Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 24 aprile 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 24 aprile 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Fedele. Istitutore, avvocato, filosofo cristiano, frate e infine primo martire tra i cappuccini. Questa la vita di San Fedele da Sigmaringen che dalla Germania partì per evangelizzare la Svizzera calvinista trovandovi la morte nel 1622. È stato canonizzato da Benedetto XIV. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 24 APRILE 1994

CASSINO / L’inchiesta sugli appalti travolge giunta e Consorzio “Aurunci”. Chieste le dimissioni del Consiglio. L’assessore Francesco Montanelli, dimessosi dopo l’avviso di garanzia, sarà rimpiazzato venerdi. II presidente Giuseppe D’Ambrosio deciderà se mettersi da parte dopo aver convocato il direttivo.

Pretura d’oro, caso chiuso. Appurato che non ci furono favoritismi nella scelta della nuova sede di via Tiburtina. Archiviato il fascicolo riguardante il giudice Gnagni. Nei confronti del’alto magistrato ipotizzato l’abuso d’ufficio. Il suo legale: «Non ha mai avuto dubbi sull’esito dell’inchiesta».

SORA / Una poltrona per due. A Gulia il primo round ma Di Stefano non molla e fà ricorso al Consiglio di Stato. Sindaco e antisindaco in lotta dopo la sentenza del Tar. Prima di ripetere le elezioni del giugno ‘93, i due ex candidati si danno battaglia a colpi di carta bollata. Le decisioni del prefetto.

LATINA / Un unico polo sanitario. Inaugurati gli ospedali di Fondi e Terracina. Ma per ora funzioneranno a ritmo ridotto. Ribadita la volontà di non creare due strutture gemelle. Quaranta pazienti al “S.Giovanni di Dio”. Il “Fiorini” per ora ospita solo uffici. Pronti 32 miliardi per il completamento.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 24 aprile 2024.

Screenshot