Alfa Romeo romba nel mese di gennaio

I numeri di Alfa Romeo all'avvio dell’anno. Consolida la sua posizione nel mercato nazionale e conferma la tendenza positiva. Nel primo mese del 2024 si registra anche un aumento significativo con una crescita del 22% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Stelvio e Giulia crescono rispettivamente del 15% e del 26%

Il biscione continua a rombare sotto al cofano. E nonostante le incertezze nel comparto automobilistico Alfa Romeo chiude il primo mese del 2024 con una quota dell’1,4%. È in linea con quella registrata a gennaio 2023: consolida la sua posizione nel mercato nazionale. E sempre a gennaio il brand registra l’aumento più consistente (+4%) degli ultimi otto mesi nel canale dei clienti privati, crescendo del 22% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

La ripresa di Stelvio e Giulia

Tonale prodotto a Pomigliano d’Arco continua a brillare nel segmento dei C-Suv Premium sfiorando il podio con il 41% dei volumi in più rispetto allo stesso mese del 2023. Inoltre, a gennaio il modello supera la quota del 6%, piazzandosi al secondo posto della classifica di vendite. Alle ottime performance di Tonale ha contribuito il successo della versione top di gamma Plug-in Hybrid da 280 cv a trazione integrale Q4, un concentrato di tecnologia e stile Made in Italy che sta ridefinendo gli standard di Sportività Efficiente.

Ad accompagnare la crescita del brand le ottime performance di Stelvio e Giulia prodotte nello stabilimento Cassino Plant, che hanno registrato un rilevante incremento nel canale privati. Sono cresciute rispettivamente del 15% e del 26% nel confronto con gennaio 2023. A questi risultati hanno di certo contribuito le nuove versioni Quadrifoglio di entrambi i modelli, che completano la nuova gamma Alfa Romeo.

I risultati di gennaio confermano la tendenza positiva del brand: solo lo scorso anno Alfa Romeo ha quasi raddoppiato i volumi con una crescita delle immatricolazioni di oltre l’80% rispetto al 2022.

Aspettando Milano

Nello stabilimento di Cassino continuano i lavori di installazione delle nuove linee basate sulla piattaforma Stla Large. Entro la fine del mese è previsto un incontro tra azienda e sindacati per una verifica sull’andamento della produzione e verificare se ci siano margini per far tornare in linea altri lavoratori. Ad oggi si lavora su un turno unico.

Un migliaio dei lavoratori fermi a Cassino ed a Melfi è stato spostato in trasferta a Pomigliano d’Arco. Dove però da oggi la produzione dell’Alfa Romeo Tonale si ferma per carenza di particolari meccanici. Linee ferme anche martedì prossimo, giorno in cui resteranno a casa tutti i trasfertisti di Melfi e Cassino in prestito al montaggio Panda e Tonale.

I numeri di Alfa Romeo nel 2024 sono destinati a migliorare. A dargli le vitamine sarà il lancio della nuova Milano, il primo Suv 100% elettrico del marchio. La presentazione è programmata per il 10 aprile a Milano, città natale del brand. La Milano segna il ritorno del marchio globale italiano nel segmento B, il più rilevante in Italia ed Europa, oltre a confermare l’impegno di Alfa Romeo per una mobilità sostenibile.

Russo, si parte nel modo migliore

Raffaele Russo, country manager Alfa Romeo

Soddisfatto Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia. “Forti di un 2023 straordinario – dice – abbiamo iniziato il nuovo anno nel migliore dei modi, proseguendo con determinazione nella nostra roadmap. I dati di gennaio confermano il grande entusiasmo con cui i clienti ci premiano“.

“Davanti abbiamo un anno ricco di sfide ma sono certo che con il team e insieme ai Concessionari della Rete Ufficiale, le affronteremo con la stessa audacia e rapidità di azione dei precedenti anni, ponendo al centro la soddisfazione dei clienti e offrendo loro modelli sempre più attrattivi e servizi di post-vendita Premium”.