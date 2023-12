Kromin Academy: cento candidati, venti corsisti, quattro assunti

Per l’Accademia di sviluppo web, creata da Kromin e Seeweb a Frosinone, è stato selezionato un quinto dei candidati. E alla fine ne è stato assunto un quinto. La terza edizione dimostra il successo della formazione gratuita in casa. Ha sinora portato a dodici assunzioni: «Giovani non più costretti a spostarsi verso le grandi città per un lavoro stimolante».

Avrebbero dovuto forzatamente agognare formazione e lavoro nella Capitale o nel nord Italia, se non all’estero. Sul loro cammino invece hanno trovato la Kromin Academy di Frosinone. È l’Accademia di sviluppo web, totalmente gratuita, creata nel 2021 dall’agenzia digitale Kromin con il sostegno di Seeweb, tra i più importanti cloud provider italiani.

Entrambe le aziende gestiscono dati web e tirano fuori soluzioni. Nel capoluogo ciociaro, mentre quasi tutto il mondo si vaccinava contro il Covid, hanno fatto nascere un’accademia che va oltre la resilienza richiesta dal Pnrr più della ripresa. Kromin, con tre edizioni, ha selezionato e formato cinquanta dei cinquecento candidati. Ma non si ferma lì, perché dodici aspiranti programmatori sono stati pure assunti.

Tre edizioni di successo, la terza appena conclusa, fanno la prova che la Kromin Academy non è il classico trampolino di lancio verso il vuoto. Né calamita giovani talenti illudendoli di chissà quale prospettiva lavorativa. (Leggi qui Seeweb, Kromin e… sei in pole position).

Formati in casa per sé e gli altri

Si offre tanta e varia formazione professionale, ma poi manca sempre il salto diretto nel mondo del lavoro. Tante aziende faticano a trovare personale competente nel proprio settore. Kromin forma in casa sviluppatori per sé e per gli altri.

La terza edizione della Kromin Academy è andata oltre ogni più rosea aspettativa. Gli organizzatori hanno ricevuto oltre cento candidature da parte di ragazzi al di sotto dei 25 anni d’età: dagli Smanettoni fino ai Nerd. Venti di loro hanno potuto frequentare un corso gratuito di oltre 150 ore sul Coding: la programmazione informatica, l’utilizzo dei linguaggi del web per la creazione e gestione di server, siti e applicazioni.

È stato formato online, senza chiedere un euro, un quinto dei richiedenti. Ed è scattata l’assunzione automatica di un quinto di loro: altri quattro Junior developer dopo gli otto già reclutati nelle due precedenti sessioni. Tutti i corsisti hanno avuto anche l’opportunità di visitare il data center di Seeweb: oltre mille metri quadri d’eccellenza, quelli nella zona industriale di Frosinone, destinati alla fornitura di servizi sulla nuvola informatica.

Nessun lancio nel vuoto

È un corso che apre anche porte per altre due figure molto richieste nel mondo nativo digitale del lavoro: come i Front end o Back end developer, che nell’ordine sviluppano interfaccia e infrastruttura di siti e app. «La Kromin Academy – la spiegano gli stessi creatori – è nata per sensibilizzare e coinvolgere i giovani del territorio nel mondo del “Coding”, affermandosi negli come punto di riferimento per accedere al mondo dello sviluppo web in maniera completamente gratuita».

L’obiettivo dichiarato è «abbattere le barriere economiche e geografiche, promuovendo l’inclusione digitale e offrendo opportunità di apprendimento nel campo della programmazione a ragazzi e ragazze compresi tra i 19 e i 25 anni, che sono spesso costretti a spostarsi verso le grandi città per cercare un contesto lavorativo stimolante».

Hanno calamitato più di cento ragazzi che conoscono la lingua meno parlata ma più richiesta: l’informatica. «La selezione degli studenti ha visto una partecipazione massiccia – sottolineano – dalla quale sono emersi i venti appassionati di programmazione, che hanno intrapreso un percorso intenso e sfidante, guidati da un docente sempre attento, determinato e altamente preparato».

In visita al Data Center Seeweb

Ai venti corsisti sono stati consegnati i diplomi da sviluppatori junior nel corso della cerimonia di chiusura. Diventata anche questa un’ulteriore occasione di crescita e scambio, come emerge dai corridoi della Kromin.

«I partecipanti hanno interagito direttamente con i promotori dell’iniziativa – raccontano – Prima della consegna dei diplomi, i ragazzi hanno visitato il Datacenter di Seeweb, rilasciato interviste e partecipato ad uno speech tenuto da uno degli Amministratori di Kromin, Emanuele Esposito».

Ci sono quattro studenti che si sono distinti più degli altri. «Hanno dimostrato un’impeccabile dedizione – spiegano dalla Data driven agency di Frosinone – non solo per le loro abilità tecniche ma soprattutto per l’energia e l’impegno profuso nell’intero percorso formativo. Questi giovani talenti hanno già avviato il loro percorso lavorativo in Kromin, nutrendo la loro passione per il codice».

Kromin e Seeweb: la Cyber Ciociaria

La Kromin di via Verdi, per intero, svolge attività di sviluppo, marketing, analisi dati, design e produzione video. Contribuisce già all’evoluzione digitale di importanti aziende territoriali, italiane e internazionali: dai grossi marchi dell’auto fino a Lazio Innova, l’Agenzia regionale per l’innovazione e lo sviluppo economico.

L’altrettanto frusinate Seeweb, attiva da venticinque anni, ha quattro data center tra Milano e Frosinone. Nel 2020, mentre scoppiava la pandemia, sono entrati in Dhh: un gruppo quotato in borsa, provider di caratura europea.

Ha supportato la Kromin affinché nascesse l’Academy: «Un investimento concreto nel futuro dei giovani – concludono – riuscendo a individuare e coltivare nuovi talenti del territorio, proponendoli sul palcoscenico delle sfide future del mondo digitale».