La prima pista ciclabile con la scadenza: come la mozzarella

La prima pista ciclabile 'con scadenza' come la mozzarella. Un modo per decidere e poi decidere anche il contrario. Un colpo al cerchio ed uno alla botte.

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

A Latina siamo pionieri, facciamo per primi le cose che gli altri faranno dopo. La novità? A Latina abbiamo la prima pista ciclabile al mondo, con la scadenza: come la mozzarella di bufala.

In Piazza del Popolo il Comune ha fatto la pista ma tra tre mesi la toglie. Una pista in precario. Come i gazebo, i dehors, le verande coperte: roba che realizzi ma poi dopo un po’ di tempo, quando è passata la stagione, la smonti e torna tutto come prima.

Ecumenismo viabile

Matilde Celentano

Il sindaco Matilde Celentano ha deciso con arguzia: accontentando i ciclisti ma anche gli appiedati e non ha deluso gli automobilisti. sentite le esigenze dei motociclisti. Siamo all’ecumenismo viabile.

Piazza del popolo torna anche alle auto ma solo a metà, l’isola pedonale resta ma più piccola. Tutto chiaro, tutto coerente e preciso.

La giunta Celentano e tutta la sua patriottica filiera passeranno alla storia per il decisionismo. Il richiamo a Carlo Alberto, il re tentenna, viene facile. Lui decideva e ci ripensava e forse i patrioti a lui si ispirano essendo profondi conoscitori della storia Patria e della portata storica di questa filiera di governo che parte dal condominio e arriva direttamente all’Onu.