Frosinone, via alle grandi manovre di mercato pensando al Monza

All’orizzonte la delicata partita col Monza in un periodo di grande difficoltà sul piano dei risultati (1 punto nelle ultime 5 gare). Martedì l’apertura del mercato invernale che dovrebbe regalare al Frosinone alternative e soluzioni in una rosa che va puntellata soprattutto nel reparto arretrato rimasto privo di terzini. Insomma il 2024 è iniziato e per il Frosinone si preannunciano giorni cruciali sia in campo che fuori.

Il match interno di sabato 6 contro la squadra di Galliani e Palladino diventa importantissimo per i giallazzurri che devono tornare a muovere la classifica dopo 3 sconfitte consecutive. Ed il mercato potrebbe dare una mano a Di Francesco con i primi rinforzi in arrivo nelle prossime ore ed in teoria già arruolati per la sfida contro i brianzoli.

La situazione

La priorità ad oggi sono i terzini. Marchizza tornerà solo a primavera. Oyono e Lirola sono fuori ed il loro recupero non è stato ancora precisato. Insomma servono degli innesti. Uno di questi dovrebbe essere Zortea, classe 1999, esterno a tutta fascia ambidestro. “Stiamo parlando con l’Atalanta”, ha confermato il direttore dell’area tecnica Guido Angelozzi. Il giocatore dovrebbe arrivare in prestito e consentirebbe a Di Francesco di recuperare un laterale di ruolo utile sia per un modulo con la difesa a 4 che a 3. Non è da escludere che possa essere pronto per il Monza.

Stesso discorso per Huijsen, 18 anni, difensore centrale della Juve. Anche l’olandese verrebbe prelevato in prestito. Angelozzi ha confermato l’operazione: Huijsen raggiungerebbe Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge con l’obiettivo di trovare minutaggio e mettersi in vetrina. Per il Frosinone un’alternativa in difesa considerando la perdurante assenza di Kalaj e permetterebbe a Di Francesco di impiegare senza problemi Monterisi sulla fascia ma anche di schierare la difesa a tre e a quattro.

Tuttavia gli interventi in difesa non finiranno a Zortea e Huijsen. Tornando ai terzini, piace il giovane il colombiano Salazar, un 2003 dell’Atletico Nacional. Sarebbe soprattutto un investimento per il futuro. E non da escludere l’ingaggio di qualche elemento di maggiore esperienza per la difesa che ha subito gol spesso per ingenuità dovute alla gioventù e allo scarso mestiere.

Tra i nomi attenzionati ci sarebbe il centrale turco-tedesco Gunter, in uscita dal Verona e già seguito in estate. Il difensore ha lavorato con Di Francesco con il qualche ha un buon rapporto. Per l’attacco c’è stato un ritorno di fiamma per Zerbin, 9 gol e 2 assist nel Frosinone 2 campionati fa. La punta piemontese, esplosa in Ciociaria, a Napoli non ha trovato troppo spazio (19 gare in 2 stagioni). E quindi potrebbe tornare in prestito. L’accordo c’è, manca il via libera del Napoli che sta temporeggiando.

La scommessa Ghedjemis

Guido Angelozzi

Il Frosinone ha praticamente chiuso per il giovane attaccante esterno francese di origine algerina. Ha già effettuato le visite mediche e nelle prossime ore dovrebbe aggregarsi al gruppo. Gli osservatori giallazzurri lo hanno scovato nella Serie C francese dove ha giocato col Rouen (16 presenze, 4 gol e 2 assist). Stesso percorso effettuato da Oyono diventato protagonista prima in B ed ora in A. “È un colpo in prospettiva – ha confermato Angelozzi ai microfoni di Tv Play – Ha bisogno di lavorare com’è stato per Oyono. Segnatevi il suo nome perché avrà un grande futuro”.

Insomma un’altra scommessa che il Frosinone vuole vincere ed i precedenti sono a dir poco confortanti. Fares Ghedjemis, nato 21 anni a Montetruil, arriverà a titolo definitivo per 300 mila euro. Per lui un contratto fino al 2028. Si tratta di un esterno di piede mancino che ama giocare a destra e rientrare sul sinistro. Dotato di un dribbling fulminante, è paragonato a Mahrez, ex stella del City di Guardiola e capitano dell’Algeria. È il sostituto naturale di Soulé e nelle intenzioni della società dovrà prendere il suo posto a giugno quando l’argentino tornerà alla Juve.

Lulic al Sudtirol, pista raffreddata

Karlo Lulic

Sarà un Frosinone molto attivo anche sul fronte cessioni. Sembrava fatta la cessione del centrocampista croato Lulic a titolo definitivo al Sudtirol con un contratto di 2 anni e mezzo. Ed invece nelle ultime ore la pista si è raffreddata. Secondo tuttomercatoweb.com potrebbe addirittura saltare. Lulic è approdato a Frosinone nel 2021 proveniente dallo Slaven Brelupo. In maglia giallazzurra 49 presenze, 2 reti e la promozione in Serie A la stagione scorsa. Un giocatore di qualità ma soprattutto molto disciplinato che si è fatto ben volere da tutti. Reduce da un serio infortunio, il centrocampista è rientrato a pieno regime. Ma fino a sabato scorso ha racimolato soltanto 2 apparizioni in campionato ed in Coppa Italia a Torino. L’esperienza al Sudtirol in Serie B potrebbe riannodare i fili di una carriera interrotta dall’incidente al ginocchio.

In lista di sbarco ci sono sicuramente Bidaoui (il Bari lo tiene sotto osservazione) ed il portiere Avella che dovrebbe trasferirsi al Brescia. Un punto interrogativo invece sul futuro di Baez: sembrava fatto il passaggio al Bari ma l’infortunio al ginocchio durante la gara con la Juve ha raffreddato l’affare. La società poi valuterà la situazione di quei giocatori impiegati poco come ad esempio Caso che piace parecchio al Palermo. Una situazione fluida. Molto dipenderà dalle offerte e dalla volontà dei giocatori.