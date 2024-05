Campoli: «Ora una Paliano inclusiva e attrattiva»

La sfidante del sindaco Alfieri. Nonostante sia stata in amministrazione al suo fianco per dieci anni. L'alleanza con quelli che erano gli avversari. I progetti, le proposte, la visione di Eleonora Campoli

Ancora poche ore ed Eleonora Campoli depositerà la sua lista “Insieme“. Lancerà così in maniera ufficiale la sua sfida al sindaco uscente Domenico Alfieri con cui ha condiviso dieci anni di amministrazione e vita politica nel Pd. Con ruoli di primo piano: più volte è stata assessore. Questa volta ha deciso di fare una scelta diversa. E spiega il perché.

Perché questa scelta, quale è stato il momento di chiudere con questa esperienza di cui lei è stata protagonista?

«A Paliano tutti conoscono il mio impegno nelle specifiche deleghe assegnatemi a suo tempo dal sindaco Domenico Alfieri. Amministrare è cosa assai complicata, anche quando nella tua squadra di governo non trovi la giusta armonia, collaborazione e spinta propositiva da parte di tutta la giunta. Ho sempre anteposto gli interessi dei miei cittadini, dei progetti che sono riuscita a far finanziare, dei tanti piccoli drammi umani che grazie a questo ruolo sono riuscita a lenire… Da qui la scelta sofferta di non chiudere prima con l’amministrazione ma di riuscire a far decollare i progetti su cui tanto ho lavorato e di cui vado orgogliosa».

Uno dei suoi slogan è “Il coraggio di cambiare” mentre il sindaco Alfieri parla di continuità…

Eleonora Campoli

«Il coraggio del cambiamento arriva quando la tua coscienza, pensando al bene del tuo territorio e dei cittadini che rappresenti, supera i tradizionali schemi della politica e segna in modo chiaro una strada nuova per il rilancio del paese in cui vivi ed in cui sei orgogliosa di crescere i tuoi figli»

Guiderà l’area di quella che è stata l’opposizione cara all’ex sindaco Sturvi. Cosa la lega a questa parte dopo che per anni vi siete contrapposti in consiglio?

«Guiderò con orgoglio ogni persona di buon senso che ha a cuore il bene di Paliano. Con Sturvi e con il suo gruppo ho avuto sempre un confronto propositivo sul merito trovando in Consiglio, come gli atti certificano, una convergenza su esigenze reali nell’interesse della cittadinanza. Ringrazio già oggi questa squadra fantastica composta da uomini e donne coraggiose, capaci di mettere da parte le simpatie della politica nazionale e di individuare un programma chiaro e aderente alle esigenze dei palianesi con cui ci misureremo fin dal primo giorno di amministrazione».

Cosa intende fare di differente per Paliano?

L’inaugurazione del comitato

«Oggi Paliano paga sulla testa delle persone una visione miope di sviluppo, in un paese con mille potenzialità, ma con una guida non all’altezza della sfida. Fin da subito ho cercato ed individuato le criticità che secondo la popolazione sono più imminenti. Le risposte combaciano con il nostro programma e lo hanno. Desidero, sogno e realizzerò insieme alla mia squadra una Paliano in cui ogni cittadino si senta soddisfatto di far vivere la propria famiglia. Una Paliano inclusiva per chi ha meno, attrattiva per i visitatori e vivibile e fruibile per cittadini ed imprese. Una nuova Paliano coerente con la propria storia, ma che non teme di guardare avanti».

La gente partecipa sempre meno alla politica: vale anche per le Comunali di Paliano?

«Una partecipazione mai vista, propositiva e con la voglia di chi cerca nella guida amministrativa un faro da seguire. E’ gratificante toccare con mano le esigenze della popolazione e grazie agli anni di amministrazione poter individuare, insieme agli interessati, soluzioni e progettare il futuro. Ogni volta che ascoltiamo la piazza, le persone, il volere del popolo possiamo crescere e rafforzare le idee di buona e sana amministrazione che abbiamo in testa».

La sua lista che lista sarà?

Palazzo Colonna a Paliano

«La lista vincente! La lista di cui i cittadini si possono fidare e possono poter finalmente veder realizzato ogni parte del programma. Non il classico libro delle favole che puntualmente qualcuno propone, ma una road map di buona amministrazione. Una lista in cui le competenze, il radicamento al territorio e la voglia di lavorare per il bene comune, hanno motivato tutti i candidati a far parte del nostro progetto. Una squadra con il giusto mix tra esperienza e rinnovamento, che apre sicuramente il cammino ad una nuova generazione di amministratori. Da qui il nome della lista civica Insieme e lo slogan Il Coraggio di Cambiare. Riteniamo sia arrivato il tempo delle competenze, del merito e della buona e sana amministrazione fatta a servizio della comunità, con l’unico obiettivo di dare senza ricevere nulla in cambio, se non vedere il nostro paese crescere e prosperare».

Siamo a poche ore dalla presentazione delle liste pensa che sarà l’unica sfidante di Alfieri o potrebbe esserci un’altra sorpresa?

«Credo che chi non ascolta i buoni consigli prima o poi deve ascoltare la voce dei cittadini. Io ho scelto in coscienza di dover terminare un ciclo della mia esperienza politica ed iniziare una nuova sfida con un gruppo di persone eccezionali, dal valore umano e professionale ineccepibile. Sono certa che questa scelta venga compresa dai cittadini di Paliano, che accordandoci la fiducia potranno far rivivere i vecchi fasti a Paliano. Altre scelte, polemiche e pettegolezzi non appartengono a me e alla mia squadra».