per conquistare la salvezza”. Confermati il tecnico-giocatore Cellitti ed il bomber Collepardo. La grande novità è il centro del Laguccio che potrà ospitare talenti provenienti da tutto il mondo

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Ad oltre un mese dalla storica promozione in Serie A2 di calcio a 5, dopo la finale playoff vinta contro Recanati, la AMB Frosinone Futsal è al lavoro per programmare la nuova stagione (il 25 agosto ritiro a Trevi nel Lazio). In queste ore le firme dell’allenatore-giocatore Filippo Cellitti, confermato per altri tre anni, e quella del capitano Cristian Collepardo e primo giocatore dell’AMB a superare 100 reti (poi eguagliato e superato dal talentuoso Alessandro Luciani) dimostrano la volontà della società di crescere. Condizione indispensabile per puntare alla salvezza.

“Spesso ripenso al giorno della finale, ricordo ogni momento con molta chiarezza. E’ stata una giornata indimenticabile con un susseguirsi di emozioni fino all’ultimo secondo e al triplice fischio che ha decretato il nostro trionfo – ha rivelato il presidente della AMB Frosinone, Fabrizio Santoro – Da quel giorno rimane una grandissima gioia per aver raggiunto il traguardo più alto nella storia del calcio a 5 ciociaro. Ma, giusto il tempo di godersi la vittoria, e ci siamo rituffati a capofitto nella preparazione della prossima stagione partendo appunto dalla conferma della nostra guida tecnica mister Filippo Cellitti che ha fatto benissimo in questi anni sfruttando al meglio tutte le possibilità e gli strumenti messi a disposizione dalla società”.

Giovani e strutture

Il presidente Fabrizio Santoro ed il tecnico Filippo Cellitti

La Serie A2 sarà affrontata con il massimo impegno sotto tutti i punti di vista. La società cercherà di migliorare la sua organizzazione alzando l’asticella in tutti i settori. “I programmi sono molteplici su diversi fronti – ha continuato Santoro – Siamo una società giovane e quindi la parola d’ordine è strutturare al meglio il club e cercare di inserire persone competenti e innamorate di questo sport ma che soprattutto abbiano i nostri valori e la nostra passione”.

Giovani e strutture saranno al centro del progetto anche in A2. Insomma sostenibilità come nel calcio sta predicando il presidente Maurizio Stirpe. “La linea guida resta sempre il progetto giovani. Avvicinare più ragazzi possibile a questa disciplina estremamente tecnica e competitiva ma anche di grande condivisione che li aiuterà nella vita e a crescere in modo sano e disciplinato – ha spiegato Santoro – Per quanto riguarda le strutture non è mai facile ma ad oggi ci siamo strutturati su 3 poli. Ad Alatri abbiamo la scuola calcio presso il centro sportivo “Il Decimo” e a Tecchiena svolgiamo attività agonistica con le under 15-17-19 e le prime squadre maschile e femminile”.

L’entusiasmo dei tifosi

La grande novità è il centro sportivo del Laguccio con annessi uffici societari ed appartamenti per ospitare i ragazzi in arrivo da tutto il mondo. “Puntiamo infatti ad ospitare giovani calciatori dal Brasile, Giappone, Spagna, Croazia ed ovviamente italiani fuori regione – ha puntualizzato il presidente – Siamo in continua evoluzione per dare sempre un migliore servizio e copertura del territorio. La squadra che stiamo costruendo è come sempre molto giovane in quanto seguiremo sempre la nostra idea”.

Santoro strizza l’occhio al Frosinone di Stirpe

Il tecnico Cellitti catechizza i suoi ragazzi

Il presidente è consapevole che la Serie A2 impone una crescita esponenziale soprattutto a livello di mentalità. “Stiamo cercando di portare a bordo nuovi talenti e professionisti per lo staff in modo tale da raggiungere i nostri obiettivi che sono la permanenza in A2 maschile, la crescita dei giovani e di tutto il movimento del futsal maschile e femminile sul territorio – ha proseguito Santoro – Penso che raggiungendo la A2 abbiamo una bella responsabilità, quella di portare in alto il nome del nostro territorio e di essere da traino a tutto il movimento che sicuramente ne gioverà negli anni successivi”.

Il presidente Santoro

Santoro lancia l’idea di una collaborazione con il Frosinone Calcio, anch’esso neo promosso in Serie A. “Per farci conoscere ancora di più stiamo portando avanti una campagna di comunicazione sui vari canali per raggiungere più persone possibili e farle innamorare di questo sport – ha proseguito Santoro – Siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione anche con il Frosinone calcio ad 11 che possa migliorare il nostro livello di preparazione e possa promuovere il nostro sport”.