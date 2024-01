Fondi per i Giovani, ecco i Comuni che avranno i soldi

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanzia 124.000 progetti per le nuove generazioni. Dove vanno quei soldi. In quali Comuni. E per fare cosa.

Per capire la portata della cosa bisogna tornare per un attimo con la mente a Scampia. Ed alla risposta data dal vulcanico Governatore della Campania Vincenzo De Luca al ministero dell’Istruzione Giuseppe Valditara impegnato in un piano di razionalizzazione. Tradotto: chiusura ed accorpamento delle scuole con pochi alunni. Con la sua prosa tanto forbita quanto tagliente, il Governatore ha fatto notare che anche vuote ma le scuole in Campania servono tutte: perché sono presidio di legalità, occasione per tenere impegnati i ragazzi dentro progetti e non sulla strada.

La questione sta tutta qui e per questo è finanziata anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano. Che ha 3 priorità strategiche, trasversali a tutte le misure del programma: mirano all’abbattimento delle disparità su 3 piani e cioè tra uomo e donna, tra giovani e non, tra il Sud e il resto del Paese.

Grazie allo studio dei progetti finanziati dal Piano, la Fondazione Openpolis ha analizzato quelli associati a misure che hanno i giovani come priorità strategica, vedendo dove saranno realizzati, con quante risorse e in quali ambiti di intervento.

IL QUADRO GENERALE

I dati aggiornati all’8 settembre 2023 dicono che quasi tutti gli investimenti che hanno come priorità i giovani (43 su 45) hanno superato la fase di selezione dei progetti. Cioè la scelta, attraverso procedure di gara, bandi e avvisi pubblici, degli interventi da finanziare. Non è possibile tuttavia sapere ancora quale sia lo stato di avanzamento dei lavori, né la spesa già effettuata.

Sono circa 124mila i progetti del Pnrr che dovrebbero contribuire allo sviluppo sociale ed economico delle nuove generazioni. I principali ambiti di intervento sono digitalizzazione (68mila progetti) e scuola, università e ricerca (42mila).

Mentre sono 34,6 i miliardi di euro il finanziamento del Pnrr destinato ai 123.860 progetti selezionati nell’ambito di investimenti che hanno come priorità strategica la parità generazionale.

Quali sono questi settori, traversali, che hanno come priorità i giovani, sui quali intervengono le risorse del Pnrr? Digitalizzazione, come detto, con 68.653 progetti. Scuola università e ricerca con 42.059 progetti. Inclusione sociale 6.842 interventi. Cultura e turismo 3.706 progetti. Impresa e Lavoro 1.538 progetti. E infine infrastrutture 1.062 progetti.

GLI INTERVENTI SUI TERRITORI

Openpolis ha approfondito i dati sugli interventi e i relativi importi per ricostruire un quadro dei territori in cui il Pnrr impatterà maggiormente con progetti dedicati ai giovani.

A livello regionale è la Lombardia il territorio più interessato, con 17.647 progetti per un importo totale di quasi 4 miliardi di euro. Seguono per risorse tre grandi regioni del sud: Sicilia (3,6 miliardi) Campania (3,4) e Puglia (3,3). E una del centro, il Lazio (2,7).

Milano è al vertice e sarà interessato da progetti dedicati ai giovani che complessivamente hanno un valore complessivo di 758 milioni di euro, gestiti non solo dall’amministrazione comunale, ma anche dalla regione e dalla città metropolitana. Con alcune correlazioni rispetto ai dati regionali, gli altri territori su cui ricadono più risorse sono i Comuni di Roma (639 milioni), Bari (582), Napoli (435) e Torino (413).

LA SITUAZIONE IN CIOCIARIA

Per i progetti per i giovani, il Comune di Frosinone avrà dal Pnrr quasi 50 milioni di euro: per la precisione 48,4 milioni di euro. Quello di Latina avrà invece 75,9 milioni di euro. Il Comune di Rieti avrà 52,6 milioni mentre quello di Viterbo 81,7 milioni.

Infine, i Comuni più rappresentativi della Ciociaria, riceveranno questi finanziamenti.

Città Importo Cassino €27.049.242,35 Sora €14.394.899,09 Alatri €13.446.732,32 Anagni €11.427.070,99 Ferentino €17.178.963,90 Ceccano €8.146.070,88 Isola del Liri €19.879.927,02 Pontecorvo €13.319.899,39 Fiuggi €9.303.386,73

(Foto di copertina © DepositPhotos.com)