Il Giudizio Universale: Frosinone-Cagliari 2-2

Il Pagellone di Frosinone-Cagliari 2-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Frosinone-Cagliari 2-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Frosinone, la beffa è di rigore: il Cagliari fa 2-2 all’ultimo tiro)

Il migliore

Dal 16’ s.t. Insigne

La gioia di Roberto Insigne

Firma il suo secondo gol in giallazzurro (e consecutivo) con una giocata degna della migliore tradizione di famiglia. Quel tiro a giro reso famoso dal fratello Lorenzo. Anzi il sinistro di Roberto è stato ancora più bello. Un pezzo di bravura che però stavolta non è valso i 3 punti.

Ancora una volta parte in panchina (finora mai titolarte) ma l’impatto è ottimo. Oltre al gol diventa un pericolo costante per gli avversari. Nel primo minuto di recupero ha la palla del 3-1 però non è preciso. Un Insigne così letale è per Grosso il classico asso nella manica.

Voto: 7,5

Turati

Il portiere Turati ha perso l’imbattibilità interna (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Subisce 2 reti in casa nella stessa partita quando nelle precedenti 6 gare era rimasto imbattuto. Niente nono clean sheet su 14. E’ il bello del calcio e per la legge dei grandi numeri prima o poi sarebbe capitolato.

Indeciso in occasione del primo gol di Luvumbo, si riscatta nel finale con un paratone su Kourfalidis che salva momentaneamente il risultato. Rispetto alle giornate precedenti è apparso meno sicuro.

Voto: 5,5

Sampirisi

Il difensore Sampirisi (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

L’avvio veemente del Cagliari lo sorprende ma poi prende le misure e porta a casa la prestazione. Tiene le consegne sulla fascia non rinunciando a qualche sortita in zona d’attacco.

Debole la conclusione al 23’: Radunovic para senza problemi.

Voto: 6

Lucioni

All’ultimo minuto di recupero un suo errore regala a Pavoletti la palla del clamoroso 2-3. Il Var lo salva ed annulla per fuorigioco di Lapadula. Non il miglior Lucioni, qualche affanno, d’altronde Lapadula è un cliente scorbutico. Attaccante spigoloso e scaltro. Tuttavia alla fine limita i danni.

Voto: 6

Ravanelli

Sbaglia completamente la lettura nell’azione del primo gol dei sardi. Complice anche l’uscita avventata di Turati, si fa uccellare da Luvumbo sul lancio di Carboni. Per il resto fa il suo dovere tenendo a bada gli attaccanti avversari. L’errore in avvio comunque pesa nella sua prova.

Voto: 5,5

Cotali

Matteo Cotali (Foto © Mario Salati)

E’ l’unica novità di formazione rispetto ad Ascoli. Gara ordinata in fase difensiva, al solito è molto attento e a sinistra non passa lo “straniero”.

Supporta le incursioni di Garritano appoggiandolo spesso e volentieri. Lascia il posto a Frabotta dopo 16’ della ripresa.

Voto: 6

Dal 16’ s.t. Frabotta

Un suo taglio per Mulattieri dà il là all’azione del raddoppio del Frosinone. In campo con decisione anche se non riesce trovare gli spazi per sfondare e trovare il fondo.

Voto: 6

Rohden

Rohden a segno col Cagliari (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Dopo aver segnato in nazionale contro il Messico, si ripete pareggiando la partita con un gol dei suoi (terza rete stagionale). Inserimento perfetto alle spalle del difensore sul traversone di Garritano e colpo di testa che non lascia scampo a Radunovic.

Continua il suo momento felice, agisce da esterno destro ma sovente s’accentra fino a diventare una vera e propria mezzala. Soprattutto nel primo tempo è sempre nel vivo della manovra, creando parecchi grattacapi alla difesa del Cagliari e in particolare a Carboni. Cala nella ripresa fino alla sostituzione con Bocic.

Voto: 7

Dal 32’ s.t. Bocic

Qualche spunto interessante a conferma del valore di un giocatore che può soltanto crescere.

Voto: s.v.

Mazzitelli

Il centrocampista Mazzitelli (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Commette l’ingenuità che consente al Cagliari di pareggiare. Una macchia su una prova più di sostanza che di qualità in una zona del campo dove i sardi potevano contare su giocatori importanti come Rog, Viola e Kourfalidis.

Una conclusione imprecisa. In pieno recupero l’episodio decisivo: il contatto con Lapadula, il fischio di Fabbri, un rigore che sta facendo discutere.

Voto: 5,5

Boloca

Tra i migliori per tecnica, tattica e corsa. L’esperienza in nazionale gli ha fatto bene. Copre un enorme porzione di campo, recuperando tanti palloni e rilanciando l’azione del Frosinone. Strappa applausi a scena aperta quando ferma Nandez e riparte a testa. Ha più di una chance per lasciare il segno ma conferma i suoi limiti nella finalizzazione.

Voto: 7

Garritano

Ha l’argento vivo addosso, conferma la statistica di giocatore che crea più occasioni da rete. Ed infatti confeziona l’assist per Rohden che sigla l’1-1. Anche nel secondo tempo imbuca per Boloca che tira fuori da buona posizione. Parte da centrocampista esterno sinistro ma con tante variazioni sul tema. Vince il duello con Di Pardo. Spende tanto e viene sostituito da Lulic.

Voto: 7

Dal 32’ s.t. Lulic

Grosso lo getta nella mischia per dare maggiore freschezza e robustezza al centrocampo.

Voto: s.v.

Mulattieri

L’attaccante Mulattieri (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Mette a dura prova i difensori sardi che lo soffrono maledettamente fin quando resta in campo. Una partita di spessore, piena di contenuti tattici e tecnici. Nel primo tempo con un tocco di prima mette davanti alla porta Moro che spara alto.

In occasione del gol di Insigne, è bravo ad amministrare il pallone di Frabotta e ad appoggiarlo con i giri giusti al fantasista campano. Conclude un paio di volte senza fortuna. Ancora titolare, diventa difficile rinunciarci.

Voto: 7

Dal 42’ s.t. Borrelli

Entra nel rocambolesco finale senza riuscire a mettersi in mostra.

Voto: s.v.

Moro

Fallisce un’occasione ghiotta nel finale di primo tempo, tirando alto davanti a Radunovic. Tanta fatica ma Capradossi è un difensore di ottimo livello. Meglio in altre partite, nella ripresa Grosso lo richiama in panchina per fare posto ad Insigne.

Voto: 5,5

Grosso

Il tecnico Grosso

Fino all’ultimo minuto di recupero aveva infiocchettato una “fugona” con ben 10 punti sulla terza (Genoa) e 7 sulla seconda (Reggina). Ed invece sul fil di sirena un’ingenuità di Mazzitelli gli ha negato la settima vittoria di fila ed un poderoso scatto in avanti.

Comunque sia il pari non ridimensiona il suo Frosinone che resta a +5 sulla Reggina ed allunga a +8 sul Genoa. Indovina le scelte iniziali e quelle in corsa, il gol di Rohden evidenzia il grande lavoro svolto negli allenamenti come ha confermato Garritano in zona mista. Certo qualche sbavatura c’è stata ma sono sembrati errori individuali più che di squadra.

Voto: 6,5