Arriva la terza edizione della Kromin Academy: un corso online gratuito di sviluppo web per i giovani della provincia di Frosinone. È il mondo del Coding, il "Va, pensiero" computazionale, delle ciociare e ormai allargate Seeweb e Kromin

«Ma la libidine è qui, amore. Sole, whisky e… sei in pole position», teorizzava il Cumenda milanese Guido Nicheli in un cinepanettone anni Novanta. Tutt’altra libidine, la brama del lavoro dei sogni è anche qui in Ciociaria: con la Kromin Academy. Si presenta alla terza edizione, come «il primo corso online gratuito di sviluppo web per entrare subito nel mondo del lavoro».

Si terrà dal 9 ottobre al 24 novembre ed è riservato ai ragazzi dai 18 ai 25 anni. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 settembre, per altre tre settimane, e i posti sono limitati. Certo, non è cosa da tutti ma da tanti. Allora, parafrasando il Cumenda e per assonanza, vien da sé: «Seeweb, Kromin e… sei in pole position».

A Frosinone non scherzano. L’Accademia di coding, una scuola di pensiero computazionale completamente gratuita, è nata due anni fa grazie alla collaborazione tra Kromin e Seeweb. Sinora hanno partecipato 360 giovani e i migliori sono stati assunti. (Leggi qui Il serbatoio per i nuovi professionisti del coding).

Seeweb e Kromin da Frosinone

Seeweb

Seeweb è da 25 anni un Cloud computing provider: un fornitore di servizi di archiviazione remota sulla nuvola informatica. Provider di Cloud Computing a livello europeo, in particolare nei Paesi emergenti dell’est Europa, tramite la sua società per azioni quotata in Borsa DHH ha partecipazioni e nodi in Bosnia, Bulgaria, Croazia, Svizzera, Serbia e Slovenia. Ed una delle sedi strategiche ha voluto mantenerla dove tutto è nato: a Frosinone, nell’area dell’ex stabilimento Marangoni Tyre.

È la risposta tutta italiana ad un mercato occupato da colossi. «Forniamo servizi di alta qualità e unici – dicono – quanto a tecnologia, scalabilità e rapporto prezzo/prestazioni». Lo fanno anche dalla Lombardia, da Milano e Sesto San Giovanni, e dalla svizzera Lugano.

Kromin, situata nella centrale via Verdi a Frosinone, è una Data driven agency. «Lavora – spiegano – per massimizzare il profitto attraverso attività di sviluppo, marketing, data analysis, design e produzioni video». Le altre sedi operative si trovano a Roma e, a proposito del Cumenda, anche a Milano. (Leggi qui Seeweb e anche qui Kromin).

Va, pensiero (computazionale)

Kromin

La Kromin Academy, come prefissato dai creatori, è «pensata per sensibilizzare e avvicinare i giovani, residenti a Frosinone e provincia, al mondo del coding». Hanno bisogno di sviluppatori di applicazioni web e se li formano in casa. Vari corsisti, e l’avevano detto, sono entrati subito nel mondo del lavoro: nel team di sviluppo di Kromin.

«L’obiettivo – aggiungono – è quello di rendere l’apprendimento del mondo del back e front-end accessibile a tutti, eliminando le barriere economiche e promuovendo l’inclusione digitale». Vogliono dare una possibilità a chiunque voglia specializzarsi nella sfera dell’interfaccia utente o dietro le quinte del sito web.

Dieci moduli e centosessanta ore di corso online e live: sul web e, non scontato, dal vivo proprio «per interagire e confrontarsi con i migliori docenti». Con le lezioni on-demand, su richiesta dell’utente, «un apprendimento coinvolgente e interattivo, consentendo agli studenti di mettere subito in pratica le conoscenze acquisite».

Studio, competenze, lavoro

Diversi i temi da studiare e approfondire: fondamenti della programmazione, linguaggi e tecnologie, acquisizione di un metodo di lavoro efficace, conoscenza dei più svariati software.

«Docenti altamente qualificati ed esperti nel settore tech – avvisano dalla Kromin Academy – affiancheranno gli studenti nel loro percorso di studio e di crescita, permettendogli di acquisire abilità e competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro».

Studio, competenze, lavoro. Sì: a Frosinone, in Ciociaria, in Italia. «La Kromin Academy da sempre rappresenta un investimento nel futuro dei giovani – concludono – fornendo loro le competenze necessarie per affrontare le sfide dell’era digitale e accedere a nuove e grandi opportunità di carriera. Ci aspettiamo grandi adesioni anche quest’anno e, al termine delle lezioni, ci saranno la consegna degli attestati e la possibilità di firmare un contratto di lavoro con le aziende partner».