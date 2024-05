Riappare la lista FdI e c’è Michelina dentro

Riappare la lista FdI e con lei anche il consigliere uscente Michelina Bevilacqua. Erano i grandi assenti a vertice di lunedì sera del centrodestra. Ecco cosa è successo. Intanto Sebastianelli prova a mettere a segno un altro colpaccio

Alla fine la lista di Fratelli d’Italia è saltata fuori. Con il nome di Michelina Bevilacqua al suo interno. Erano i grandi assenti alla riunione del centrodestra che si è tenuta lunedì pomeriggio a Cassino, innescando l’infuocata reazione della dirigente di Partito Angela Abbatecola (Leggi qui: Gli strilli di Angela per la lista di FdI ‘scomparsa’).

Che fine aveva fatto la lista? Perché l’incaricato della sua composizione Gabriele Picano non era alla riunione e non rispondeva al telefono?

Che fine avevano fatto

Gabriele Picano

Michelina Bevilacqua è stata una delle player principali nel centrodestra cinque anni fa: è stata una dei due eletti nella lista della Lega. Poi si è spostata su FdI. Ma quest’anno su di lei era calato un veto, posto dal candidato sindaco del centrodestra Arturo Buongiovanni. Perché? L’ha accusata di essere stata troppo vicina all’amministrazione comunale uscente guidata dal Dem Enzo Salera. Un veto sul quale aveva subito fatto scudo il dirigente provinciale Antonio Cardillo: ricordando all’avvocato Buongiovanni che sulle candidature in FdI decide FdI. Poi era sceso in campo l’ex vicepresidente provinciale FdI Gabriele Picano.

Picano ha fiutato subito un’operazione ostile compiuta ai danni di Fratelli d’Italia. Il veto calato su Michelina Bevilacqua e l’altro consigliere uscente (anche lui eletto nella Lega e poi transitato) Franco Evangelista per lui è solo un’operazione con cui indebolire il Partito di Giorgia Meloni per dare ossigeno invece alla Lega che fino ad oggi è stata egemone su Cassino. E Gabriele Picano con Antonio Cardillo lo hanno detto nei giorni scorsi al candidato sindaco. Chiedendogli se fosse complice di questa operazione. Nel frattempo, Picano si era fatto dare una copertura politica dal coordinatore regionale Paolo Trancassini: via libera alla candidatura di Michelina Bevilacqua .

Tutta materia già conosciuta e scritta. Perché non erano alla riunione? Semplicemente perché Picano ha fatto come Humprey Bogart nel film L’Ultima Minaccia dove il direttore di un quotidiano nasconde per mezza giornata un testimone in modo da evitare che potesse parlare con i giornali concorrenti bruciandogli la notizia. In questo caso Picano ha sottratto Michelina Bevilacqua alle continue tentazioni delle altre liste: su tutte il Terzo Polo di Giuseppe Sebastianelli. Lista e candidata sono riapparsi dopo la firma dell’accettazione di candidatura che chiude la questione.

Sebastianelli l’aggregatore

Giuseppe Sebastianelli

Giuseppe Sebastianelli intanto ha trascorso le ultime ore nel tentativo di portare a termine un’altra aggregazione. È quello che ha aggregato di più nel corso dell’intera fase pre campagna elettorale.

L’ex assessore ha raccolto uno dei top player nelle preferenze di Cassino, Franco Evangelista e l’ha messo a capo della sua civica Cassino Protagonista. Strada facendo ha portato nella sua orbita gli animalisti che hanno costituito la lista Amici a quattro zampe e poi Alternativa Popolare. Altri colpi sono quelli che hanno portato nel suo schieramento l’ex sindaco Tullio Zazzo e l’attivista Arduino Incagnoli che con l’ok del coordinatore provinciale Antonello Antonellis hanno portato in dote a Sebastianelli la lista di Azione. Con lui c’è anche la civica Rivoluzione x Cassino, guidata dal videomaker Giorgio Di Folco che fino a qualche settimena fa era suo avversario nelle Primarie.

Ora sta tentando di chiudere un’altra operazione che vada a semplificare il campo ed al tempo stesso a rafforzare il suo schieramento. Trattative riservate ed a fari spenti. Con un obiettivo ed una speranza: l’obiettivo è quello di prendere anche un solo voto in più del cartello di centrodestra; la speranza è che l’amministrazione uscente non chiuda la partita al primo turno ma vada al ballottaggio.