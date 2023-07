Ecco i presidenti, le Commissioni sono pronte

Via libera ai presidenti di Commissione, tutte secondo le previsioni. Ecco chi sono. Convocata la Capigruppo. I temi in ballo nel prossimo Consiglio

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Via libera a Ferentino alle tre Commissioni consiliari permanenti: sono stati individuati i rispettivi presidenti. Come anticipato da Alessioporcu.it sono Luigi Vittori di Ferentino nel Cuore presidente della Prima commissione consiliare; è quella che si occupa di bilancio, programmazione, lavori pubblici, urbanistica, trasporti , industria, commercio, agricoltura ed artigianato.

Nella stessa commissione sono presenti per la maggioranza anche i consiglieri Gianni Bernardini di Ferentino In Movimento Insieme Fiorletta Sindaco e Federica Fiorletta di Ferentino Nel Cuore. Per la minoranza ci sono Giancarlo Lanzi della lista Musa Sindaco e Fabio Magliocchetti del Pd.

Nella Seconda commissione consiliare permanente è stato votato presidente Alessandro Rea di Enea. La sua commissione si occupa di pubblica istruzione, Cultura, Musei, Biblioteche, turismo, sport, tempo libero. Ne fanno parte per la maggioranza anche Luca Zaccari di Raddoppiamo l’Impegno, Giuseppe Virgili di Uniti per Ferentino ed Angelo Picchi di Ferentino nel Cuore: per la minoranza c’è Alfonso Musa.

Nella Terza Commissione consiliare Permanente è stato votato presidente Maurizio Berretta di Nuova Ferentino. Si occupa di affari generali, personale, igiene e sanità, ambiente, demanio, patrimonio, affari sociali, traffico, pari opportunità. Oltre a Berretta ne fanno parte Federica Mastrangeli di Enea ed Ugo Galassi di Ferentino In Movimento Fiorletta Sindaco per la maggioranza; Antonio Pompeo per l’omonima lista ed Angelica Schietroma per la minoranza.

In pratica per due commissioni consiliari il rapporto è 3-2 per la maggioranza sulla minoranza mentre solo sulla seconda è di 4-1 per la maggioranza.

Convocata la Capigruppo

Intanto per domani mattina venerdì è fissata la riunione dei capigruppo consiliari. Dovrà discutere sui punti e l’orario del prossimo consiglio comunale. Già stabilito il giorno, il 18 luglio. Sicuri punti all’Odg saranno il regolamento Imu e Tari e gli equilibri di bilancio.

Antonio Pompeo e Angelica Schietroma

Da vedere cosa deciderà di portare in Aula la maggioranza che fa capo al sindaco Piergianni Fiorletta. La situazione del bilancio comunale 2023 promette scintille tra maggioranza ed opposizione dopo che i fedelissimi di Fiorletta hanno parlato di casse comunali in rosso e l’ex sindaco Antonio Pompeo ha replicato parlando di conti in ordine certificati dal commissario.

Attesa per la presa di posizione anche di Angelica Schietroma. Tra gli osservatori c’è chi scommette su un avvicinamento alla maggioranza. Mentre resta da capire se ci sarà il suo passaggio in Fratelli d’Italia come sostengono i rumors sempre più frequentemente in città.

Di certo tengono gli accordi per elettorali della coalizione Ferentino 2030 che fa capo a Piergianni Fiorletta. Le presidenze delle commissioni consiliari sono andate ai tre Partiti più votati alle recenti elezioni, tutti i capogruppo sono rimasti in consiglio, nessuno in giunta. Soprattutto tutti i consiglieri comunali civici che intendono passare ad un Partito politico vedi ad esempio Giuseppe Virgili passato in Fdi non potranno costituire un gruppo consiliare del Partito.