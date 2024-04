Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 29 aprile 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 29 aprile 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Caterina da Siena. Vergine, dottore della Chiesa, Patrona d’Italia e d’Europa: santa Caterina da Siena è ricordata dalla liturgia il 29 aprile di ogni anno. Sposa di Gesù Cristo da cui ebbe il sigillo delle stimmate, si adoperò con ogni sforzo per la pace, per il ritorno del papato a Roma e per l’unità della Chiesa. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 29 APRILE 1994

Decapitati dalle lamiere dell’auto. Ore 21: cinque morti sulla Frosinone-Sora. Sono deceduti la preside e tre professori del “Commerciale” di Sora Benedetto Croce. In coma un soccorritore che aveva scavalcato la corsia: è precipitato nel vuoto. Sulla Golf viaggiavano: Onorato Margani, 33 anni; Mariella lannucci e Maria Rosaria De Vittoris entrambe di 26 anni. Con loro Domenica Cence, 70 anni. La Citroen che si e scontrata frontalmente era condotta da Enzo lafrate di 35 anni.

Conca di Sora, aviso di garanzia all’ex Dc Citaristi. Si allargano le indagini avviate per far piena luce sui lavori degli impianti di irrigazione. L’ex segretario amministrativo, accusato di aver incassato un miliardo, sara sentito in procura, a Cassino, tra 15 giorni.

CASSINO / Ancora mistero sul nuovo assessore. Il sindaco in difficoltà per sostituire Montanelli. Questa sera in Consiglio si discuterà anche del futuro ospedale, dopo i segnali preoccupanti arrivati dalla Regione.

Videocolor, accuse dei Cobas dopo l’infortunio mortale. Costretti a ritmi infernali Intanto procede l’inchiesta dell’Ispettorato del lavoro sulle misure di sicurezza in fabbrica. Oggi pomeriggio si terranno a Ferentino i funerali di Giulio Simoni schiacciato da una palina alla catena di montaggio.

