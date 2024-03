Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 15 marzo 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 15 marzo 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Zaccaria, Papa. Ultimo Papa greco, Zaccaria sale al Soglio petrino nel 741. La situazione del tempo era burrascosa, tensioni con l’Impero d’Oriente e i Longobardi a scorrazzare per l’Italia. Zaccaria si distingue per la sua capacità di mediazione. Consacra re Pipino il Breve, prima investitura da parte di un Papa. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 15 MARZO 1994

Fatture per 150 milioni a sostegno delle accuse contro il direttore. L’inchiesta ministeriale sul Conservatorio. Oggi un docente presenterà al ministro della Pubblica istruzione un documento che elenca nel dettaglio le spese sostenute dalla scuola con i fondi regionali per incidere il disco del capo dell’istituto.

FIUGGI / Guerra tra Comune e Ciarrapico. La Cassazione deciderà a giorni

CASSINO / Scomparsi cento miliardi. La Regione taglia i fondi per costruire il nuovo ospedale. I perché della decisione. L’assessore alla Sanità D’Amata: «Una presa in giro». L’ex responsabile dell’assessorato Antonio Signore due mesi fa aveva detto che i soldi erano pronti, invece non era vero.

Licenza edilizia scaduta: sequestrato un cantiere del valore di 10 miliardi. Urbanistica: maxi indagine dei carabinieri. Dodici persone, proprietarie di manufatti sono state denunciate. I controlli continueranno sino alla fine del mese: vengono eseguiti dall’alto con l’ausilio di un elicottero.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 15 marzo 2024.