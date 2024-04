Un Turati maestoso ingabbia il Bologna

Allo Stirpe il Frosinone domina i primi 45' ma si vedono negare la gioia del vantaggio per due volte da Skorupski su Cheddira. Nella ripresa match più equilibrato, la squadra di Di Francesco non corre mai pericoli veri se non nel finale.

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

FROSINONE-BOLOGNA – IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): Turati; Okoli, Romagnoli, Bonifazi; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli (40’ st Garritano), Reinier (20’ st Brescianini), Valeri (20’ st Lirola); Soule (40’ st Cuni), Cheddira (31’ st Seck).

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Marchizza, Baez, Kaio Jorge, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen (31’ st Kristiansen); Freuler, Aebischer (24’ st Fabbian); Orsolini (31’ st Ndoye), Ferguson, Saelemaekers (1’ st Urbanski); Zirkzee (36’ st Castro).

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Karlsson, Ndoye, Corazza, El Azzouzi, De Silvestri.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: signor Daniele Orsato di Schio (Vicenza); assistenti Ciro Carbone di Napoli e Alessandro Giallatini di Roma2; Quarto Uomo Collu di Cagliari; Var Paolo Valeri di Roma2, Avar Francesco Meraviglia di Pistoia.

Note: spettatori totali: 14.986; abbonati: 10.684; Spettatori paganti: 4.302 (di cui 1.004 ospiti); Totale incasso compreso rateo abbonamenti: euiro 333.902,57; angoli: 4-2 per il Frosinone: ammoniti: 11’ pt Saelemaekers (B), 43’ pt Romagnoli (F), 26’ st Kristiansen (B), 44’ st Lykogiannis (B); recuperi: 1’ pt; 4’ st.

Si chiude 0-0 Frosinone-Bologna, con Turati miracoloso a tempo scaduto su Ndoye e poi tiro alto dello stesso attaccante rossoblu. Nel primo tempo il Frosinone può recriminare sicuramente per i due grandi interventi di Skorupski entrambi sull’intraprendente Cheddira. Ripresa più equilibrata ma la squadra di Di Francesco applica alla perfezione i dettami tattici e imbriglia il Bologna che solo a 5” dal 94’ ha l’unico sussulto del match.

IN CAMPO

Foto: Massimiliano Pistilli

Di Francesco prosegue nel solco tracciato dopo il pareggio di Genoa e conferma il 3-5-2 con 2 novità rispetto al ‘Ferraris’. Davanti a Turati c’è il ritorno in campo a 2 mesi e mezzo dall’infortunio (ultima presenza nel finale di Frosinone-Cagliari) di Bonifazi nel pacchetto di difesa completato da Romagnoli e Okoli. Sulle corsie Valeri e Zortea, in mezzo al campo rientra dal 1’ Mazzitelli al fianco di Barrenechea, in attacco la coppia Soulé-Cheddira. Out nel Frosinone Brescianini, Monterisi, Harroui, Oyono oltre a Caso, Bidaoui e Kalaj.

Nel Bologna ci sono tutti gli effettivi. E per Thiago Motta c’è imbarazzo della scelta. Tra i pali torna Skorupski, difesa a quattro con Posch, Lucumi, Calafiori e Kristiansen che vince il ballottaggio con Lykogiannis. Davanti alla difesa la coppia di mediani composta da Freuler e Aebischer alle spalle del terzetto di trequartisti formato da Orsolini, Ferguson e Aebischer a sostegno di Zirkzee.

SKORUPSKI DECISIVO SU CHEDDIRA

Reinier

Parte all’attacco il Bologna ma Saelemaekers è ben contenuto da Okoli a destra. E subito partita maschia che il signor Orsato dà l’impressione di voler tenere in pugno con autorevolezza. Romagnoli francobolla Zirkzee, sul ribaltamento di fronte Valeri innesca Reinier in area, controllo del brasiliano e tiro di destro a giro che prende in pieno Lucumi.

Il Frosinone si affaccia due volte in area del Bologna, entrambe con Cheddira ma prima la schiacciata di testa su calcio d’angolo è prevedibile e murata dalla difesa emiliana e poi il diagonale è bloccato da Skorupski. Al 9’ occasionissima ancora per Cheddira bravo ad infilarsi nel varco centrale lasciato dal Bologna dopo un retropassaggio azzardato di Calafiori ma l’attaccante marocchino si fa ipnotizzare da Skorupski che respinge a mani aperte. Tre palloni interessanti per la punta giallazzurra nei primi 10’ di gioco.

All’11’ il primo ammonito della gara è Saelemaekers per un intervento scomposto su Zortea. In mezzo al campo è battaglia vera, la partita procede a fiammate e per ora è il Frosinone che ne ha proposte un paio interessanti. Valeri irruento su Calafiori che aveva già perso il controllo del pallone sotto la Tribuna, punizione gratis alla squadra di Thiago Motta. C’è spazio anche per una sortita del Bologna, la prima arriva al 17’ con Orsolini che si accentra e tira, pallone due metri fuori. Ma un attimo prima ancora il solito Cheddira si infila nelle maglia della difesa del Bologna che stavolta lo contiene come può e favorisce l’intervento di Skorupski.

