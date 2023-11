La Champion Training porta lo sport nel futuro digitale

Il club sorano apre una nuova frontiera: organizzerà a giugno un torneo nazionale di sanda totalmente gestito dall’intelligenza artificiale. Una grande novità per atleti e società che saranno agevolati nella loro attività grazie ad un'app ed un portale dedicati

Continua a collezionare medaglie ai campionati italiani di sanda CKA (arte marziale di origine cinese) e potrebbe bastare per essere orgogliosi. Ed invece la Champion Training di Sora vuole crescere ancora e far parlare di sé. Anche fuori dal tatami. E così il team porterà lo sport provinciale nel futuro digitale. Una rivoluzione che potrebbe aprire nuove opportunità ad atleti e club di ogni disciplina. La Champion infatti organizzerà a Sora una manifestazione nazionale di sanda che per la prima volta sarà totalmente gestita dall’intelligenza artificiale.

Una novità assoluta che impreziosisce e pone all’avanguardia la Champion Training a livello nazionale. Sarà un appuntamento di grande respiro con 700 atleti che arriveranno da ogni angolo del Bel Paese grazie anche alla tecnologia che favorirà non poco lo svolgimento delle gare.

L’intelligenza artificiale a servizio dello sport

La kermesse, denominata “Champion Cup”, si terrà il 15 e 16 giugno in collaborazione con Sanda Italia. Un appuntamento molto importante che come detto coinvolgerà 700 atleti ma tra dirigenti, familiari ed accompagnatori il numero dei partecipanti si moltiplicherà. Per 3 giorni Sora sarà al centro dell’attenzione con un ritorno d’immagine ed economico per l’indotto non indifferente. “Noi che giriamo tutta l’Italia per combattere, siamo fieri di organizzare per la prima volta Sora un evento così straordinario e importante”, sottolineano gli organizzatori.

Una manifestazione dunque complicata da organizzare e quindi l’intelligenza artificiale andrà in soccorso dei promotori. La Champion ha creato un portale e una applicazione che gestirà il torneo. Le scuole e gli atleti si potranno iscrivere online e caricare tutti i documenti necessari per il combattimento (una novità assoluta visto che ancora viene fatto con carta e penna). Inoltre le combinazioni degli atleti saranno gestiti dall’algoritmo e non dagli organizzatori.

Sarà possibile vedere l’ora esatta e il tatami su cui si dovrà combattere tramite l’applicazione (i foglietti verranno eliminati). Si vedranno i punteggi ottenuti e sempre l’algoritmo tranite i risultati e le penalità ottenute stilerà una classifica generale dove si eleggerà poi il miglior lottatore del torneo. Società ed atleti potranno organizzare il proprio viaggio e la propria permanenza a Sora. Hotel e ristoranti convenzionati potranno essere prenotati sul portale. Insomma tutto sarà gestito dall’intelligenza artificiale. La Champion Cup potrebbe diventare un modello, un progetto pilota che anche altre realtà sportive potrebbero adottare per gestire la loro attività.

Dodici medaglie d’oro

Tornando sul tatami, la Champion Training ha rappresentato il Lazio ai campionati italiani di Kung Fu e Sanda CKA che si sono disputati a Perugia presso il palazzetto dello sport Palabarton. Il team sorano si è confermato leader della disciplina, portando sul podio tutti i 19 lottatori di sanda e sanda light. Il bilancio straordinario parla di 12 medaglie d’oro e 9 d’argento. Tra i combattimenti più importanti della 2 giorni quelli di Luca Iafrate per il titolo sanda -65 Kg Seniores e Nicolò Vona per -80 Kg Seniores. Entrambi si sono confermati campioni italiani.

Questi i medagliati della Champion: Andrea Di Pede 2° classificato, Davide Boi 1°, Giada Pelle 2°, Gianluca Martino 1°, Noemi Terrinoni 2°, Samuele Spinelli 2°, Manuel Mezzone 1° Sofia Restaino 1°, Stefano Di Girolamo 1°, Luca Iafrate 1°, Nicolò Vona 1°, Noemi Pelle 2°, Sofia Prisco 1°, Simone Terrinoni 2°, Gabriele Cristini 1°, Cristian Lupo 1°, Francesco Cristini 1°, Giovanni Forte 1°, Federico Villa 2°.