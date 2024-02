Asl e ospedali, al via i commissariamenti

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio oggi vengono annunciati i commissariamenti di Asl ed Ospedali. Lo Spoil System di fatto. Le indiscrezioni sui sostituti.

Il numero del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è il numero 16 ordinario di oggi 22 febbraio 2024. I provvedimenti assunti dalla Giunta Regionale sono alle pagine da 117 a 132: riguardano le cinque delibere con i numeri da 90 a 94 del 20 febbraio. Tutte hanno come oggetto l’avvio delle procedure per il commissariamento del Policlinico Tor Vergata, dell’Ospedale San Giovanni Addolorata e delle Asl Roma 2, Asl Roma 5 e Asl di Latina.

Le due aziende ospedaliere e le tre Asl vengono commissariate dalla fine di febbraio fino alla nomina dei nuovi Direttori Generali.

L’idea del Presidente della Regione Francesco Rocca sarebbe quella di procedere con i commissariamenti e le relative nomine man mano che gli incarichi degli attuali Direttori Generali andranno in scadenza. E alcune di queste scadenze sono ormai imminenti. A cominciare da Tor Vergata, con alla guida Giuseppe Quintavalle nominato lo scorso anno anche commissario straordinario dell’Asl Roma 1. A sostituirlo, secondo alcune voci che provengono dalle stanze di Via Cristoforo Colombo, potrebbe essere Carlo Gaudio fratello dell’ex rettore de La Sapienza, nonché ordinario e primario di Cardiologia in quella stessa Università.

Alla fine del mese scadrà anche il Tiziana Frittelli al San Giovanni. Il suo posto potrebbe essere preso da Maria Paola Corradi, direttore generale dell’Ares 118. In scadenza anche Giorgio Casati all’Asl Roma 2. Un caso a parte riguarda poi l’Asl Roma 5, il cui direttore generale Giorgio Giulio Santonocito ha anticipato l’uscita per andare a dirigere l’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina. Il posto vacante potrebbe essere occupato da Daniela Donetti oggi alla guida dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea. Quanto a Latina, l’attuale DG Silvia Cavalli andrà a scadenza alla fine di marzo.

Il cambio dei Direttori Generali delle ASL del Lazio e delle Aziende ospedaliere, con il cambio della governace politica della Regione è ormai una prassi consolidata, da decenni. Viene attuato nei fatti uno Spoil System cioè con il cambio della linea e della visione politica sulla Sanità vengono cambiati anche coloro che devono interpretare ed applicare quella linea e quella visione.

È la stessa ragione che nelle settimane scorse ha portato Francesco De Angelis ad annunciare le sue dimissioni da presidente del Consorzio industriale del Lazio che lui stesso aveva creato fondendo i cinque precedenti consorzi. C’è una nuova governance e c’è la nuova visione che ha ottenuto l’approvazione degli elettori: servono gli uomini che credano in quella visione per poterla applicare.

A Frosinone il Direttore Generale Angelo Aliquò è andato via per dirigere lo Spallanzani a Roma. Al suo posto il governatore Francesco Rocca ha già nominato la dottoressa Sabrina Pulvirenti commissario straordinario dell’Azienda. L’incarico decorre dallo scorso primo novembre 2023 e durerà fino alla nomina del nuovo Direttore generale. In queste settimane ha avviato una radicale riorganizzazione: gli effetti si vedranno poco alla volta con il passare dei mesi. Tutto fa ritenere che la dottoressa Pulvirenti sarà nominata a breve Direttore Generale della locale Asl.