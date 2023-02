Regionali 2023 – Lo spoglio in diretta

Elezioni Regionali del Lazio 2023. Lo spoglio in diretta. Tutti i Comuni e tutti i risultati minuto per minuto

15.55 – Abbruzzese (Centrodestra) dallo studio di Teleuniverso: «Fratelli d’Italia dovrebbe vedere eletti venti consiglieri regionali, Lega e Forza Italia quattro per uno, infine un altro della Lista del Presidente Rocca».

15.45 – Exit Poll: Francesco Rocca (Centrodestra) 50-54%, Alessio D’Amato (Centrosinistra) 30-34%, Donatella Bianchi (M5S-Polo Progressista) 10-14%. Il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore, dal comitato elettorale di Daniele Maura (FdI): «Un’affluenza così bassa non si era mai registrata. Il 20% in meno deve far riflettere, soprattutto chi ha preferito parlare di Sanremo più che dire ai cittadini che si votava. Questa è stata anche la risposta ai dieci anni di Zingaretti».

15.20 – Exit Poll: Rocca (Centrodestra) 48-52%, D’Amato (Centrosinistra) 29-33%, Bianchi (M5S-Polo Progressista) 14-18%. Secondo Mario Abbruzzese, tra i leader provinciali di Centrodestra, «manca il voto di opinione per i Cinque Stelle, elettori di Centrosinistra schifati, invece c’è l’orgoglio del cittadino di votare per il Centrodestra». Il candidato del Pd Libero Mazzaroppi, parlando delle correnti del Pd, avrebbe voluto «l’amalgama che non c’è stata, una linea comune, non come alle Provinciali con una parte del Pd alleata di FdI». L’assessore di Ceccano Riccardo Del Brocco (FdI): «L’astensionismo? Le campagne elettorali sono last minute, durano venti giorni, prima c’era una potenza di fuoco diversa da quella di oggi».

15.15 – Nello studio di Teleuniverso le certezze del già presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese: «Vittoria di Rocca fuori discussione, bisogna soltanto aspettare di sapere il peso dei Partiti». Riccardo Del Brocco (FdI), assessore comunale di Ceccano, è sicuro di chi spiccherà nel Centrodestra: «Vittoria netta di Rocca, Fratelli d’Italia locomotiva con risultato stratosferico. La bassa affluenza? Se c’è qualcuno che va a votare, sono i nostri, perché Partiti come FdI hanno radici lontane e una propria struttura».

Il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi, candidato del Pd al Consiglio regionale, commenta così: «Sapevamo di combattere una battaglia difficile, di ribaltare un pronostico sfavorevole. La mancata alleanza con i Cinque Stelle, che ancora governa nella Giunta regionale con il Pd, ha probabilmente fatto riflettere moli elettori».

15.10 – Il primo Exit Poll (Consorzio Opinio per la Rai) dà Francesco Rocca in una forbice tra 50.5 e 54.5%, Alessio D’Amato 30-34%, Donatella Bianchi 10.5-14.5%. Per ora calma piatta nei quartieri generali di Fratelli d’Italia e Partito Democratico: i comitati elettorali di Daniele Maura (FdI) e Sara Battisti (Pd), candidati di punta. Il segretario provinciale del Pd Luca Fantini si è attivato nei seggi sin da subito, tanto da essere definito “Segretario operaio”.

14:55 – Via alla maratona elettorale sulle Regionali 2023: live su Teleuniverso e su Alessioporcu.it. Tra 5 minuti ci sarà la chiusura dei seggi e poi il via allo spoglio che determinerà il nome del nuovo Presidente della Regione Lazio ed i nuovi Consiglieri Regionali. Una tornata tra le più indecise ed indecifrabili. L’affluenza alle urne nella giornata di domenica è stata la più bassa nella storia elettorale del Lazio. E questo mette in discussione tutti i sondaggi effettuati nelle settimane scorse. (Leggi qui).