Occupazione, a Frosinone nessuna Festa della Donna

In Italia, Lazio ha recentemente equiparato gli stipendi di uomini e donne, ma persiste un divario occupazionale soprattutto al Sud. OpenPolis indica che il 62,9% delle donne tra i 25-49 anni lavora a livello nazionale, con picchi del 78,2% in Trentino-Alto Adige e minimi del 42,1% in Sicilia. A Frosinone, soltanto il 57,6% delle donne è occupato.

Il Lazio ha colmato la lacuna solo un paio di anni fa: equiparando gli stipendi tra uomini e donne che fanno lo stesso lavoro. Ma la strada per la concreta parità è ancora lunga. Lo mette in evidenza OpenPolis con una interessante indagine pubblicata proprio in queste ore, descrive l’occupazione femminile in Italia nel 2021 tra 25 e 49 anni.

Sono ampie le distanze nord-sud nell’occupazione femminile tra 25 e 49 anni: al Nord lavora il 73,4% delle donne contro il 47,1% occupato al Sud.

I numeri nazionali

A livello nazionale nel 2021 le donne occupate della fascia demografica compresa 25/49 anni sono state il 62,9%.

Si tratta però di una dinamica che varia molto all’interno del Paese: se nei territori settentrionali il valore si assesta al 73,4% e in quelli del Centro al 66,4%, nel Sud è pari al 47,1%, meno di 1 donna su 2.

Attraverso i dati raccolti nell’ambito del censimento permanente, Openpolis ha ricostruito le distanze sul territorio nazionale. A livello regionale, la percentuale di occupate maggiore si registra in Trentino-Alto Adige (78,2%), seguita da Valle d’Aosta (75,5%) e Lombardia (73,9%). Al di sotto del 50% invece in Puglia (49,8%), Calabria (46,5%), Campania (43,3%) e Sicilia (42,1%).

La tendenza rilevata a livello nazionale si può ritrovare anche nelle amministrazioni locali. Nei Comuni del centro-nord del Paese la quota di donne occupate nella fascia 25-49 risulta generalmente maggiore rispetto a quella rilevata al Sud. Tra i capoluoghi sono in tutto 44 quelli che registrano un’incidenza maggiore del 70% e si trovano tutti nell’area centro-settentrionale. Quello che riporta la quota maggiore è Belluno (81,1%), seguito da Bolzano (77,1%), Trento (76,6%) e Cuneo (76,5%). Sono invece 17 quelli in cui la percentuale si assesta al di sotto del 50%, tutti nel Mezzogiorno. I valori minori si registrano a Palermo (43,1%), Catania (41,4%) e Napoli (41%).

Sono in tutto 48 le province italiane in cui oltre il 70% delle donne con un’età compresa tra i 25 e i 49 anni risultano occupate.

LA SITUAZIONE NEL LAZIO:

Comune Donne nella fascia 25-49 Donne occupate nella fascia 25-49 anni Incidenza di donne occupate della fascia 25-49 anni Frosinone 6.692 3.855 57,6% Roma 431.303 286.804 66,5% Viterbo 10.304 6.639 64,4% Rieti 6.730 4.569 67,9% Latina 20.212 12.563 62,2%

Come è facile rilevare, tra i Comuni capoluogo del Lazio Frosinone fa registrare la percentuale più bassa con appena 3855 donne che lavorano.

Ben 10 punti percentuale in meno rispetto al primo che è Rieti. E comunque mentre tutti gli altri Capoluoghi sono sopra il 60%, Frosinone è l’unico a posizionarsi al di sotto.

E QUELLA IN PROVINCIA DI FROSINONE

Comune Donne nella fascia 25-49 Donne occupate nella fascia 25-49 anni Incidenza di donne occupate (%) Cassino 5.589 3.162 56,6 Sora 3.819 2.175 57,0 Alatri 4.552 2.523 55,4 Anagni 3.316 1.990 60,0 Ceccano 3.565 2.065 57,9 Ferentino 3.209 1.847 57,6 Pontecorvo 1.931 1.051 54,4 Isola d. Liri 1.548 908 58,7 Veroli 3.137 1.645 52,4

Tra i Comuni Ciociari più rappresentativi per numero di abitanti, la percentuale più alta si registra ad Anagni, forse anche per la presenza dell’importante polo industriale e del relativo indotto. Mentre quella più bassa si segnala a Veroli.