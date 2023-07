La squadra è pronta, giovedì Fiorletta chiude il cerchio

Dopo il consiglio comunale di giovedì Piergianni Fiorletta assegna le deleghe ai Consiglieri. La strategia del coinvolgimento. Chi farà cosa. Le tre Commissioni

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Lo schema è pronto. Il sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta si prepara a completare la squadra di governo del suo terzo mandato. Dopo il consiglio comunale di giovedì mattina assegnerà le deleghe ai Consiglieri della maggioranza. Cioè? Le deleghe consiliari sono paragonabili ad un assessorato anche se non c’è potere decisionale di firma ma indicazione sulla linea da seguire. Sarà poi la Giunta a deliberare sulle scelte.

E Piergianni Fiorletta per questo suo terzo mandato ha deciso di varare una giunta con molti giovani, ai quali affidare deleghe non assillanti; in modo per fargli fare esperienza sul campo ma senza rischiare l’osso del collo. Le competenze più pesanti verranno assegnate ai Consiglieri delegati: un modo per tenere tutti inchiodati ai banchi del Consiglio. Ed alle loro responsabilità.

Il Consiglio e le deleghe

Luigi Vittori e Piergianni Fiorletta

Il Consiglio comunale di giovedì mattina vede come punti all’Ordine del Giorno la composizione delle tre Commissioni consiliari permanenti e la spiegazione delle linee programmatiche della maggioranza. Proprio la volontà di dettare in Consiglio le linee programmatiche ha allungato i tempi di assegnazione delle competenze pronte già da giorni.

Fiorletta assegnerà la delega ai Servizi Sociali al fedelissimo ex vicesindaco Luigi Vittori della civica Ferentino nel Cuore. Vittori è colui che per primo oltre un anno e mezzo fa aveva lanciato il ritorno di Piergianni Fiorletta a sindaco di Ferentino per il dopo Antonio Pompeo.

Ferentino nel Cuore ha ottenuto anche le deleghe consiliari alla Sanità (assegnata ad Angelo Picchi) ed allo Spettacolo (per Federica Fiorletta). L’assessore di riferimento della lista è Franco Martini con deleghe ad Ambiente e Bilancio.

La lista Enea che esprime il vicesindaco Andrea Pro ha ottenuto ora la delega ai Lavori Pubblici per il Consigliere Alessandro Rea mister preferenze con 725 voti; e quella ai Parchi cittadini con Federica Mastrangeli.

Delega allo sportello Suap ed alle Attività produttive per Ugo Galassi consigliere della lista Ferentino In Movimento Insieme Fiorletta Sindaco. Esprime in giunta Piera Dominici con delega alla Pubblica istruzione. L’altro consigliere della lista Gianni Bernardini ora ha ottenuto le deleghe consiliari al Decoro urbano e Verde pubblico.

Competenze per tutti

Giuseppe Virgili

La lista Nuova Ferentino che esprime il presidente del Consiglio comunale nella persona di Claudio Pizzotti ha ottenuto le deleghe alla Manutenzione con il consigliere Maurizio Berretta. Invece Luca Zaccari consigliere leghista espressione della lista Raddoppiamo L’Impegno che esprime l’assessore Cristian Piermattei con delega all’Edilizia popolare ha ottenuto le deleghe consiliari a Cultura ed Urbanistica. In pratica la Lega di Ferentino di cui Zaccari e Piermattei fanno parte ha le stesse deleghe che detiene il Partito alla Regione Lazio.

Infine la lista Uniti per Ferentino che esprime in giunta l’assessore Elena Maria Cestra al Turismo ha ottenuto la delega consiliare allo Sport per il suo leader Giuseppe Virgili. Proprio Virgili e Cestra sono passati da pochi giorni in Fdi ma da accordi pre- elettorali non costituiranno il gruppo di Meloni in Consiglio. (Leggi qui: Virgili passa con FdI ma solo fuori dal Comune).

Sul fronte politico dopo gli ingressi in Fdi di Giuseppe Virgili ed Elena Maria Cestra si prevedono altri assestamenti. Angelica Schietroma oggi all’opposizione. Potrebbe avvicinarsi alla maggioranza ed entrare in Fdi. Il suo gruppo ha perso nei giorni scorsi una figura importante, l’ex assessore Amedeo Mariani uscito da Fare Futuro proprio per dare libertà d’azione ad Angelica Schietroma.

Le nuove Commissioni

In Consiglio giovedì si voteranno le composizioni delle tre Commissioni consiliari permanenti.

La Prima Commissione prevede tra le altre il Bilancio, Lavori pubblici, Urbanistica, Commercio. La presidenza che sarà votata successivamente al consiglio dopo la convocazione da parte del presidente Pizzotti andrà a Luigi Vittori. Tre componenti saranno di maggioranza e due di minoranza.

La Seconda Commissione riguarda Cultura, Turismo, Sport, Tempo libero. La presidenza andrà ad Alessandro Rea.

Nella Terza ci sono Ambiente, Sanità, Pari opportunità. Presidente sarà Maurizio Berretta. Qui dei cinque componenti quattro dovrebbero essere di maggioranza. Questo in base ad accordi pre- elettorali che prevedono che le tre commissioni consiliari permanenti siano presiedute dai consiglieri delle prime tre liste per numero di voti nelle ultime elezioni.

Quindi una presidenza andrà ad Enea (Alessandro Rea), una a Ferentino nel Cuore, (Luigi Vittori) e la terza a Nuova Ferentino (Maurizio Berretta).