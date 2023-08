Aliquò se ne va: è il nuovo Dg dello Spallanzani

Il Direttore Generale della Asl lascia Frosinone. Andrà a dirigere il prestigioso Spallanzani. Anche lui come Pierpaola D'Alessandro (ora direttore vicario al Comune di Roma) e Lorusso (Capo segreteria al Ministero). In 22 anni 16 Dg alla Asl di Frosinone

Poco più di un anno. E poi via. Anche lui. Pure lui a Roma come i due manager che lo avevano preceduto. E pure lui con una posizione di prestigio. Il Direttore Generale della Asl di Frosinone Angelo Aliquò lascia la Ciociaria: è stato trasferito alla direzione dell’Irccs Lazzaro Spallanzani di Roma. Pende il posto del professor Francesco Vaia che il 19 luglio scorso ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Dg dell’istituto che è stato in prima linea nella lotta al Covid.

Il trasferimento è stato deciso dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca con il Decreto 150. Il Governatore conosceva le doti di Aliquò già prime di insediarsi in Regione e pare sia stata una sua convinta e personale scelta quelle di affidargli una realtà di importanza nazionale come lo Spallanzani.

Angelo Aliquò segue la via per la Capitale che prima di lui aveva percorso Pierpaola D’Alessandro che oggi è il potentissimo Vice Direttore generale vicario del Comune di Roma. E prima ancora l’aveva percorsa Stefano Lorusso per andare a ricoprire l’incarico di capo della Segreteria tecnica presso il Ministero della Salute quando era diretto dal ministro Roberto Speranza.

Negli ultimi 22 anni la Asl di Frosinone ha visto avvicendarsi ben 16 direttori.

Un anno vissuto intensamente

Angelo Aliquò

Siciliano di Palermo, 55 anni, laureato in Architettura: Angelo Aliquò ha iniziato ad occuparsi di organizzazione sanitaria nel 2001. È stato Direttore generale della Seus: è lo strumento operativo del 118 di Ragusa; in precedenza era stato ai vertici dell’Ircs per neurolesi Bonino – Pulejo di Messina diventandone Direttore generale.

È stato più volte componente della segreteria tecnica dell’assessorato regionale alla Salute della Sicilia, l’ultima volta da coordinatore. Può vantare poi una lunga esperienza nell’amministrazione pubblica: per due mandati è stato sindaco del Comune di Gratteri, nelle Madonie. In quell’area ha ricoperto poi per due anni l’incarico di Commissario Straordinario del Parco delle Madonie.

In Ciociaria si era messo subito in evidenza per le sue capacità organizzative. Mentre la Regione cercava posti letto nelle cliniche private per sopperire alla crisi nei Pronto Soccorso, Angelo Aliquò aveva disposto la costruzione di un nuovo Pronto Soccorso nello Spaziani di Frosinone con fondi interni e progettazione fatta dagli uffici.

Durante il suo mandato sono state inaugurate molte attività. L’uyltima delle quali è stato il primo trapianto di staminali nell’ospedale di Frosinone.

Il sostituto da Matera

I rumors dicono che al suo posto arriverà Sabrina Pulvirenti, catanese, proveniente da Matera. Il suo è uno dei nomi più accreditati: da gennaio è Commissario Straordinario dell’Irccs Rionero in Vulture Basilicata, vanta esperienze a La Sapienza dove ha insegnato in Economia Sanitaria, programmazione aziendale, Management.

Per due anni e mezzo è stata Direttore generale della Asl di Matera.