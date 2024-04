E Morolo va in buca: ecco il progetto per il campo da golf

A Morolo il progetto per realizzare un 'campo pratica' di golf, su un'area di 21 ettari. Di cosa si tratta. Chi lo vuole realizzare. Con quali soldi e dove. "Nessuna speculazione” assicura Gerardo Magale, ex direttore della Marangoni di Anagni

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Morolo si prepara ad andare in buca. Con un magnifico tiro degno di una hole in one la buca centrata in un colpo solo ne gioco del golf. Il piccolo centro ciociaro è stato scelto dall’associazione Teerock Golf Club: con i suoi cento soci è pronta ad investire per realizzare un campo pratica. Cos’è? È un’area di pratica in cui è possibile esercitarsi in tiri lunghi, approcci o putt su un green appositamente concepito per affinare la tecnica, magari con l’aiuto di un professionista.

Il progetto verrà presentato mercoledì pomeriggio dalle 17 nell’auditorium comunale. Lì l’associazione incontrerà i cittadini e soprattutto i proprietari dei terreni dove il campo pratica sorgerà.

Il progetto

Ad anticipare il progetto è Gerardo Magale, ex direttore della Marangoni di Anagni. “Siamo oltre cento associati, tutti appassionati di golf. Abbiamo ideato questo progetto che prevede un campo pratica del golf in un’area di 21 ettari. Si tratta dell’ area che da dietro il caseificio arriva fino al confine con il campo sportivo in terra ed è perfettamente integrato proprio con l’area sportiva prevista nel Piano Regolatore vigente”.

Nessun onere a carico del Comune, investimento a totale carico dei privati. Un campo in concorrenza con quello blasonato di Fiuggi? Proprio no. Semmai, complementare. Quello di Morolo non sarebbe un vero e proprio campo da golf ma in campo pratica con quattro buche illuminato anche di sera per dare la possibilità a tutti di partecipare.

“Vogliamo incontrare i cittadini – dice Megale – in particolare i proprietari dei terreni per spiegare il progetto. Non siamo intenzionati ad acquistare a tutti i costi i terreni, per noi va bene anche l’affitto, non intendiamo fare alcuna speculazione”.

Il fatto interessante del progetto è che va ad integrarsi perfettamente nell’ area sportiva esistente con lo stadio comunale, il campo in terra, la piscina comunale, la palestra all’ aperto ed il parco pubblico.

Il costo? Alcune centinaia di migliaia di euro. Cittadini permettendo.