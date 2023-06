Virgili passa con FdI ma solo fuori dal Comune

Dalle 18 di oggi Giuseppe Virgili è un iscritto a Fratelli d'Italia. Dovrà riorganizzare il Partito a Ferentino. Ma in Comune tutto resta com'è: il patto con il sindaco prevede che nulla cambi anche in caso di passaggi tra i Partiti

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Giuseppe Virgili abbraccia i Fratelli d’Italia: ma solo fuori dal municipio di Ferentino. Consigliere comunale nella maggioranza di Piergianni Fiorletta, avversario cinque anni fa di Antonio Pompeo per diventare poi suo assessore: Virgili è l’ideatore della civica Uniti per Ferentino. E dalle 18 di oggi è anche un iscritto a Fratelli d’Italia.

La notizia è stata ufficializzata dopo l’ennesimo incontro tra Giuseppe Virgili e l’onorevole Massimo Ruspandini coordinatore provinciale del Partito.

Ma non in Aula

La Giunta di Ferentino

Virgili però in Consiglio comunale non creerà il gruppo di Fdi. Ma resterà civico. Lo prevede il patto pre elettorale tra le sei liste della coalizione Ferentino 2030 e Piergianni Fiorletta: nei prossimi cinque anni nulla cambierà all’interno della maggioranza anche se cambiasse il quadro politico cittadino.

Non si tratta di una semplice adesione: Virgili con la sua squadra dovrà riorganizzare il Partito a Ferentino. Nei mesi scorsi era stato necessario inviare un commissario per tentare di avviare il dialogo pre elettorale nel centrodestra; Lucio Fiordalisio aveva constatato che i tempi ormai non c’erano e l’unica soluzione vincente era quella che passava per un patto amministrativo trasversale ai Partiti.

Con il passaggio di Virgili nelle truppe di Giorgia Meloni l’amministrazione Fiorletta tira più a destra? No: perché Virgili ed il suo gruppo restano civici.

Via alle adesioni

“Ringrazio l’onorevole Massimo Ruspandini per l’opportunità che ci è stata concessa. Avvieremo da subito la riorganizzazione sul territorio. La curerà sul terreno Diego Santia al quale abbiamo assegnato le funzioni di Commissario. Siamo già circa trenta iscritti e puntiamo a crescere” ha detto Virgili.

Luigi Vittori e Piergianni Fiorletta

In Consiglio non nascerà il gruppo di Fdi: “resteremo civici come Uniti per Ferentino realtà molto importante per la città. Ribadiamo la piena fiducia al sindaco Piergianni Fiorletta con il quale lavoreremo in totale sintonia. Al di là delle diverse sensibilità partitiche abbiamo sottoscritto un programma e lo rispetteremo. Abbiamo scelto Fiorletta appoggiandolo anche alle Primarie e la nostra fiducia nei suoi confronti è massima“.

Giuseppe Virgili era stato candidato sindaco civico nel 2018 contro Antonio Pompeo che poi vinse le elezioni. Dopo essere stato per un periodo all’opposizione aveva creato il gruppo Uniti per Ferentino che si era avvicinato alla maggioranza Pompeo. Virgili ha ricoperto anche il ruolo di assessore.

Quando è stato il momento di preparare la successione ha lanciato per primo l’idea di un tavolo di coalizione. E per primo ha detto si all’idea della Primarie proposta dall’ex vicesindaco Luigi Vittori. Oggi Uniti per Ferentino è rappresentato da Giuseppe Virgili in Consiglio e da Elena Maria Cestra in Giunta.