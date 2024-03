Clima, su Frosinone aveva ragione don Buro

Nel film "Vacanze in America", il personaggio Don Buro elogia il clima di Frosinone rispetto a Los Angeles. Secondo Il Sole 24 Ore/3BMeteo, Bari ha il clima migliore d'Italia. Frosinone si posiziona al 62° posto su 107, con dettagli specifici per vari indicatori climatici.

“Vuoi mette l’aria inquinata e zozza di Los Angeles, co sto venticello di Frosinone?”

Sono le parole del leggendario Don Buro, interpretato da un giovane Cristian De Sica nel film “Vacanze in America” diretto nel 1984 da Carlo Vanzina. Davanti ad un fiasco di vino casareccio, don Buro / De Sica racconta agli amici le sue esperienze negli States insieme ad un gruppo di studenti della scuola San Crispino di Roma.

Ma c’è veramente ancora sto venticello in provincia di Frosinone?

La classifica

Sembrerebbe proprio di si a giudicare dalla classifica pubblicata in queste ore, elaborata dal Sole 24 Ore su dati di 3b Meteo. Una graduatoria che fotografa il benessere climatico in 112 capoluoghi relativi al periodo 2013-2023. Bene ma solo per i venti.

La classifica finale dei 107 Comuni capoluogo di provincia è il risultato della media dei punteggi ottenuti dalle diverse città nei 10 indicatori climatici presi in considerazione. Numeri , validati dal team di meteorologi di 3Bmeteo. Per ogni parametro si calcola il valore medio giornaliero, annuale o decennale registrato in ciascuna città. Il tutto a partire dai dati meteo rilevati per fasce esaorarie sull’arco del periodo 2011-2021.

Così per ciascuna graduatoria si attribuiscono mille punti alla città con il valore migliore. Il punteggio scende in funzione della distanza rispetto alla prima classificata, fino allo zero attribuito all’ultima posizione. Alcuni indicatori sono considerati positivi (più alto è il valore migliore è la performance della città) altri negativi (più basso è il valore meglio è).

I dati che uniscono più centri urbani (Pesaro e Urbino, Barletta-Andria-Trani, Massa Carrara, Forlì Cesena), sono il risultato della media dei valori riferiti alle singole città. Inoltre. Nelle ondate di calore più giorni consecutivi di caldo vengono considerati come multipli di tre (es. 30 giorni consecutivi vengono considerati come 10 ondate). Per l’umidità relativa è stato calcolato prima il dato medio giornaliero, poi i giorni fuori dai parametri di comfort climatico. La temperatura percepita tiene conto anche dell’umidità e del vento. Sull’indicatore piogge è stato applicato un coeficiente di penalizzazione in base all’indice di siccità Spi calcolato sulla media di precipitazioni 2013-2023.

Il clima migliore

Foto © Depositphotos

Qual è la città italiana con il clima migliore? Secondo la classifica de Il Sole 24 ore/3BMeteo è la città di Bari con 768 punti quella che nel 2024 raggiunge la performance migliore.

Ai primi 10 posti della speciale classifica in Italia ci sono:

POSIZIONE CITTA’ PUNTEGGIO DIFF. TEMPERATURA 1° Bari 768 +1,46 2° Imperia 755 +0,51 3° Barletta 752 +0,52 4° Catania 731 +1,16 5° Pescara 728 +1,00 6° Livorno 716 +0,98 7° Chieti 698 +0.06 8° Brindisi 695 +0,41 9° Agrigento 695 +0,69 10° Cagliari 692 +1,55

Il clima a Frosinone

La provincia di Frosinone si piazza al 62^ posto su 107 province. Con questo dettaglio per ogni voce climatica presa in esame dal report.

RANK INDICATORE VALORE PUNTEGGIO 32° Soleggiamento – Ore di sole al giorno, media periodo 2008-2018 8,1 593,2 60° Indice di calore – Giorni annui con temperatura percepita >=30°C, media periodo 2011-2021 73,8 448,9 75° Ondate di calore – Sforamenti all’anno >=30°C per 3 giorni consecutivi, media periodo 2011 e il 2021 19,0 382,1 61° Eventi estremi – Giorni totali con accumulo di pioggia >40mm per fascia esaoriaria nel periodo 2011-2021 22,0 755,6 102° Brezza estiva – Nodi medi giornalieri di vento nella stagione, media periodo 2011-2021 3,4 132,2 73° Umidità relativa – Giorni annui fuori dal comfort climatico, >70% o <30%, media periodo 2011-2021 199,7 403,2 6° Raffiche di vento – Giorni totali con raffiche > 25 nodi nel periodo 2011-2021 24,0 983,6 93° Piogge – Giorni annui in cui piove con accumuli >2 mm in almeno una fascia oraria, media periodo 2011-2021 95,9 247,0 76° Nebbia – Giorni annui con nebbia in almeno una fascia esaoraria, media periodo 2011-2021 16,5 711,8 37° Giorni freddi – Giorni annui con temperatura massima percepita < 3°C, media periodo 2011-2021 2,0 915,4

Nel Lazio la città con il clima migliore è Roma che si colloca al 25° posto. Segue Latina al 38°, poi c’è Viterbo al 49°. Frosinone come detto è al 62°, ultima la provincia di Rieti all’ 88°.