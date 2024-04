Le Prime Pagine dei giornali di sabato 20 aprile 2024

Lo scontro interno al centrodestra. In Ciociaria FdI e Forza Italia tengono fuori la Lega. Il caso della votazione al Cal. Dove il carroccio non ha mantenuto il patto su Florenzani. la rappresaglia azzurra. Intanto a Latina assicurano che sia stato Fazzone e non volere l’accordo unitario: lasciando Lega e FdI insieme su Acqualatina