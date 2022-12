Latina, se al Comune mancano gli esperti

Ecco il programma degli incarichi: luce su condono, antiabusivismo, gestione dei rifiuti. Latina si prepara: le assunzioni programmate con i concorsi potrebbero non bastare. Il Commissario prepara allora una serie di contratti a termine.

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Mancano i tecnici: all’Urbanistica ed al Condono. E mancano anche direttori di esecuzione del contratto. Che il Comune di Latina soffrisse, e molto, di carenza di personale, era noto. Tanto che sono stati avviati concorsi per le assunzioni, tuttora in fase di svolgimento, tra la fase di preselezione e la prova scritta, in vista delle assunzioni, da attuare entro il 31 dicembre. (Leggi qui: Se per fare i concorsi occorrono 20 anni).

Carenza tale che da questi concorsi, entro fine anno, potrebbero essere assunte subito addirittura una cinquantina di unità: quasi il triplo delle venti previste inizialmente.

Troppi vuoti, il concorso può non bastare

Il commissario Carmine Valente

Ma quelle figure, tra istruttori amministrativi contabili e istruttori tecnici, oltre a quelli di vigilanza, oltre agli istruttori direttivi, potrebbero non essere sufficienti per coprire caselle specifiche. E ora il commissario del Comune, Carmine Valente, con propria delibera con i poteri di Consiglio comunale, corre ai ripari, approvando fin d’ora un programma di incarichi esterni, con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa, in particolare relativi al settore Urbanistica, Suap e Sue e al settore Ambiente.

Si tratta di 12 figure, tra cui spiccano per primi due esperti in materia di urbanistica ed edilizia, nello specifico ambito del condono edilizio. Questo è infatti un vecchio tasto, storicamente dolente, dell’amministrazione di piazza del Popolo: migliaia di pratiche di condono edilizio che pendono. Capita spesso infatti che vengano approvati condoni di pratiche risalenti anche all’epoca dei vecchi condoni, anche oltre venti anni fa.

Questo perché, in carenza di personale, il lavoro di esame delle pratiche, soprattutto quelle più delicate, relative a edifici eretti in zona a vincolo, prosegue a rilento. Un obiettivo, quello del completamento delle pratiche, che tocca anche le casse comunali, con introiti diretti.

Agraria ed antiabusivismo

Altre due figure sono poi esperti nello specifico ambito dell’antiabusivismo, ulteriore tasto dolente per Latina, con centinaia di denunce da esaminare ogni anno, che possono portare, in caso sia riscontrato l’abuso, all’ordinanza di demolizione e, in caso di inottemperanza, all’acquisizione del bene.

Infine, due esperti in materia agraria, necessari per diversi scopi, non ultimo quello dell’esame dello stato delle alberature presenti in città: nei giorni scorsi è stato infatti deciso l’abbattimento di una cinquantina di pini ormai pericolosi lungo via Epitaffio.

Veniamo poi al settore Ambiente, ambito delicatissimo in quanto a questo fa capo anche l’Azienda dei beni comuni che gestisce raccolta e smaltimento dei rifiuti. E tra le sei figure richieste c’è anche un direttore di esecuzione del contratto di igiene urbana. Ovvero colui il quale controlla e verifica che il contratto sia eseguito secondo norma. L’incarico di tre anni ha come obiettivo specifico quello dell’incremento della raccolta differenziata. E lo stesso obiettivo è anche per la figura dell’esperto in supporto tecnico legale.

In difesa della bandiera blu

C’è poi un esperto in supporto tecnico per audit ambientali, che dovrà occuparsi del perseguimento degli obiettivi per le certificazioni necessarie al mantenimento della Bandiera Blu per il lungomare di Latina. Infine, altri tre direttori di esecuzione del contratto, in questo caso però relativi all’accordo quadro di manutenzione del verde pubblico.

Tutte figure dunque che devono essere già formate, esperte del settore in cui devono immediatamente andare a operare.