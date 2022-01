Il sorpasso di Giorgia: ora Fratelli d’Italia è il primo Partito

Sorpasso in vetta alla classifica del gradimento degli elettori. Fratelli d'Italia ora è il primo Partito. Ha scavalcato il Pd. Si allarga la forbice tra le coalizioni

Poca roba. Ma sufficiente per ribaltare la classifica. E per portare Fratelli d’Italia al primo posto nella classifica sul gradimento degli elettori Monitor Italia elaborata ogni settimana dall’istituto Tecné per l’agenzia Dire.

Il dibattito sull’elezione del Presidente della Repubblica, i silenzi e le strategie dei Partiti, hanno premiato FdI facendogli guadagnare un decimo di punto: appena uno 0,1%. Che però si determina nello stesso momento in cui il Partito Democratico perde uno 0,2%. Tanto basta per generare il passaggio di testimone in vetta: Fratelli d’Italia ora è prima con il 20,6% del gradimento, il Pd è secondo con il 20,5%.

Giorgia Meloni (Foto: Sergio Oliverio / Imagoeconomica)

Al terzo posto c’è sempre la Lega: in settimana ha guadagnato uno 0,2% che la porta al 18,5% dei consensi.

Le polemiche interne, le lacerazioni tra l’ala che si riconosce in Luigi Di Maio e quella che sta con Giuseppe Conte, la notizia dell’indagine sulle pubblicità di Moby a Beppe Grillo, hanno determinato il tonfo del Movimento 5 Stelle. Ha perso in un colpo solo più di mezzo punto: (-0,6%) ed ora è al quarto posto con con il 13,7%.

L’esposizione mediatica di Silvio Berlusconi e la ritrovata centralità di Forza Italia continuano ad alimentare l’onda di risaliita per gli azzurri che adesso sono al 9,3% grazie ad un decimo di punto conquistato (+0,1%).

In salita tutti gli altri: Azione/+Europa adesso è al 4,9% grazie ad un +0,1% maturato in settimana,. Sinistra italiana è al 2,5% dopo avere guadagnato un +0,2%. Segno positivo anche per Matteo Renzi e la sua Italia viva che sale al 2,3% incrementando d’un decimo di punto +0,1%; Europa Verde è al 2,2% (+0,1%).

Con i Fratelli sale anche la coalizione

Il trend delle coalizioni

Il risultato di Fratelli d’Italia, della Lega e di Forza Italia fanno compiere in una sola settimana un bel passo avanti alla coalizione di centrodestra. Il blocco Fdi, Lega, FI, NCI, CI negli ultimi sette giorni è salito dello 0,3%. La coalizione di centrodestra sta al 50,1%.

Si allarga la forbice con il centrosinistra che è in calo. La somma di PD, M5S, Articolo1, Europa Verde si attesta al 37,8%.

In calo anche la fiducia nel governo Draghi. Per gli analisti è la conseguenza dell’attenzione concentrata sul dibattito politico presidenziale. Ha distolto dalle notizie sull’azione di Governo Solo nell’ultima settimana l’esecutivo ha perso lo 0,6% ed ora il governo Draghi ha il 51,4% della fiducia. A metà febbraio, poco dopo essersi insediato, l’esecutivo raggiunse il 59% ma è arrivato a metà maggio anche poco sopra il 45%.

Non viene scalfita la fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anche negli ultimi sette giorni il capo dello Stato ha guadagnato lo 0,2% dei consensi. Ora Mattarella gode della fiducia del 76% degli italiani. Lo scorso 13 febbraio era al 70,4%.

