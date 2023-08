Il fotovoltaico? A Frosinone e Latina piace, ma ancora troppo poco

In Ciociaria ci sono meno di 1900 impianti per 100mila abitanti, addirittura 354 in meno rispetto ad una media nazionale non eccelsa

Sono 1 milione e 324mila gli impianti fotovoltaici attivi in Italia. Il dato arriva da Elmec Solar, azienda varesina che si occupa di progettazione e installazioni di infrastrutture per l’energia rinnovabile. E’ aggiornato al marzo del 2023 e dice che il primo trimestre di quest’anno ha registrato un aumento congiunturale dell’8,5%.

Il quotidiano economico “Il Sole 24 ore” ha elaborato oggi questi numeri e li ha tradotti in una mappa cromatica dell’Italia. Mappa sulla quale sono rappresentate, in arancione le province con un aumento inferiore alla media nazionale, in azzurro quelle invece con una performance migliore.

Sul podio laziale incrementa solo Rieti

Sul podio delle province che hanno visto il maggior incremento percentuale ci sono Genova, in Liguria, con un aumento del 13,03%, seguita da Rieti (Lazio, +11,92%) e Taranto (Puglia, 11,13%). All’estremo opposto, invece, si trovano Lecco (Lombardia, +4,01%), Savona (Liguria, +6,37%) e Salerno (Campania, +6,31%). Questo per quanto riguarda l’incremento nel primo trimestre del 2023 rispetto al dato di fine dicembre 2022.

Ma attenzione: non significa che siano i territori con più pannelli; potrebbero essere quelli che hanno deciso solo adesso di passare all’energia pulita fatta in casa. Per sapere allora quali sono le zone con più pannelli in assoluto si deve leggere un’altra tabella.

In numeri assoluti, la provincia con il maggior numero di impianti è quella di Roma, con 50.887, seguita da Brescia (Lombardia, 45.979) e Treviso (Veneto, 41.303). Per una maggiore comprensione della diffusione dei pannelli fotovoltaici nel paese, il Sole 24 ore ha scelto di calcolare l’incidenza degli impianti ogni 100mila abitanti.

Genova e Napoli maglie nere: pochi impianti

A livello nazionale, la media è di 2.249,96 impianti ogni 100mila abitanti. Anche in questo caso, l’arancione indica un valore inferiore alla media, l’azzurro uno superiore. Genova, la città che nel primo trimestre di quest’anno ha visto il maggior aumento, la seconda peggior provincia per incidenza. Qui ci sono 528,13 impianti ogni 100mila abitanti, va peggio solo a Napoli, dove ci si ferma a 474,21. Terzultima è Milano, con 943,38.

Foto: Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Anche Roma, la città che ha il maggior numero di impianti in numeri assoluti, si trova in basso nella classifica quando si rapporta il numero di pannelli alla popolazione residente. Con 1.286,04, sono solo sei le province che fanno peggio di quella della capitale. Molto meglio vanno invece le cose nel Triveneto.

La provincia con la maggior incidenza di impianti fotovoltaici rispetto alla popolazione è infatti Udine con 4917,02, seguita da un’altra realtà del Friuli Venezia Giulia, ovvero Pordenone, dove sono 4916,48 sempre ogni 100mila abitanti. Al terzo posto Treviso, con 4.714,34, città veneta che è anche la terza per numero assoluto di impianti.

Oltre a Veneto e Friuli, anche Emilia Romagna, Marche ed Umbria hanno valori superiori alla media nazionale in tutte le province. E lo stesso vale per la Sardegna, unica realtà del Mezzogiorno con un’incidenza di impianti fotovoltaici ogni 100mila abitanti superiore alla media nazionale in tutto il territorio regionale.

Viterbo, Rieti e Latina, ma Frosinone è ultima

Detto di Roma, la provincia che ha, ogni 100 mila abitanti, il maggior numero di impianti, è quella di Viterbo con 3.472. Segue quella di Rieti con 2.800. Poi quella di Latina con 2.188. Ultima, quindi con la colorazione in arancione sulla mappa cromatica dell’Italia, la provincia di Frosinone con appena 1.895 impianti x 100 mila abitanti. Ben 354 impianti in meno su tutto il territorio provinciale, rispetto alla media nazionale.

E le provincie laziali con il maggior incremento nei primi sei mesi del 2023? La provincia di Rieti ha fatto registrare la performance migliore nel Q1 2023 con un +11.92%.

Segue quella di Viterbo con 9.17%. Con un + 7.37% si attesta la provincia di Frosinone. Mentre all’ultimo posto, per incremento nei 3 mesi, si colloca quella di Latina con 6.59%.

Anche in questo caso Frosinone e Latina sono al di sotto della media nazionale, che del 8.5%.