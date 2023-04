Quell’imbarazzante omertà rumorosa

Senza ricevuta di ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. C'è un'omertà che da un certo punto in poi diventa sospetta. Come è stato evidente oggi

Omertà. È il silenzio che non ci viene imposto dalla paura. Ma che ci imponiamo da soli. Quando sappiamo qualcosa e non la diciamo, quando conosciamo qualche dettaglio e non lo riveliamo. Per i giornalisti: quando sappiamo una notizia e non la scriviamo. Diventiamo complici.

Tutto in superficie sembra normale. In regola. E scorre come sempre. Invece, sotto quella patina di omertà accade di tutto. Che nessuno vede. E anche se vede, finge di non vedere: per soldi, per convenienza, per convinzione. Dopotutto, ciascuno si disegna un mondo come lo vorrebbe, e dell’esterno percepisce solo ciò che va a confermare quel disegno.

Matteo Messina Denaro (Foto via Imagoeconomica)

Se vi siete messi in testa che una cosa è fatta bene, anche se vi dimostrano il contrario continuerete a farla. Perché la ritenete giusta. Ci sono tanti meccanismi psicologici dietro: principio della coerenza, principio della percezione selettiva. Si finisce in un mondo al contrario. Nel quale le guardie sono i criminali ed i boss sono quelli per bene.

Spolo così si spiegano le parole del giudice Montalto che oggi ha scritto l’ordinanza di arresto per Laura Bonafede, la donna accusata di essere in familiarità con Matteo Messina Denaro. Scrive il magistrato «Quel che disorienta è che in tutto questo lunghissimo arco di tempo la tutela della latitanza di Messina denaro sia stata affidata non a soggetti inimmaginabili. Bensì ad un soggetto conosciutissimo alle forze dell’ordine». Il padre della Bonafede, boss di Campobello.

Le indagini mettono in luce il motivo dell’insuccesso di trent’anni di ricerche. Come sia potuto accadere, lo dice il giudice: «Appare inspiegabile e non privo di conseguenze che nessuno sia andato a domandare al boss Bonafede o alla figlia chi fosse quell’uomo che stava spesso con loro».

Chi sapeva è stato omertoso. Forse non solo lui.

Senza Ricevuta di Ritorno.

(Foto © DepositPhotos.com)