Mariani lascia Fare Futuro: Angelica è libera di scegliere

Amedeo Mariani lascia Fare Futuro. Cosa significa. E cosa potrebbe cambiare per l'amministrazione. Il movimento affidato ad Angelica Schietroma. "Sono certo che saprà fare la scelta più giusta".

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Esistono diverse ragioni per lasciare la linea del fronte. Due quelle principali: ritirata dovuta all’incalzare dell’avversario; ritirata strategica e puntare in realtà su un’altra manovra. Amedeo Mariani da questa mattina ha lasciato la linea del fronte politico di Ferentino: nessuno è disposto a giurare che sia vero il suo annuncio “Finisce qui, oggi, il mio impegno con l’Associazione Fare Futuro“. Tutti scommettono che invece sia un ripiego strategico: per lui e per il gruppo civico.

Non è uno qualsiasi, Amedeo Mariani. È una vecchia volpe della politica ciociara. Già assessore all’Urbanistica e più volte recordman di preferenze. L’Associazione Fare Futuro è una sua creazione, fondata insieme ad alcuni amici: alle Comunali del mese scorso ha eletto Angelica Schietroma all’ opposizione; era candidata sindaco in una coalizione civica.

Nella precedente consiliatura Fare Futuro era in maggioranza al fianco del sindaco Antonio Pompeo e la stessa Angelica Schietroma era assessore con deleghe a Turismo, Spettacolo, Attività Produttive. In più aveva in consiglio Alessandro Cellitti Zunda.

La rottura improvvisa

Amedeo Martiani

Ora Amedeo Mariani ad un mese esatto dalle elezioni che hanno indicato sindaco Piergianni Fiorletta, annuncia il suo disimpegno da Fare Futuro: ma il suo non è un addio alla politica. “È stata un’avventura meravigliosa, che poteva finire in modo diverso, purtroppo così non è stato, visti gli ultimi risultati elettorali. Qualcosa non ha funzionato, comportamenti, decisioni, insomma una sommatoria di cose. Di questo insuccesso mi assumo tutta la responsabilità umana, morale e politica”.

Non è un addio con rottura. Anzi. Mariani non sbatte la porta ed a chi resta consiglia di aprire ogni tanto le finestre. “Faccio un appello a tutti, in particolare modo ad Angelica, affinché curi e mantenga unito questo gruppo fatto di uomini e donne ma soprattutto di tantissimi giovani pieni di entusiasmo e voglia di fare”.

A cosa dovrebbe fare attenzione? “Spero vivamente, che non si faccia incantare da predicatori , affabulatori e dai maghi della nuova politica (oggi di qua ,domani di là: basta essere sul ponte di comando). Lei è intelligente ricorda benissimo chi ha creduto e chi non ha creduto nella sua candidatura. Sono certo che saprà fare tesoro di questo e farà la scelta più giusta“.

Quale scelta?

Angelica Schietroma

Il messaggio è chiaro: Amedeo Mariani lascia di fatto la guida di Fare Futuro ad Angelica Schietroma. E c’è una decisione da prendere a stretto giro. Bisogna ora capire cosa farà Fare Futuro e soprattutto cosa deciderà di fare Angelica Schietroma.

I rumors la davano vicina ad un ingresso in Fratelli d’Italia. Ma dopo l’adesione di Giuseppe Virgili al Partito di Giorgia Meloni c’è stato un rallentamento. I vertici provinciali di Fdi affermano che “le porte sono aperte a tutti” e chi è vicino ad Angelica Schietroma non smentisce la possibilità di un ingresso nel Partito.

Proprio l’ultima frase di Amedeo Mariani farebbe pensare ad un avvicinamento di Fare Futuro all’ amministrazione comunale di Ferentino guidata da Piergianni Fiorletta. Angelica Schietroma non commenta.