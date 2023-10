Soulé preconvocato dall’Argentina, addio Italia?

[IL DILEMMA] Mossa di Lionel Scaloni, ct dell’Albiceleste, che ha allertato il "gioiellino" del Frosinone per il doppio impegno del 17 e 22 novembre contro Uruguay e Brasile. Adesso bisognerà aspettare la lista definitiva: se l’attaccante sarà confermato, l’Italia avrà poche chance di poterlo avere. Turati e Okoli gli azzurrabili

Il dilemma-nazionale per Soulé potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta. Le Federazioni infatti in questi giorni sono al lavoro per stilare le liste dei preconvocati in vista dei prossimi impegni di metà novembre. Il ‘golden boy’ giallazzurro – in queste ore – è sotto la lente di ingrandimento da più parti. La Juve lo rivorrebbe a gennaio, come riportato dal quotidiano Tuttosport nell’edizione odierna, per il Frosinone è un pedina inamovibile, Spalletti lo ha visionato ed anche dall’Argentina si continua a monitorarlo con grande attenzione. Tanto che il ct dell’Albiceleste, l’ex difensore della Lazio, Lionel Scaloni, ha preconvocato il “gioiellino” del Frosinone che sta facendo faville con 5 gol, 1 assist, 4 pali e tante giocate d’alta scuola. Scaloni – da quanto emerso nelle dichiarazioni del tecnico Sarri dopo Lazio-Fiorentina – ha anche allertato il centravanti Castellanos della Lazio.

Comunque bisognerà aspettare la lista definitiva: se l’attaccante classe 2003, in prestito dalla Juventus, verrà chiamato il dado sarà tratto e per l’Italia le speranze di arruolarlo si esaurirebbero o quasi. È chiaro che servirà l’assenso di Matias ma difficilmente dirà no a Scaloni malgrado la corte serrata di Spalletti e dell’Italia. D’altronde Soulé è nato in Argentina a Mar de La Plata, ha militato nelle under dell’Albiceleste ed è stato già convocato da Scaloni.

La situazione

Matias Soulé (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Soulè è il giocatore del momento in Serie A e non solo. Più di una rivelazione. Oltre ad essere al terzo posto della classifica marcatori, è sul podio di un’altra speciale graduatoria: come riportato da Opta è alle spalle del campioncino Jude Bellingham del Real Madrid tra i i giocatori giovani che hanno segnato almeno 5 gol nei 5 top campionati europei. Insomma a Frosinone Soulé è letteralmente esploso ed ha attirato l’attenzione di Spalletti. Il ct azzurro, in visita a Frosinone la scorsa settimana, ha confermato l’interesse per l’attaccante che ha il doppio passaporto grazie alle origini della madre (di cognome fa Malvano).

Ora però la svolta è vicina. Scaloni lo ha preconvocato in vista del doppio impegno del 17 e 22 novembre contro l’Uruguay ed il Brasile. Partite valide per le qualificazioni mondiali. E’ chiaro che non c’è nulla di definitivo. Bisogna aspettare l’elenco definitivo e fin quando non esordirà resterà eleggibile anche per l’Italia. Matias comunque ha militato nelle giovanili dell’Albiceleste, partecipando anche all’ultimo Mondiale Under 20. Scaloni lo aveva già convocato nella Nazionale maggiore senza giocare: a fine 2021 per le sfide con Brasile ed Uruguay e poi a marzo 2022 per Venezuela e Ecuador.

Gli azzurrabili

Stefano Turati, portiere giallazzurro

A proposito di nazionale non c’è solo Soulé. Come ha svelato il tecnico Eusebio Di Francesco altri giocatori del Frosinone sotto tenuti sotto osservazione dal ct Luciano Spalletti. “Il commissario tecnico è stato a Frosinone per vedere il nostro lavoro e ha visionato qualche calciatore – ha detto DiFra – Voi dite Soulé, che però è anche argentino. Il ct sta seguendo anche ad altri ragazzi”. In primis tra i calciatori attenzionati ci sarebbero il portiere Turati ed il difensore Okoli, ex Under 21. L’estremo difensore è considerato uno dei giovani più interessanti nel suo ruolo. Il difensore centrale era stato chiamato da Mancini per uno stage a Coverciano a maggio 2022.

Ma anche capitan Mazzitelli potrebbe avere qualche chance se continuerà a giocare ad alti livelli come ha fatto finora. Idem il giovane difensore Monterisi. C’è poi Caso che aveva partecipato a dei raduni con Mancini ma finora ha giocato poco per mettersi di nuovo in luce.