Frosinone riabbraccia Gelli ed Harroui: due assi nella manica per DiFra

[RIENTRI] Il centrocampista ex Albinoleffe è tornato in gruppo e già domenica potrebbe essere tra i convocati per la sfida a San Siro contro la capolista Inter. Il marocchino è vicino al recupero e a dicembre ritroverà il campo. Tra i migliori d’inizio stagione, puntano a riannodare i fili del discorso e diventare alternative importanti

Alessandro Salines Lo sport come passione

E’ come se il mercato invernale aprisse in anticipo rispetto alla data canonica del 2 gennaio. In arrivo infatti 2 rinforzi per il Frosinone in vista del rush finale del girone d’andata. Eusebio Di Francesco li pescherà direttamente dalla sua rosa. La squadra giallazzurra infatti è pronta a “riacquistare” i centrocampisti Francesco Gelli ed Abdou Harroui che nelle primissime partite di campionato avevano fatto parlare di loro. Il marocchino ex Sassuolo ha segnato 2 reti nelle prime 2 gare. “Novembre e dicembre serviranno per recuperare elementi importanti come Gelli ed Harroui”, ha preannunciato DiFra alla vigilia del match con l’Empoli.

Entrambi sono stati delle rivelazioni fino agli infortuni che li hanno messi ko. Gelli è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere già convocato per la sfida di San Siro contro la capolista Inter. Per Harroui invece ci vorrà qualche settimana ancora ma il suo recupero sembra aver imboccato la discesa.

Alternative importanti

Eusebio Di Francesco

Di Francesco avrà nuove soluzioni da adottare. Si tratta di giocatori ideali per il gioco veloce e propositivo del tecnico abruzzese come d’altronde hanno dimostrato in avvio di stagione. Entrambi sono molto duttili in grado di ricoprire più ruoli anche durante la stessa partita. Tecnica, corsa, temperamento ed acume tattico: le loro caratteristiche. In una squadra molto dinamica e con qualità, Gelli e Harroui possono incastonarsi alla perfezione.

Il primo può agire da mezzala, ma DiFra lo ha schierato da esterno a tutta fascia e trequartista. Può essere un’alternativa sulle corsie laterali nel 4-2-3-1 o 4-3-3 oppure fungere da mezzala con licenza di attaccare l’area avversaria. L’ex Sassuolo invece ha giostrato da incursore, sfruttando le sue doti d’inserimento. Oggi può giostrare da mezzala o da trequartista.

Insomma l’organico si arricchirà sul piano della qualità e della quantità. Una buona notizia per Di Francesco che avrà più rotazioni in una fase della stagione molto delicata. Fatica, acciacchi e squalifiche iniziano a fare capolino. E quindi c’è bisogno di tutti.

Il rientro di Gelli

Francesco Gelli

Il centrocampista livornese, classe 1996, è tornato ad allenarsi in gruppo dopo un’assenza durata quasi 2 mesi a causa di uno stiramento che si è procurato il 17 settembre nel finale della sfida contro il Sassuolo. Il centrocampista sarà probabilmente convocato per la partita contro l’Inter. Dovrebbe iniziare dalla panchina e chissà che non possa ritrovare il campo per uno scampolo di gara. Fino al match col Sassuolo era stato una delle sorprese positive del Frosinone e dell’intero campionato. Di Francesco gli ha regalato subito fiducia schierandolo titolare per 5 gare a partire dai 32^ di finale di Coppa Italia con il Pisa. Mezzala, trequartista ed esterno offensivo: Gelli ha messo dentro duttilità tattica, intensità e tecnica.

Guido Angelozzi, scopritore di Gelli

Un’autentica rivelazione se si considera soprattutto il suo percorso. Scovato in Serie C nell’Albinoleffe (era per giunta fuori rosa) da Guido Angelozzi, è stato da esordiente in Serie B tra i protagonisti della promozione. Confermato l’estate scorsa con tanto di prolungamento di contratto fino al 2026, ha avuto un ottimo impatto con la Serie A ed in pochi ci avrebbero scommesso. Di Francesco lo ha valorizzato ancor di più. Ora il ritorno in campo per riannodare i fili di un discorso interrotto sul più bello.

Dicembre il mese di Harroui

Abdou Harroui

Il centrocampista marocchino, 25 anni, è impegnato in un lavoro personalizzato dopo l’intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede destro. Calcolando la sosta della prossima settimana, dovrebbe rientrare a dicembre. Arrivato in estate dal Sassuolo nell’ambito dell’affare Boloca, ha avuto un grandissimo impatto sin dalle amichevoli precampionato. Ma, rispetto a Gelli, è un giocatore di maggiore esperienza con 48 gare in Serie A col Sasssuolo.

E’ diventato uno dei punti di forza della squadra di Di Francesco. Quattro presenze compresa la Coppa Italia. In campionato 3 e 2 gol con Napoli ed Atalanta. Ma soprattutto prestazioni di alta qualità. C’è tanta attesa per il suo rientro. Viste le premesse potrebbe diventare un valore aggiunto in una squadra già rodata.