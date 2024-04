Il Consiglio di Stato ribadisce: i voti per Ciacciarelli vanno contati tutti

Il Consiglio di Stato ja chiarito che i voti delle scorse Regionali espressi in provincia di Frosinone vanno ricontrollati tutti. Per verificare quante preferenze ha preso effettivamente Pasquale Ciacciarelli. In ballo c’è un seggio alla Regione Lazio. Già trovati 69 voti in più nelle bianche e nulle. Udienza ad ottobre