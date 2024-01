Il cielo è… azzurro sopra il Frosinone Under 16

[SARANNO FAMOSI] Exploit della squadra guidata da Luigi Marsella: oltre al secondo posto in campionato, 3 ragazzi (Giora, Colafrancesco e Befani) sono stati convocati in nazionale per il “Torneo dei Gironi”. E’ un premio per il grande lavoro svolto dal tecnico di Alvito che si conferma un autentico “maestro”

Tre pennellate d’azzurro in un anno di transizione per il settore giovanile del Frosinone. È l’Under 16 di Luigi Marsella a regalare le soddisfazioni migliori: oltre al secondo posto, la squadra giallazzurra ha lanciato 3 giocatori nella Nazionale di categoria allenata dal ct Daniele Zoratto. Non capitava da oltre un decennio.

Un bel risultato, una sorta di ciliegina sulla torta che impreziosisce il lavoro svolto dal tecnico di Alvito tornato al Frosinone a distanza di 2 anni dall’esperienza nella Primavera. Il portiere Federico Giora, il difensore Filippo Colafrancesco e l’attaccante Lorenzo Befani, tutti classe 2008, sono stati convocati a Coverciano per il tradizionale ed importante “Torneo dei Gironi” che si terrà da venerdì a domenica.

Una vetrina importante

A Coverciano si ritroveranno i 60 migliori under 16 d’Italia, classe 2008, selezionati da Daniele Zoratto e dal suo staff. Tra questi appunto Giora, Colafrancesco e Befani, uno dei bomber del girone C con 12 reti segnate in 13 giornate. I convocati saranno divisi in tre squadre da 20 elementi ciascuna (Nazionale Under 16, Rappresentativa A e Rappresentativa B) prima di affrontarsi in un torneo amichevole.

La manifestazione si aprirà venerdì 19 (ore 15) con la partita tra Rappresentativa A e Rappresentativa B, mentre la Nazionale Under 16 scenderà in campo sabato (ore 15) e domenica (ore 11) rispettivamente contro la perdente e la vincente della prima gara. E’ un test probante per i ragazzi, una vetrina dove mettersi in mostra. L’Under 16 infatti è una delle categorie più importanti del settore giovanile nella quale si cominciano ad intravedere le qualità dei ragazzi in chiave futura.

Under 16 seconda nel nome di Marsella

La convocazione di Giora, Colafrancesco e Befani è la diretta conseguenza del grande campionato che sta disputando l’Under 16. La squadra giallazzurra è seconda con 27 punti conquistati in 13 gare (8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). A -5 dalla capolista Empoli. Secondo miglior attacco con 26 gol e terza difesa meno battuta (15 reti incassate). Nello scorso week-end rotondo successo per 4-1 sul campo del Cosenza.

Numeri notevoli che certificano la crescita del gruppo guidato da un “maestro” come Luigi Marsella. Il tecnico si sta confermando una garanzia. Oltre vent’anni di carriera, spesi soprattutto nel settore giovanile. Tanti giovani lanciati nel professionismo, risultati prestigiosi. Al Frosinone è arrivato per la prima volta nel 2011-2012 ed è stato subito un trionfo vincendo lo scudetto e la Supercoppa Allievi. Un risultato storico per il club ciociaro. Poi ha allenato la Primavera con ottimi risultati in campionato e Coppa Italia (quarti di finale dopo aver eliminato l’Inter). Dopo un paio di stagioni tra studio ed una parentesi al Ferentino, è tornato al Frosinone. La società gli ha affidato l’Under 16. E Marsella non si è smentito: secondo posto e persino 3 giocatori in Nazionale.

Le altre giovanili

L’Under 16 finora è la squadra migliore del settore giovanile frusinate. Male la Primavera dopo i fasti delle stagioni scorse. I giallazzurri sono ultimi con soli 3 punti in 17 turni. La società nelle ultime settimane ha effettuato degli innesti ma la situazione resta a dir poco complicata. Fanalino di coda anche l’Under 18 con 2 punti in 14 partite.

Campionati dignitosi per le altre compagini. L’Under 17 di Alessio Mizzoni è sesta a quota 19 (6 vittorie, altrettante sconfitte ed 1 pareggio). Settima posizione per l’Under 15 (17 punti in 13 incontri, 5 successi, 2 pareggi e 6 ko) e l’Under 14 (9 punti in 9 giornate, 3 vittorie e 6 sconfitte).