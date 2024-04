Le Prime Pagine dei giornali di sabato 27 aprile 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 27 aprile 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Simone, vescovo di Gerusalemme. Secondo capo della comunità cristiana di Gerusalemme nel I secolo, San Simeone, della cui vita si sa pochissimo, sotto l’imperatore Ulpio Traiano subirà il martirio, come Gesù, attraverso la crocifissione. . (Leggi qui).

I TITOLI DEL 27 APRILE 1994

Si apre oggi il processo per la maxitruffa della Coppa Campioni. Raggirati centinaia di supporter del Milan. Tra le vittime una ventina di pontini che pagarono ad una fantomatica società biglietto e volo per Monaco dove i rossoneri dovevano incontrare l’Olimpique per la finalissima. Cinque gli imputati.

Giovani in via d’estinzione. Un’indagine Istat per il ministero degli Affari Sociali scatta un’ istantanea sugli under 18. Crolla la natalità, la Ciociaria come le province del Nord. Aumenta la scolarità e diminuisce il lavoro minorile. Un dato allarmante: sempre più ragazzi nel gio della criminalità.

In arrivo una stangata sulle bollette dell’acqua. Maxi aumenti a Sora. Tariffe in crescita anche del mille per cento. Entrate in vigore le disposizioni comunali delibe-rate tre anni fa ma mai adottate. Il sindaco Di Stefano: «Cercheremo di agevolare i cittadini con opportune rateizzazioni degli importi più alti».

Elezioni amministrative: giochi fatti a sinistra, destra in cerca di unità. I candidati in gara il 12 giugno. Ad Alatri, Pontecorvo, Fiuggi e Ceccano c’è ancora incarteza su possibili accordi tra Alleanza nazionale, Forza Italia e altre liste civiche. Il Pds e i progressisti, intanto, presentano i nomi.

