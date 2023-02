Palermo-Frosinone, la sfida infinita: biglietti a ruba e febbre già alta

[ATTESA ALLE STELLE] Malgrado manchi più di una settimana dal fischio d’inizio, tiene già banco la partita tra rosanero e giallazzurri. I tifosi siciliani sono mobilitati e sognano la rivincita della discussa finale playoff del 2018. In poche ore venduti oltre 2.300 tagliandi, la gara attenzionata dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive

Il Palermo sarà impegnato nell’anticipo del venerdì sera a “Marassi” contro il Genoa. Il Frosinone invece scenderà in campo il giorno dopo allo “Stirpe” contro il Cittadella. Ma già tiene banco una partita che dal 16 giugno del 2018 sembra non finire mai. Malgrado manchi più di una settimana dal fischio d’inizio di Palermo-Frosinone (sabato 18 febbraio alle 14), il clima soprattutto nel capoluogo siciliano è già surriscaldato. Il ricordo della finale playoff che consegnò la promozione in Serie A ai ciociari e dei tanti veleni è ancora vivo. L’attesa è tanta e il tam tam dei tifosi sui social è partito.

La società rosanero ha aperto la prevendita e la risposta è stata altissima. Al “Barbera” si annuncia il tutto esaurito per una sfida dai mille risvolti tra 2 squadre che stanno disputando un bel campionato. Tuttavia a quasi 5 anni da quella sfida sarebbe ora di abbassare i toni e ricondurre il tutto ad una partita di calcio tra 2 ottime squadre. Un bel contributo lo potrebbero dare gli allenatori Eugenio Corini e Fabio Grosso, due ex, e personaggi di grande carisma.

State buoni se potete

Sampirisi e Di Mariano nella gara d’andata

I tifosi rosanero sono già mobilitati e in poche ore sono stati già venduti oltre 2.300 biglietti che si aggiungono agli 11.465 abbonati. Non è escluso il tutto esaurito al “Barbera”. I supporters rosanero non vogliono mancare ad una gara diventata alla stregua di un derby. In molti l’hanno definita la partita dell’anno. Sognano la rivincita della finale che non è arrivata all’andata quando il Frosinone si è imposto per 1-0.

Sui social i tifosi hanno suonato la carica per riempire lo stadio ed incitare i propri beniamini. Toni anche accesi da parte di alcuni. Non mancheranno i sostenitori giallazzurri che nei limiti delle disposizioni degli organi competenti non mancheranno all’appuntamento e seguiranno la capolista in una trasferta che si preannuncia tra le più complicate del campionato.

Sotto la lente dell’Osservatorio

Lo stadio “Stirpe” invaso dai tifosi dopo la finale playoff del 16 giugno 2018 vinta dal Frosinone

La partita del “Barbera” è stata attenzionata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, presieduto dal dirigente generale di pubblica sicurezza Paolo Cortis. Una gara a rischio secondo l’organismo del Ministero degli Interni che ha suggerito al Gos una serie di misure da adottare come la vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Frosinone esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società Frosinone.

Inoltre viene consigliato l’impiego di un adeguato numero di steward ed il rafforzamento dei servizi anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio come previsto da specifiche disposizioni di settore. Ma al di là delle disposizioni, l’attenzione dovrà essere massima da parte delle Forze dell’Ordine ed anche delle società. La prevenzione in questi casi è fondamentale e può essere decisiva per scongiurare problemi.

La sfida infinita.