POCO SOULE’ E TANTO SKORUPSKI

Soulé (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Al 20’ preciso Soulé parte da destra, si mette in proprio ma applica alla lettera il termine e invece di osservare il posizionamento di Cheddira in area tenta la soluzione personale, rimpallata. Risponde il Bologna con un gioco di prestigio di Orsolini sulla linea laterale, si accentra e serve Aebischer, destro alle stelle. In tre passaggi al 24’ il Frosinone si catapulta nell’area del Bologna, Cheddira detta il passaggio a Valeri che però colpisce in pieno volto Lucumi che resta a terra. Gioca con la giusta intensità il Frosinone che sfortunato perché al 27’ trova la grande deviazione in angolo di Skorupski sul colpo di testa di Okoli servito da calcio d’angolo, ancora sfortunato Cheddira che con una deviazione avrebbe spiazzato il portiere polacco. Mezz’ora di grande Frosinone.

Nel frattempo resta a terra Ferguson che si rialza nel giro di 30”. Si abbassa leggermente la spinta della squadra di Di Francesco, il Bologna al 34’ va al tiro con il solito Orsolini, Turati blocca in presa. Il palleggio rossoblu cerca di chiamare fuori un Frosinone fino a questo momento attento. Al 36’ accelera Orsolini che lascia sulle gambe Valeri, pallone ad incrociare in area per Zirkzee, Romagnoli salva in angolo. Nel frattempo Soulé si intestardisce nel dribbling partendo dalla solita posizione sotto la Est, la gabbia del Bologna frena l’argentino fino a questo momento del tutto prevedibile.

Romagnoli spende un giallo per frenare Zirkzee, il difensore salterà la sfida di Napoli. E un attimo dopo l’attaccante del Bologna si fa trovare in area, bravo Turati ad intercettare il passaggio in area per Orsolini. A 1’ dal 45’ il Bologna ringrazia la diagonale di Lucumi che chiude la linea di passaggio per Cheddira servito da Soulé che 1’ dopo non è altrettanto rapido a leggere l’azione, si fa anticipare in mezzo al campo ma l’azione del Bologna sfuma. Nel minuto di extratime non accade più nulla, squadre al riposo sullo 0-0 ma il Frosinone può recriminare abbastanza.

TURATI SALVA, ZORTEA FUORI DI MILLIMETRI

(Foto: Federico Proietti © Ansa)

Nel Bologna dentro Urbanski per Saelemaekers ammonito. Tatticamente non cambia niente per gli emiliani. Ritmi blandi in avvio di ripresa, il gran caldo ha il suo ruolo indiscutibile nell’economia di un match ancora lunghissimo. E le due squadre non hanno intenzione di volersi bruciare le cartucce.

Duello rusticano tra Calafiori e Cheddira sotto la Centrale, per Orsato è battaglia ‘legale’ e si prosegue. Palleggia con maggiore continuità la squadra di Thiago Motta, il Frosinone adesso ha qualche problema ad uscire oltre la propria metà campo. Ci prova Zortea, conquista un fallo laterale che non cambia la sostanza delle cose perché Freuler & soci continuano a tessere la loro tela. Al 14’ il Frosinone con un palleggio ragionato si apre un varco in area rossoblu ma Valeri non arrischia controllo, dribbling e tiro e poi è impreciso nell’appoggio. Di Francesco prepara il doppio cambio, con Lirola e Brescianini che al 20’ prendono il posto di Valeri e Reinier.

Un pallone perso da Soulé al 21’ nel tentativo di dribblare tre giocatori del Bologna spiana la strada alla ripartenza del Bologna, si salva il Frosinone con la scivolata provvidenziale di Turati che rallenta il diagonale di Aebischer servito da Orsolini, poi è Romagnoli a spazzare il pallone che ballonzolava verso la porta vuota. E così per ‘par condicio’ è il Frosinone ad accarezzare il vantaggio al 24’ con un gran tiro di Zortea che raccoglie centralmente la punizione da destra di Soulé. La partita torna ad essere frammentata, un giallo per Kristiansen al 25’ che al 31’ viene avvicendato da Lykogiannis, con Ndoye che rileva Orsolini. Nel Frosinone dentro Seck per Cheddira, il senegalese va a comporre coppia d’attacco con Soulé.

MIRACOLO DI TURATI E NDOYE SOTTOMISURA

Valeri (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Ed è Seck che il pallone ghiotto per il contropiede ma si intreccia con le gambe e la difesa del Bologna respira. Si gioca in un fazzoletto di campo sotto la Centrale, poi il Bologna cambia fronte, accelera e cerca Ndoye che quando va al cross si è portato il pallone fuori dal campo. Nel Bologna Castro avvicenda Zirkzee, per lui appena 29’ da gennaio.

A 7’ dal 90’ pericolo per la porta di Turati che si vede sbucare il pallone a un metro, traiettoria infida sul tocco di Castro ma il portiere giallazzurro cambia angolo di tuffo a abbranca la sfera sulla linea bianca. Di Francesco a 5’ dal 90’ manda in campo Cuni e Garritano (assente dal 29 dicembre con la Lazio) al posto di Soulé e Mazzitelli. Ci prova con insistenza il Frosinone che al 43’ sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Brescianini dopo un’azione prolungata sotto la Est partita dai piedi di Zortea.

Sono 4’ di recupero. E il Frosinone con un contropiede velocissimo manda Cuni in area del Bologna che si salva in fallo laterale. E all’ultimo secondo di gioco azione convulsa davanti a Turati che devia un tocco sulla traversa di Ndoye e poi è lo stesso Ndoye che alza a botta sicura. La partita finisce qui, punto d’oro per il Frosinone che c’è a pieno titolo per la corsa salvezza.